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Новокузнечанка пожаловалась на качество воды в бутылках

30 января 09:27
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В редакцию сайта ВашГород.ру поступило письмо от новокузнечанки, которая пожаловалась на плохое качество воды в бутылках «Терёхино».

«Мне привезли воду, в которой после кипячения появился налёт в чайнике, как и с нашей воды из крана. Я сообщила об этом в компанию по заказу. Через несколько дней мне заменили воду. На этот раз она была чистой», — рассказала ВашГород.ру Татьяна.

Вскоре читательница захотела снова заказать воду, но ей якобы отказали. В компании по доставке заявили, что перестали её обслуживать, пишет новокузнечанка. Причину называть не стали.

Редакция ВашГород.ру решила разобраться в ситуации и связалась с «Терёхинским заводом напитков». Там журналистам ответили, что сомневаются, что купленная новокузнечанкой вода сделана на их предприятии.

«У нас на бутылках есть единообразный колпачок с буквой „Т“, доказывающий, что это наша продукция. Даже если на этикетке указано, что это „Терёхино“, не факт, что это сделано на нашем заводе. Возможно, вода у покупательницы хранилась в не совсем чистой ёмкости, откуда и появился налёт. Что касается отказа в доставке воды, мы не можем ничего по этому поводу сказать, потому что сам завод не занимается доставкой, есть несколько оптовых компаний, развозящих воду», — прокомментировали ВашГород.ру в отделе сбыта компании.

К сожалению, фотографий воды или бутылок у Татьяны не осталось. Но новокузнечанка точно помнит, что на крышечке не было буквы «Т», а сама пробка была закрыта липкой плёнкой со словами «Терёхино». Впрочем, предъявлять претензии к компании женщина не собирается.

«Просто хочется знать истину, существует ли у нас чистая вода в бутылях? Полагаю, что просто везде всё связано одной нитью. Качество воды потому плохое, чтобы другие зарабатывали на той же воде. Но это моё личное мнение», — рассказала читательница.

Ранее ВашГород.ру спрашивал читателей о том, какую воду они считают самой качественной — фильтрованную, в бутылках или кипячёную.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: russfilter.ru
вода Терехинский завод жалобы жителей бутилированная вода

Комментарии (7)

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Юля
1 0
Само кипячение воды на её качество влияет конечно, но это с одной стороны. А самое главное качество воды в некипячёном виде. В натуральном виде в воде нет ни каких видимых осадков, но после кипячения они появляются, почему? Воду "Терёхино" брали тоже. Бутыли привозили иногда грязные снаружи, такое ощущение что в болоте где-то набирали эту воду. Воду "Ирбис" привозили пару раз с протекающими бутылями. Теперь решили покупать воду в магазине.
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1
27 0
А я по старинке, кран - фильтр - кипячение.
Думаю чище, чем непонятно что в бутылке.
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Ваше имя
5 0
Перестали заказывать воду, когда на пробу отдали. Пользуемся дома фильтрами.
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Татьяна
0 0
Перестали заказывать воду, когда на пробу отдали. Пользуемся дома фильтрами.
Какими фильтрами? На Запсибе какой фильтр очищает воду?
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z
2 2
Само кипячение воды на её качество влияет конечно, но это с одной стороны. А самое главное качество воды в некипячёном виде. В натуральном виде в воде нет ни каких видимых осадков, но после кипячения они появляются, почему? Воду "Терёхино" брали тоже. Бутыли привозили иногда грязные снаружи, такое ощущение что в болоте где-то набирали эту воду. Воду "Ирбис" привозили пару раз с протекающими бутылями. Теперь решили покупать воду в магазине.
Водоконал обязан компенсировать убытки от покупки воды, собирайте чеки, и пробы воды, так как водопроводная вода должна быть пригодна для питья.
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Татьяна
7 2
Водоконал обязан компенсировать убытки от покупки воды, собирайте чеки, и пробы воды, так как водопроводная вода должна быть пригодна для питья.
Лаборатория ни когда не даст результат анализа воды в реальности. У них всё в предельно-допустимых нормах. А с такими результатами ничего ни кому не предъявить. И если водоканал будет поставлять качественную воду, для населения, то придётся закрыть все точки бутилированной воды. Везде малый бизнес работает! Такое прокатывает водоканалу потому что, большинство населения не замечают плохого качества воды, либо ищут выход сами, покупая фильтры и прочее, только бы не связываться и не мотать себе нервы.
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Митрич
3 0
Какими фильтрами? На Запсибе какой фильтр очищает воду?
Аквафор к примеру... Прекрасно чистит, пользуемся уже не первый год.
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