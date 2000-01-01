В Новокузнецке продают квартиру за 12 миллионов рублей
30 января 08:30
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В Новокузнецке выставлена на продажу четырёхкомнатная квартира стоимостью 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте недвижимости БудуДома.ру в воскресенье, 29 января.
Квартира расположена в 10-этажном кирпичном доме на улице Тольятти, 70А. Вместе с 180 квадратами жилья потенциальному покупателю достанутся мебель и бытовая техника. Объект недвижимости находится на 8 этаже.
Отмечается, что в подъезде дома всегда чисто, а соседи доброжелательные и дружные. Придомовая территория оборудована парковочными местами и детской площадкой.