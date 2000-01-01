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На кузбасской трассе обнаружили местного «Хатико»

30 января 09:14
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На трассе Кемерово-Топки несколько дней живёт собака. Очевидцы утверждают, что пёс ищет и ждёт хозяев.

Информацию о кузбасском «Хатико» разместила на своей странице Татьяна Хаблюк. Девушка уточняет, что собака была замечена на дороге рядом с поворотом в сторону санаториев и турбаз «Энергетик», «Надежда» и других.

Она лежит на сугробе около трассы и смотрит на проезжую часть, затем выбегает на дорогу и всматривается в лица водителей. Собака, рискуя своей жизнью, очень отчаянно кого-то ищет и ждёт, на контакт не идёт. Искренне хочется верить, что тот, кого она ждёт — обязательно найдется, — рассказала очевидица.

Всех, кто что-либо знает о хозяине собаки, девушка просит сообщить по телефону: 8 904 995 11 41.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Татьяна Хаблюк
собака кузбасский Хатико трасса Кемерово-Топки

Комментарии (4)

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Татьяна
27 0
Такая красатуля, она кушать просит у всех. И всё надеется на совесть идиотов-хозяев.
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Светлана
15 0
Ведь есть соседи этой собачки, кто нибудь отзовитесь! сколько пес продержится на таком морозе!?
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*
14 0
Хочется надеяться, что потерялся, а не выкинули. Собака ухоженная. Пусть хозяин найдётся!
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Ирина
7 0
Надо в приют забрать и искать хозяев.Она ведь долго не протянет,мороз,голод, под машину может попасть да и живодёров хватает.
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