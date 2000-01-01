Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЭПИДЕМИЯГРИППА
В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

В Новокузнецке продают квартиру за 12 миллионов рублей

30 января 08:30
5331

В Новокузнецке выставлена на продажу четырёхкомнатная квартира стоимостью 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте недвижимости БудуДома.ру в воскресенье, 29 января.

Квартира расположена в 10-этажном кирпичном доме на улице Тольятти, 70А. Вместе с 180 квадратами жилья потенциальному покупателю достанутся мебель и бытовая техника. Объект недвижимости находится на 8 этаже.

Отмечается, что в подъезде дома всегда чисто, а соседи доброжелательные и дружные. Придомовая территория оборудована парковочными местами и детской площадкой.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: nk.bududoma.ru
продажа недвижимость квартира

Комментарии (15)

Добавить комментарий
z
25 6
А хде на правах рекламы? Или это объявление кого то из журналистов ВГ, кучеряво живете писаки.
ответить
Анна
48 0
Интерьер можно было поинтереснее придумать. Комнаты как в кукольном домике)))
ответить
Пенсионер
13 2
Смешные люди!))) Кто ЭТО купит???
Компенсацию получу, поеду, посмотрю, приценюсь.
ответить
1
38 0
Смешные люди!))) Кто ЭТО купит???
Думаю,это просто "рисанулись". И владелец понимает,что в этом городе за такую сумму не купит никто. В городах-миллионниках доступнее. Да и интерьер оставляет желать лучшего. Мебель из ИКЕА не стоит того.
ответить
1
27 0
Смешные люди!))) Кто ЭТО купит???
Думаю,это просто "рисанулись". И владелец понимает,что в этом городе за такую сумму не купит никто. В городах-миллионниках доступнее. Да и интерьер оставляет желать лучшего. Мебель из ИКЕА не стоит того.
ответить
Что за кипишь?
10 28
У НДСК квартира 180 кв. стоит 6 млн. (Ильинка)
А здесь дом нормальный, район соответствующий, мебель и ремонт. Сделайте в той НДСКовской квартире ремонт и купите мебель хорошую, не намного дешевле стоить будет. Возможно, загнули цену, конечно, но не так уж, чтобы прям в новостях писать об этом.
ответить
TigerShot89 9040
12 45
Думаю,это просто "рисанулись". И владелец понимает,что в этом городе за такую сумму не купит никто. В городах-миллионниках доступнее. Да и интерьер оставляет желать лучшего. Мебель из ИКЕА не стоит того.
Купят. Вы думаете что хоромы по 100+ квадратов в Континенте на Тольятти 46а стояли пустые что ли?))) А там ценники не особо меньше.
ответить
Не важно
37 2
Да это надо быть полным де..лом, чтоб имя такие деньги купить такую дорогую хату в Кузне.
ответить
Читатель
37 1
Да это надо быть полным де..лом, чтоб имя такие деньги купить такую дорогую хату в Кузне.
Если у человека здесь крупный бизнес, приносящий хороший доход - купит.
На авито, кстати, эта квартира стоит 9 800 000. Для данного дома вполне нормальная стоимость, т.к. там квартиры стоят 10-15 млн.
В этом доме живут крупные бизнесмены, директора разрезов и пр, поверьте, для них эти 10 млн не такая великая сумма.
ответить
Дмитрий
34 0
Чет не ахти обстановочка, со вкусом у хозяина беда
ответить
вася
31 0
если с мебелью то за червончик мож кто и купит. правда захрена мне чужая б/у мебель?
чувствуется что валит народ с кузни ((
ответить
Оля
0 1
Такую квартиру можно снять за 40 тыс+ 10 коммуналка-20 лет, а там дети выросли разъехались, что сидеть этих хоромах.
ответить
Бусина
2 2
Если у человека здесь крупный бизнес, приносящий хороший доход - купит.
На авито, кстати, эта квартира стоит 9 800 000. Для данного дома вполне нормальная стоимость, т.к. там квартиры стоят 10-15 млн.
В этом доме живут крупные бизнесмены, директора разрезов и пр, поверьте, для них эти 10 млн не такая великая сумма.
Вот именно-стоИт!!!!!!!! У кого есть возможность- уезжают из Кузни!!! Даже если есть бизнес, хороший бизнесмен не будет квартиру за такие деньги покупать!!! Потом ее куда деть-то???? Отдать за 800 тыс???
ответить
Виталь
0 0
Сьездил, посмотрел ! Планировка и дизайн гамно, мебель гамно ! Всё на свалку, ломать и переделывать !
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ