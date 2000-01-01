На трассе Кемерово-Топки несколько дней живёт собака. Очевидцы утверждают, что пёс ищет и ждёт хозяев.

Информацию о кузбасском «Хатико» разместила на своей странице Татьяна Хаблюк. Девушка уточняет, что собака была замечена на дороге рядом с поворотом в сторону санаториев и турбаз «Энергетик», «Надежда» и других.

Она лежит на сугробе около трассы и смотрит на проезжую часть, затем выбегает на дорогу и всматривается в лица водителей. Собака, рискуя своей жизнью, очень отчаянно кого-то ищет и ждёт, на контакт не идёт. Искренне хочется верить, что тот, кого она ждёт — обязательно найдется, — рассказала очевидица.

Всех, кто что-либо знает о хозяине собаки, девушка просит сообщить по телефону: 8 904 995 11 41.