В редакцию сайта ВашГород.ру поступило письмо от новокузнечанки, которая пожаловалась на плохое качество воды в бутылках «Терёхино».

«Мне привезли воду, в которой после кипячения появился налёт в чайнике, как и с нашей воды из крана. Я сообщила об этом в компанию по заказу. Через несколько дней мне заменили воду. На этот раз она была чистой», — рассказала ВашГород.ру Татьяна.

Вскоре читательница захотела снова заказать воду, но ей якобы отказали. В компании по доставке заявили, что перестали её обслуживать, пишет новокузнечанка. Причину называть не стали.

Редакция ВашГород.ру решила разобраться в ситуации и связалась с «Терёхинским заводом напитков». Там журналистам ответили, что сомневаются, что купленная новокузнечанкой вода сделана на их предприятии.

«У нас на бутылках есть единообразный колпачок с буквой „Т“, доказывающий, что это наша продукция. Даже если на этикетке указано, что это „Терёхино“, не факт, что это сделано на нашем заводе. Возможно, вода у покупательницы хранилась в не совсем чистой ёмкости, откуда и появился налёт. Что касается отказа в доставке воды, мы не можем ничего по этому поводу сказать, потому что сам завод не занимается доставкой, есть несколько оптовых компаний, развозящих воду», — прокомментировали ВашГород.ру в отделе сбыта компании.

К сожалению, фотографий воды или бутылок у Татьяны не осталось. Но новокузнечанка точно помнит, что на крышечке не было буквы «Т», а сама пробка была закрыта липкой плёнкой со словами «Терёхино». Впрочем, предъявлять претензии к компании женщина не собирается.

«Просто хочется знать истину, существует ли у нас чистая вода в бутылях? Полагаю, что просто везде всё связано одной нитью. Качество воды потому плохое, чтобы другие зарабатывали на той же воде. Но это моё личное мнение», — рассказала читательница.

Ранее ВашГород.ру спрашивал читателей о том, какую воду они считают самой качественной — фильтрованную, в бутылках или кипячёную.