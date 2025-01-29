Исследователи Центрального сибирского ботанического сада в Новосибирске и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» изобрели новое лекарство от гриппа. Препарат создан на основе лечебного растения.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора ботанического сада Евгения Банаева, лекарство изготовили из одного из видов селитрянки. Это кустарник с твёрдыми ягодками, из которых делают варенье и начинку для конфет.

В лечебном эффекте селитрянки «виновата» бактерия Agrobacterium rhizogenes. Она внедряется в ДНК растения, у него начинают активно растут корни и появляется мощный запас биологически активных веществ.

По словам Банаева, испытания на животных доказали эффективность препарата против вирусов гриппа H5N1 (птичий грипп) и гриппа H3N2 (гонконгский грипп). Сейчас подана заявка на патент.