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В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

Как проходят поиски пропавшей девочки в Новокузнецке

30 января 07:30
8511

В Новокузнецке продолжаются поиски 12-летней девочки Виктории Реймер. Как ранее сообщал ВашГород.ру, последний раз её видели 26 января около семи часов вечера. Девочка вышла из дома в переулке Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре. Но по пути школьница пропала.

«За прошедшие три дня расклеено более 1000 ориентировок. Ковровая оклейка произведена в Абашево, Новобайдаевке. Пешими группами из числа горожан-добровольцев, берущих задачи в штабе поиска, который располагается по ул. Маркшейдерская, 12, в 83-ей школе, осмотрены частный сектор, заброшенные строения в Абашево и сам район городской жилой застройки. Осматривается технологическая дорога на Запсиб, дорога в сторону Есауловки и с. Кругленькое. В полицию передаются все места находок бесхозных предметов одежды или других вещей», — рассказала журналистам ВашГород.ру волонтер Светлана.

Девушка отмечает, что откликнулось множество горожан с предложением помощи в печати цветных ориентировок, карт районов, осмотра местности, подвоза горячего чая в термосах для добровольцев. Администрация Орджоникидзевского района совместно с директором школы № 83 предоставили здание учебного заведения под поисковый штаб.

«Как нам сообщают приходящие в штаб местные жители, полиция активно работает по задачам совместно с МЧС, однако без кооперации с отрядом. Затруднён обмен информацией с полицией, о чём мы можем только сожалеть. Также хочется выразить резкое неодобрение активности некоторых горожан, которые называют себя волонтёрами отряда Лиза Алерт и пытаются проникать на территорию частных владений для осмотра или ищут встречи с друзьями и родственниками пропавшего ребёнка и устраивают импровизированные допросы. Прошу всех быть бдительными! Лиза Алерт не направляет добровольцев совершать противоправные действия или действия, нарушающие принципы этики», — отметила Светлана.

Напомним, Следственный комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Поиски Вики продолжаются.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
ГУ МВД пропала девочка следственный комитет РФ по Кемеровской области Виктория Реймер

Комментарии (46)

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Татьяна
4 8
Затруднён обмен информацией с полицией. А что же так полиция себя ведут? У нас ведь много всяких ясновидящих. Что они не принимают участия в поисках людей или хотя бы детей? Они бесплатно не работают?!
ответить
Ясновидящий
2 10
Затруднён обмен информацией с полицией. А что же так полиция себя ведут? У нас ведь много всяких ясновидящих. Что они не принимают участия в поисках людей или хотя бы детей? Они бесплатно не работают?!
Отношение Лизы Алерт к информации ясновидящих оставляет желать доверия. Удивляет проявление конкуренции со стороны руководителей поисков Лизы Алерт, делится информацией по поискам отказываются? Порой создается впечатление, что Лизе Алерт лишь необходимо создать видимость поисков? Разумеется никакой речи об оплате не идет, необходимы лишь ресурсы для отработки информации.
ответить
123
18 3
Затруднён обмен информацией с полицией. А что же так полиция себя ведут? У нас ведь много всяких ясновидящих. Что они не принимают участия в поисках людей или хотя бы детей? Они бесплатно не работают?!
нет ясновидящих, нету, не бывает, не существует.
ответить
Татьяна
13 8
нет ясновидящих, нету, не бывает, не существует.
Если таковых не существует вообще в природе, тогда почему они существуют в реальности и зарабатывают на людском горе, немалые доходы? Почему это разрешено правительством?
ответить
Ясновидящий
0 4
нет ясновидящих, нету, не бывает, не существует.
В таком случае, в связи с чем, после предоставления информации Лизе Алерт началось противодействие дальнейшему "получению" информации?
ответить
*
14 4
Если таковых не существует вообще в природе, тогда почему они существуют в реальности и зарабатывают на людском горе, немалые доходы? Почему это разрешено правительством?
Потому что 95% населения - идиоты.

И верят во все что угодно: в бога, в черта, в черную кошку, в пустое ведро, в Чумака-Кашпировского и прочих атсральных ясновидящих.
ответить
Татьяна
1 3
В таком случае, в связи с чем, после предоставления информации Лизе Алерт началось противодействие дальнейшему "получению" информации?
Можно по-подробнее с этого момента? Что за информация ясновидящего была?
ответить
Саня
6 4
Потому что 95% населения - идиоты.

И верят во все что угодно: в бога, в черта, в черную кошку, в пустое ведро, в Чумака-Кашпировского и прочих атсральных ясновидящих.
По-моему,99%.
ответить
Инна
3 1
Лучше бы по-чаще писали в чём была одета и приметы.
ответить
Мама
7 3
Потому что 95% населения - идиоты.

И верят во все что угодно: в бога, в черта, в черную кошку, в пустое ведро, в Чумака-Кашпировского и прочих атсральных ясновидящих.
Согласна с вашим коментарием на 200%
ответить
Мама
3 0
Народ, наивный, глупый, несут какой-то бред, мне кажется что мир сошел с ума))
ответить
Акрихин
3 4
Я долго сомневался....описывать сон или нет?¿
Чтоб не сочли за умалшенного.
Во сне...голос сказал...искать надо недалеко от дома,в сугробе.тело туда принесли.
ответить
*
0 3
История пси-войн ведет отсчет со Второй мировой войны, когда немцы получили возможность проводить массовые эксперименты над узниками концлагерей. Целью этих опытов было решение трех главных задач. Первое, достижение максимальных физических возможностей организма в экстремальных условиях. Второе, поиск эликсира гениальности, с помощью которого любого человека можно было бы превратить в супермена. И третье, разработка психотехник для воздействия на сознание других людей.

Решено было искать не экстрасенсов, а понять природу этих явлений. Бехтерева подобрала очень сильных ученых — около 200 человек со всего Советского Союза. Она искала только гениев. Это были и кибернетики, и математики, и физики и психологи — в общем, очень хорошая команда. Наталья Бехтерева сказала: если мы до природы таких вещей докопаемся, не будет никаких провалов. Мы будем готовить таких людей, каких в природе просто не бывает. Идеальных.
ответить
Татьяна
3 12
История пси-войн ведет отсчет со Второй мировой войны, когда немцы получили возможность проводить массовые эксперименты над узниками концлагерей. Целью этих опытов было решение трех главных задач. Первое, достижение максимальных физических возможностей организма в экстремальных условиях. Второе, поиск эликсира гениальности, с помощью которого любого человека можно было бы превратить в супермена. И третье, разработка психотехник для воздействия на сознание других людей.

Решено было искать не экстрасенсов, а понять природу этих явлений. Бехтерева подобрала очень сильных ученых — около 200 человек со всего Советского Союза. Она искала только гениев. Это были и кибернетики, и математики, и физики и психологи — в общем, очень хорошая команда. Наталья Бехтерева сказала: если мы до природы таких вещей докопаемся, не будет никаких провалов. Мы будем готовить таких людей, каких в природе просто не бывает. Идеальных.
Идеальным людям в этой помойке ни когда не выжить!!!!!!
ответить
Татьяна
9 11
А ещё учёные профессора международных стран, приняли международный правовой документ, в котором все болезни, состояния и прочие, были определены кодами. В этом нормативном документе есть код с состоянием людей "зеркальников". У таких людей очень развито шестое чувство. И такие люди рождаются 1 на 10 000. А значит они тоже уникальны! Но профессор гидува истолковал этот документ иначе, по-своему. Чем уничтожил всю жизнь этому человеку и его семье. А главное в этой истории что, всем пофигу действия такого профессора.
ответить
Татьяна
4 5
Я долго сомневался....описывать сон или нет?¿
Чтоб не сочли за умалшенного.
Во сне...голос сказал...искать надо недалеко от дома,в сугробе.тело туда принесли.
Если вы так шутите, то это очень не хорошо! А если нет, то почему бы и нет, возможно вам голос правильно сказал, только как исполнить указания вашего сна?
ответить
Мина
0 0
В таком случае, в связи с чем, после предоставления информации Лизе Алерт началось противодействие дальнейшему "получению" информации?
???...
ответить
Сан Саныч 2943
7 3
Где информация в эфире радиостанций? Не слышал ни разу о этом случае, только путин и трамп в новостях...
ответить
Акрихин
5 4
Если вы так шутите, то это очень не хорошо! А если нет, то почему бы и нет, возможно вам голос правильно сказал, только как исполнить указания вашего сна?
Сон действительно был!
Может это следствие моих размышлений на яву?
ответить
*
11 0
Господи. Помоги вернуться девочки домой, здоровой и невредимой. Родителям дай бог сил.
ответить
написали что собака зафиксировала её приход на остановку---
1 4
......................дальше---время тоже известно---плюс---ходьба до остановки..................................................................---ну и чё??????????????????????????????????????????????????????...............................................................................................проблема ??? найти проехавшие в это время машины---и по видеорегистраторам---увидеть.......................---вот тут она есть....................на остановке---а через несколько машин---её на остановке уже нет.........................................---если вы не поняли.................причинно-следственной связи...и как это решать---ИЗВИНЯЮСЬ .....
ответить
опять---извиняюсь---
1 0
......................дальше---время тоже известно---плюс---ходьба до остановки..................................................................---ну и чё??????????????????????????????????????????????????????...............................................................................................проблема ??? найти проехавшие в это время машины---и по видеорегистраторам---увидеть.......................---вот тут она есть....................на остановке---а через несколько машин---её на остановке уже нет.........................................---если вы не поняли.................причинно-следственной связи...и как это решать---ИЗВИНЯЮСЬ .....
.....Я ЭТО ПРЕЕМНИКУ---МОВШИНА---ГОВОРИЛ..................................---ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМЫ---ВСЁ СОПОСТАВИТЬ.....
ответить
ПОЯСНЮ---
1 0
.....Я ЭТО ПРЕЕМНИКУ---МОВШИНА---ГОВОРИЛ..................................---ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМЫ---ВСЁ СОПОСТАВИТЬ.....
ТАМ ДАЖЕ ЕСЛИ ---ФИКСАТОРОВ НЕ СТОИТ---.....................ТАК ВЫ К НАРОДУ ОБРАТИТЕСЬ................................................И ОСТЕЧКУ ВРЕМЕНИ НАЗОВИТЕ.......................................................---МОЛ В ЭТОТ МОМЕНТ ДОЛЖНА БЫЛА СТОЯТЬ НА ОСТАНОВКЕ--------НУ И ВСЁ.............................................---ТЕ КТО СЛЕДОМ ЭТОЙ МИНУТЫ ЕХАЛ---МОЖЕТ В ЮТЮБ ПОЛОЖИТЬ-----МОЛ ВОТ У МЕНЯ ОНА ЕСТЬ....................................................................................---А ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ НА СЛЕДУЮЩЕМ РЕГИСТРАТОРЕ---ЕЁ НЕТ..................................---СЛЫШ ЖИВОТНЫЕ---......................ЭТО ТАК СЛОЖНО---................НАЙТИ НЕСКОЛЬКО МАШИН---В ЭТОМ ПРОМЕЖУТКЕ---?
ответить
ПОЯСНЮ---
1 2
ТАМ ДАЖЕ ЕСЛИ ---ФИКСАТОРОВ НЕ СТОИТ---.....................ТАК ВЫ К НАРОДУ ОБРАТИТЕСЬ................................................И ОСТЕЧКУ ВРЕМЕНИ НАЗОВИТЕ.......................................................---МОЛ В ЭТОТ МОМЕНТ ДОЛЖНА БЫЛА СТОЯТЬ НА ОСТАНОВКЕ--------НУ И ВСЁ.............................................---ТЕ КТО СЛЕДОМ ЭТОЙ МИНУТЫ ЕХАЛ---МОЖЕТ В ЮТЮБ ПОЛОЖИТЬ-----МОЛ ВОТ У МЕНЯ ОНА ЕСТЬ....................................................................................---А ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ НА СЛЕДУЮЩЕМ РЕГИСТРАТОРЕ---ЕЁ НЕТ..................................---СЛЫШ ЖИВОТНЫЕ---......................ЭТО ТАК СЛОЖНО---................НАЙТИ НЕСКОЛЬКО МАШИН---В ЭТОМ ПРОМЕЖУТКЕ---?
ХОТЯ ЕСТЬ ВАРИАНТ---ЧТО СЕСТРА СТАРШАЯ БЫЛА НЕ В СЕБЕ..................................................................................................................................................................................И ТУПО ---ВСТРЕТИЛА---МЛАДШУЮ НА МАШИНЕ---ФРАЕРА.............................................................-------НА ОСТАНОВКЕ---........................---И ОНИ КУДАТО---УКАТИЛИ..........................................................................................................................
ответить
Я
2 0
А ещё учёные профессора международных стран, приняли международный правовой документ, в котором все болезни, состояния и прочие, были определены кодами. В этом нормативном документе есть код с состоянием людей "зеркальников". У таких людей очень развито шестое чувство. И такие люди рождаются 1 на 10 000. А значит они тоже уникальны! Но профессор гидува истолковал этот документ иначе, по-своему. Чем уничтожил всю жизнь этому человеку и его семье. А главное в этой истории что, всем пофигу действия такого профессора.
Бред полнейший ! Интуиция и эйдетика никак не зависят от синтопии органов !
ответить
данил
0 10
сама виновата девка пусть перестанут искать!воры поймут что не спасают сами оддадут
ответить
КоляYeti 11796
0 0
Затруднён обмен информацией с полицией. А что же так полиция себя ведут? У нас ведь много всяких ясновидящих. Что они не принимают участия в поисках людей или хотя бы детей? Они бесплатно не работают?!
Они потом после проишедшего будут рассусоливать и умняк мондачить ...
ответить
КоляYeti 11796
0 0
Сан Саныч:
Где информация в эфире радиостанций? Не слышал ни разу о этом случае, только путин и трамп в новостях...
И ещё рассуждения нового Оракула Политики - Алёшеньки Пушкова, прям как "в бочке затычка".
ответить
слыш жабы----------вы про МЕНЯ НЕ ЗАБУДЬТЕ....................................................
0 0
Я ЕЩЁ ЖИВ.................................................................................
ответить
слыш жабы----------вы про МЕНЯ НЕ ЗАБУДЬТЕ....................................................
0 0
Я ЕЩЁ ЖИВ.................................................................................
СУДЯ ПО ТИШИНЕ---В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ---ЗАМАЗАНЫ---МУСОРА---А ПРЕССА---ДРИЩЕТ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............................................
ответить
николай
1 1
КоляYeti:
И ещё рассуждения нового Оракула Политики - Алёшеньки Пушкова, прям как "в бочке затычка".
надо проверить мужа ее сестры где он был в это время- она часто у них ночевала может он к ней пристовал и она обещала рассказать об этом сестре- в машиу она могла сесть только к знакомым
ответить
фома всея руси---
0 0
надо проверить мужа ее сестры где он был в это время- она часто у них ночевала может он к ней пристовал и она обещала рассказать об этом сестре- в машиу она могла сесть только к знакомым
сам то понял---чё сказал.....???
ответить
фома всея руси---
0 0
сам то понял---чё сказал.....???
я вам баранам -------про отсечку---как всё пошло......................................................................---была остановка---...................................................................................и мимо ехали машины---с регистраторами...................................................................
ответить
фома всея руси---
0 0
понял---проще---как---калоеву ..............................ну типа---держи...........................................раз раскаяние---тебе---недоступно......---да---чубайс-елльцин-путин........................................................................--------это вам про раскаяние.....
ответить
фома всея руси---
0 0
понял---проще---как---калоеву ..............................ну типа---держи...........................................раз раскаяние---тебе---недоступно......---да---чубайс-елльцин-путин........................................................................--------это вам про раскаяние.....
ВСТРЕТИМСЯ---В АДУ.....
ответить
Пупс новокузнецкий
1 0
Кстати, в том районе кладбище рядом, там не искали? Есть на конечной в Абашево и Кузнецкое кладбище. Там не может быть чего-то?
ответить
ты урод---зачем---про---кладбище?
0 1
Кстати, в том районе кладбище рядом, там не искали? Есть на конечной в Абашево и Кузнецкое кладбище. Там не может быть чего-то?
ты чё---при---делах?
ответить
доча------беги---домой.....
0 1
ты чё---при---делах?
можеш---ко мне---525838....................................................мой домашний---телефон..........................................я в танке...............................................
ответить
Или
1 0
А к нам сегодня утром приперлись доблестные сотрудники полиции. В 10 часов утра. Кто в это время дома? Пенсионеры, дети-школьники на карантине и крошечное количество взрослых - все на работе!!! Что пришли??? ДОлбились в дверь так, что аж железная дверь внутрь выгнулась:))))) Прошли по квартире - кое-как, толком никуда не заглядывая. А что тогда в квартиру полезли??? Если смотреть, то боле-менее внимательно: туалет, ванная, шкафы... Если уж взялись искать. А если на "отвали" - то вот так, как полиция и делает: придти, когда никого практически дома нет, как попало по квартире прогарцевать, галочку поставить. Слов нет....
ответить
Спесивцева на Север!
0 0
Спесувцев, **** твои проделки что ли?! Ты завязывал бы, а то, на Север жить поедешь!!! Куда дели гада этого?! Отпустили? Что за бараны в России!
ответить
Анна
0 0
Всякую фигню пишите!лиш-бы че нить ляпнуть!В абашево очень странным образом пропадают дети,и женщина пропала в том же Орджон р-не,пропала ещё в том году,до сих пор найти не могут!почему?У меня такое впечатление,что кто то у нас завелся,какой то гад!
ответить
Татьяна
0 0
На днях, я в подъезде нашла три детских шапочки с подписаными буквами "КИВ", видимо в детский сад ребёнок ходит. Но, перебрав мысленно детей со своего подъезда, малышей с такими буквами у нас нет. Вот и думаю, откуда и чьи это шапочки? В одной шапочки неделю назад заходил мальчик с мужчиной, но не наши жильцы. В этот же вечер слышала крик ребёнка, и опять же, крик ребёнка не моих соседей. Больше рядом нет детей. А на следующий день на перилах лежали две шапки. На следующий день дети принесли ещё одну шапку которую нашли на самом верхнем этаже. Вот и ломаю теперь голову. Информации о пропавших малышах не видела.
ответить
Татьяна
0 0
Кстати, ВГ напишите, нашлась ли девушка из Прокопьевска, Агаркова, пропавшая 26 января?
ответить
Татьяна
0 1
Сон действительно был!
Может это следствие моих размышлений на яву?
Я думаю добровольцы следят за комментариями на сайтах и возможно отработают ваш сон.
ответить
Татьяна
0 2
Бред полнейший ! Интуиция и эйдетика никак не зависят от синтопии органов !
Ни какой это и не бред! Это доказано учёными. Про людей "зеркальников" не один раз показывали на программах. Например у Малахова А., передача называлась "дети ИНДИГО" или "дети белого ЯГУАРА". У Елены Малышевой тоже говорили на эту тему. Такие люди уникальны не только своей зеркальностью, но и действительно своими необычными способностями и разумом. Такие люди ближе к совершенным людям.
ответить
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