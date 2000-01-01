В одном из популярных ночных клубов Кемерова ведущий устроил развратный конкурс. Видеозапись появилась в сети и вызвало негодование интернет-пользователей.
«Не удивлен, это же зефир)))», — написал в комментариях к видео горожанин.
«Надо отдать под суд ведущего и телеканал за принуждение к раздеванию за деньги. Ведь попав на сцену можно натворить многое», — добавил другой кемеровчанин.
Суть конкурса заключалась в следующем, вызвав трёх участниц на сцену, ведущий предложил парням изобразить рисунок на телах девушек.
Видеозапись конкурса доступна здесь (внимание, видео содержит ненормативную лексику).