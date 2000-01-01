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#ЭПИДЕМИЯГРИППА
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Названы самые бесполезные лекарства от ОРВИ — медики

30 января 06:00
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Медицинский портал «MedRussia» опубликовал список бесполезных лекарств при ОРВИ. В перечне 15 препаратов значатся хорошо известные и рекламируемые препараты.

Арбидол, Амиксин, Ингавирин, Кагоцел — объёмы продаж каждого из указанных препаратов варьируют от 1 до 5 миллиардов рублей в год. Ресурс утверждает, что эффективность данных препаратов не доказана.

Также издание отмечает, что Агри, анаферон, афлубин, грипп-хеель, инфлюцид, эргоферон, оциллококцинум являются гомеопатическими и никак не помогают лечить «простуду».

Кроме этого, в списке представлены средства, которые зарекомендовали себя как медикаменты, которые повышают иммунитет. Полиоксидоний, Бронхо-мунал, Галавит, Гриппферон, Деринат, Имудон, Ирс-19, Циклоферон, Цитровир-3, Эхинацея — данные препараты не оказывают эффективного влияния на лечение и предупреждения гриппа и ОРВИ, сообщает портал.

«Вы можете быть с этим не согласны, но, принимая указанные препараты, вы будете болеть столько же, сколько и люди, которые их не принимают, только у вас ещё и денег не будет. Не надо пытаться чем-то укреплять иммунитет, просто потому что его нельзя ничем укрепить. Иммунная система это не штукатурка, которая периодически отваливается от стены и её чем-то надо обратно прилепить да укрепить, чтобы не падала. Любые существующие иммуномодуляторы и „повышатели иммунитета“ — это просто маркетинг, не имеющий никакого отношения к медицине. Но он настолько успешный, что некоторые из этих „лекарств“ присутствуют даже в списке ЖНВЛП», — сообщает издание.

Медики утверждают, что простуда не требует большой суеты. И нет необходимости принимать большое количество лекарств. Лечение необходимо лишь чтобы снять симптомы: жаропонижающие средства, капли от насморка и лекарства от боли в горле.

Сообщается, что анализ производился на информации, представленной в базах данных PubMed, Cochrane и UpToDate.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: healthvesti.com
лекарства ОРВИ карантин медикаменты эпидемия гриппа эпидемия ОРВИ

Комментарии (18)

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Шпили-вилли
23 3
"вы будете болеть столько же, сколько и люди, которые их не принимают,"

Из своего опыта скажу: Ингавирин работает на вирусе, который в этом году пришел. Грипферроном пользуется вся семья в подъем заболеваетмости - пока тьфу-тьфу. Если заболел, то грипферрон в лечебной дозе сокращает срок с 7 до 3-4 дней. Когда H1N1 шел по городу и была массовая истерия по поводу Тамифлю, то спаслись Римантадином. Ребенок тяжело болел, температура до 41, лежал пластом. После Римантадина, который обрубил репликацию вируса, встал на второй день и носился как здоровый, только с кашлем небольшим и соплями :)
ответить
z
14 3
"вы будете болеть столько же, сколько и люди, которые их не принимают,"

Из своего опыта скажу: Ингавирин работает на вирусе, который в этом году пришел. Грипферроном пользуется вся семья в подъем заболеваетмости - пока тьфу-тьфу. Если заболел, то грипферрон в лечебной дозе сокращает срок с 7 до 3-4 дней. Когда H1N1 шел по городу и была массовая истерия по поводу Тамифлю, то спаслись Римантадином. Ребенок тяжело болел, температура до 41, лежал пластом. После Римантадина, который обрубил репликацию вируса, встал на второй день и носился как здоровый, только с кашлем небольшим и соплями :)
Так вот кто вирус разносит ...
А таблетки это зло, и они должны назначаться только по совету врача, причем даже не терапевта, а узкоспециализированного.
Ну в принципе все в курсе как бабло на людях рубят ... так что не ждите правды от чиговников и капиталистов.
ответить
Имя
13 12
Тогда почему когда к этим самым врачам приходишь, они выписывают кучу этих лекарств, раз они не помогают! Бредятина а не статья, лично на себе многие препараты проверены. И все работают.
ответить
гриппферон
9 1
"вы будете болеть столько же, сколько и люди, которые их не принимают,"

Из своего опыта скажу: Ингавирин работает на вирусе, который в этом году пришел. Грипферроном пользуется вся семья в подъем заболеваетмости - пока тьфу-тьфу. Если заболел, то грипферрон в лечебной дозе сокращает срок с 7 до 3-4 дней. Когда H1N1 шел по городу и была массовая истерия по поводу Тамифлю, то спаслись Римантадином. Ребенок тяжело болел, температура до 41, лежал пластом. После Римантадина, который обрубил репликацию вируса, встал на второй день и носился как здоровый, только с кашлем небольшим и соплями :)
Грипферроном???
Ну-ну ...
ответить
Местный
4 1
Реманадин помогает,особенно в виде порошка"анвимакса". Ингавирин тоже проверен на себе и родных
ответить
Андрей
9 1
Видно фармацевтические компании несут убытки и всех хотят посадить нас на старый добрый парацетамол и нафтизин
ответить
новокузнечанка
9 0
зато реклама прёт на эти лекарственные препараты, что излечат от тяжких болезненных недугов, я брала муж болел Циклоферон ни как не помогло даже при обычной простуде..............
ответить
Тото
20 1
Видно фармацевтические компании несут убытки и всех хотят посадить нас на старый добрый парацетамол и нафтизин
Вообще то большинство препаратов от гриппа на основе того же парацетамола...
ответить
1
1 0
нам Цитовир-3 помогает. Проверено не раз
ответить
Н
21 1
Кроме парацетамола и ремантадина ничем не лечимся. Все развод на бабки)
ответить
Дмитрий
1 0
Какой-то портал... какие-то базы данных не на нашем языке... Есть ссылка хоть на одного Реального врача?
ответить
Тамара
3 1
Грипферроном???
Ну-ну ...
Римантадин, эргоферон - не помогли. Лечусь старыми лекарствами. А лучше ежедневно жевать полынь по 1-2 шарика, как только почувствовал недомогание.
ответить
К.
3 0
В феврале прошлого года заболели вместе с мужем вирусной простудой или гриппом - кто их разберёт. Врачи взяли соскоб на вирус, но результат не сообщили.:))) Лечились в одной поликлинике, но у разных врачей. Результат - выписывали нам рецепты с разными лекарствами при одном заболевании - ни один препарат не повторился.:) Из модных, дорогих, выписанных нам препаратов купили только "кагоцел, который прибыл". Мужу вроде как бы помог (а может быть повлияло, что он дня на два раньше заболел и уже шёл на поправку), а у меня как была высокая температура, так несколько дней и продержалась. Итог - вылечились обычными травами для полоскания горла, жаропонижающими, горячим молоком, а в нос "пиносол" (эффективные капли на основе трав, рекомендую).
ответить
Валерий
1 0
Видно фармацевтические компании несут убытки и всех хотят посадить нас на старый добрый парацетамол и нафтизин
Нафтизин опасен, к нему привыкаеш и он сушит слизистую. Проверено на себе.
ответить
lex
1 0
Это не новость, а давно известный факт! 80% этих препаратов не прошли исследований, и выпущены на "свободу "г. Голиковой и К
ответить
Я
0 0
зато реклама прёт на эти лекарственные препараты, что излечат от тяжких болезненных недугов, я брала муж болел Циклоферон ни как не помогло даже при обычной простуде..............
А шо за болезнь такая "обычная простуда" ?
ответить
Я
1 0
Римантадин, эргоферон - не помогли. Лечусь старыми лекарствами. А лучше ежедневно жевать полынь по 1-2 шарика, как только почувствовал недомогание.
Лучше сушёные кошачьи какашки ! Эффект тот же !
ответить
Я
0 0
Это не новость, а давно известный факт! 80% этих препаратов не прошли исследований, и выпущены на "свободу "г. Голиковой и К
Мы ждём, когда ты приедешь, на тебе их и проведём )
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