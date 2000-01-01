В Новокузнецке продолжаются поиски 12-летней девочки Виктории Реймер. Как ранее сообщал ВашГород.ру, последний раз её видели 26 января около семи часов вечера. Девочка вышла из дома в переулке Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре. Но по пути школьница пропала.

«За прошедшие три дня расклеено более 1000 ориентировок. Ковровая оклейка произведена в Абашево, Новобайдаевке. Пешими группами из числа горожан-добровольцев, берущих задачи в штабе поиска, который располагается по ул. Маркшейдерская, 12, в 83-ей школе, осмотрены частный сектор, заброшенные строения в Абашево и сам район городской жилой застройки. Осматривается технологическая дорога на Запсиб, дорога в сторону Есауловки и с. Кругленькое. В полицию передаются все места находок бесхозных предметов одежды или других вещей», — рассказала журналистам ВашГород.ру волонтер Светлана.

Девушка отмечает, что откликнулось множество горожан с предложением помощи в печати цветных ориентировок, карт районов, осмотра местности, подвоза горячего чая в термосах для добровольцев. Администрация Орджоникидзевского района совместно с директором школы № 83 предоставили здание учебного заведения под поисковый штаб.

«Как нам сообщают приходящие в штаб местные жители, полиция активно работает по задачам совместно с МЧС, однако без кооперации с отрядом. Затруднён обмен информацией с полицией, о чём мы можем только сожалеть. Также хочется выразить резкое неодобрение активности некоторых горожан, которые называют себя волонтёрами отряда Лиза Алерт и пытаются проникать на территорию частных владений для осмотра или ищут встречи с друзьями и родственниками пропавшего ребёнка и устраивают импровизированные допросы. Прошу всех быть бдительными! Лиза Алерт не направляет добровольцев совершать противоправные действия или действия, нарушающие принципы этики», — отметила Светлана.

Напомним, Следственный комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Поиски Вики продолжаются.