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#ЭПИДЕМИЯГРИППА
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Новосибирские учёные создали эффективное лекарство от гриппа

29 января 19:40
2025

Исследователи Центрального сибирского ботанического сада в Новосибирске и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» изобрели новое лекарство от гриппа. Препарат создан на основе лечебного растения.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора ботанического сада Евгения Банаева, лекарство изготовили из одного из видов селитрянки. Это кустарник с твёрдыми ягодками, из которых делают варенье и начинку для конфет.

В лечебном эффекте селитрянки «виновата» бактерия Agrobacterium rhizogenes. Она внедряется в ДНК растения, у него начинают активно растут корни и появляется мощный запас биологически активных веществ.

По словам Банаева, испытания на животных доказали эффективность препарата против вирусов гриппа H5N1 (птичий грипп) и гриппа H3N2 (гонконгский грипп). Сейчас подана заявка на патент.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: wickerticker.files.wordpress.com
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Комментарии (6)

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Йцука
4 0
Все это нископробный звиздешь
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Марыся
0 0
нет лекарств от гриппа, простуды нет.Главное - профилактика- это и образ жизни, питание,одевание по погоде( некоторые дамы вообще щиголяют без шапок),физкультура( не хотите заниматься своим телом, никто за вас не сделает),эмоции.
Минздрав не будет предупреждать - будьте здоровы любите от души, но и конечно чтоб не вешали -лапши... ведь средства все защиты-очень хороши!
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z
6 3
Все это нископробный звиздешь
Тогда ты тлиевский акуцй, наука и образование везде развиваются в отличие от области тли.
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1Татьяна
1 2
Тогда ты тлиевский акуцй, наука и образование везде развиваются в отличие от области тли.
Что вы как дети наивные! Здравый образ жизни вот основная таблетка от всех простудных и гриппа.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
1 0
От вирусных болезней НЕТ лекарств! Вирусные болезни НЕ ЛЕЧАТСЯ! Если заразился,- или помрёшь, или выживешь, но останешься носителем вируса. Лечить можно симптомы, синдромы и осложнения, но не причину. Данная присыпка от триппера вряд ли будет громко именоваться лекарством,-( "Вектор" тут упомянут больше для авторитета всей авантюры). Скорее назовут биодобавкой(и с сертификацией в этом случае хлопот меньше), расфасуют в красивые баночки и вперёд, на окучивание! Лохи ждут!
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z
1 0
От вирусных болезней НЕТ лекарств! Вирусные болезни НЕ ЛЕЧАТСЯ! Если заразился,- или помрёшь, или выживешь, но останешься носителем вируса. Лечить можно симптомы, синдромы и осложнения, но не причину. Данная присыпка от триппера вряд ли будет громко именоваться лекарством,-( "Вектор" тут упомянут больше для авторитета всей авантюры). Скорее назовут биодобавкой(и с сертификацией в этом случае хлопот меньше), расфасуют в красивые баночки и вперёд, на окучивание! Лохи ждут!
А как же водка? Очень помогает.
Или удар витамином С, размером в 250 суточных норм, в зависимости от теломассы?
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