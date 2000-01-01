Медицинский портал «MedRussia» опубликовал список бесполезных лекарств при ОРВИ. В перечне 15 препаратов значатся хорошо известные и рекламируемые препараты.

Арбидол, Амиксин, Ингавирин, Кагоцел — объёмы продаж каждого из указанных препаратов варьируют от 1 до 5 миллиардов рублей в год. Ресурс утверждает, что эффективность данных препаратов не доказана.

Также издание отмечает, что Агри, анаферон, афлубин, грипп-хеель, инфлюцид, эргоферон, оциллококцинум являются гомеопатическими и никак не помогают лечить «простуду».

Кроме этого, в списке представлены средства, которые зарекомендовали себя как медикаменты, которые повышают иммунитет. Полиоксидоний, Бронхо-мунал, Галавит, Гриппферон, Деринат, Имудон, Ирс-19, Циклоферон, Цитровир-3, Эхинацея — данные препараты не оказывают эффективного влияния на лечение и предупреждения гриппа и ОРВИ, сообщает портал.

«Вы можете быть с этим не согласны, но, принимая указанные препараты, вы будете болеть столько же, сколько и люди, которые их не принимают, только у вас ещё и денег не будет. Не надо пытаться чем-то укреплять иммунитет, просто потому что его нельзя ничем укрепить. Иммунная система это не штукатурка, которая периодически отваливается от стены и её чем-то надо обратно прилепить да укрепить, чтобы не падала. Любые существующие иммуномодуляторы и „повышатели иммунитета“ — это просто маркетинг, не имеющий никакого отношения к медицине. Но он настолько успешный, что некоторые из этих „лекарств“ присутствуют даже в списке ЖНВЛП», — сообщает издание.

Медики утверждают, что простуда не требует большой суеты. И нет необходимости принимать большое количество лекарств. Лечение необходимо лишь чтобы снять симптомы: жаропонижающие средства, капли от насморка и лекарства от боли в горле.

Сообщается, что анализ производился на информации, представленной в базах данных PubMed, Cochrane и UpToDate.