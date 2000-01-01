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Голые кемеровчанки участвовали в развратном конкурсе

30 января 09:56
11786

В одном из популярных ночных клубов Кемерова ведущий устроил развратный конкурс. Видеозапись появилась в сети и вызвало негодование интернет-пользователей.

«Не удивлен, это же зефир)))», — написал в комментариях к видео горожанин.

«Надо отдать под суд ведущего и телеканал за принуждение к раздеванию за деньги. Ведь попав на сцену можно натворить многое», — добавил другой кемеровчанин.

Суть конкурса заключалась в следующем, вызвав трёх участниц на сцену, ведущий предложил парням изобразить рисунок на телах девушек.

Видеозапись конкурса доступна здесь (внимание, видео содержит ненормативную лексику).

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com/video-119333353_456239117
ночной клуб голые девушки развратный конкурс

Комментарии (12)

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Читатель
12 4
Это новость? Ну не ценят себя они," *лядь обыкновенная", продалась. В клубах много таких. Дальше то что?
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Анонимный пользователь
7 6
Это новость? Ну не ценят себя они," *лядь обыкновенная", продалась. В клубах много таких. Дальше то что?
Просто надо запретить проведения подобных конкурсов, а ведущих и клубы штрафовать.
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Читатель
6 0
Просто надо запретить проведения подобных конкурсов, а ведущих и клубы штрафовать.
Их туда заставляют ходить? Они рекламу по городу развешивают с фотографиями? Закрытое заведение.
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егор
9 0
Сами разделись никто их не заставлял. У нас в восьмой такие же бл,,и сидят.
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ктотов
9 3
Да х.. на этих .лядей. Потом сами будут всю жизнь плакаться. Почему нормальные мужики замуж не берут. А только козлы какие то имеют постоянно.
А вот поэтому. В век интернета и ютуба зашквариться на всю жизнь легко.
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Читатель
8 3
да уж, вот вам и воспитание по-новому, равняйтесь дальше на гейропу, а эти шкурки, даже элементарного уважения к себе не имеют, что из нее дальше вырастет, какая она мать? и чему она научит своих детей? а ведущего и клуб действительно не мешало бы штрафануть на всю катушку за подобные мероприятия, да еще и статью найти подходящую
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Иришка
0 3
Столица ДБ
Специально уничтожают наших русских девчонок, наши "мужики". Скоро замуж некого Вам будет брать лет через 10.Сами на себе женитесь если только. Дерзайте.
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Ох.
3 0
Специально уничтожают наших русских девчонок, наши "мужики". Скоро замуж некого Вам будет брать лет через 10.Сами на себе женитесь если только. Дерзайте.
Мне 79 где я еще такое увижу.Прямо таки хочу.
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ОлегД
0 0
Просто надо запретить проведения подобных конкурсов, а ведущих и клубы штрафовать.
Дегенераты сидите дома и тихо дрочите все бы зажимять это и эсть свобода
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olgert
0 0
каждый по своему с ума сходит!
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Пофигист
1 0
Как старые бабки или деды ворчите тут от зависти и немочи. НУ развлекаются люди и че в этом такого. Бабы совершеннолетние и сами разделись, никто их не заставлял насильно. А в гейропе на баб уже давно не смотрят, им мужиков голых подавай. Может вам мужики голые нравятся, а...???
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