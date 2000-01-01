Думаю,это просто "рисанулись". И владелец понимает,что в этом городе за такую сумму не купит никто. В городах-миллионниках доступнее. Да и интерьер оставляет желать лучшего. Мебель из ИКЕА не стоит того.

Купят. Вы думаете что хоромы по 100+ квадратов в Континенте на Тольятти 46а стояли пустые что ли?))) А там ценники не особо меньше.