В Литве задумались о том, чтобы вернуть себе Калининградскую область. Такую идею высказал местный депутат Линас Бальсис.

Бальсис напомнил, что Калининград отдавали СССР не навсегда, а на время, пока в Европе не подпишут мирный договор. Сейчас, по мнению депутата, Россия должна вернуть область, или её следует забрать самой Литве или Евросоюзу.

В Совете федерации России ответили литовскому депутату, пишет «РБК». В ответ на его заявление Литву попросили вернуть Вильнюсский край, который до 1917 года был частью Российской империи.

В Совфеде также попросили Литву помнить о том, что она получила от СССР.

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