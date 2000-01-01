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#ЭПИДЕМИЯГРИППА
В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

У России хотят забрать одну из областей

30 января 10:23
4501

В Литве задумались о том, чтобы вернуть себе Калининградскую область. Такую идею высказал местный депутат Линас Бальсис.

Бальсис напомнил, что Калининград отдавали СССР не навсегда, а на время, пока в Европе не подпишут мирный договор. Сейчас, по мнению депутата, Россия должна вернуть область, или её следует забрать самой Литве или Евросоюзу.

В Совете федерации России ответили литовскому депутату, пишет «РБК». В ответ на его заявление Литву попросили вернуть Вильнюсский край, который до 1917 года был частью Российской империи.

В Совфеде также попросили Литву помнить о том, что она получила от СССР.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, о чём по телефону говорили Владимир Путин и Дональд Трамп. Мы также сообщали о том, что Китай разместил на границе с Россией межконтинентальные ракеты.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: navigator-tour.ru
Литва Калининград

Комментарии (62)

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Алеша Новокузнецкий
42 7
Шпротозавры совсем свой мозг атрофировали
ответить
Бу-га-га
29 11
"Россия должна вернуть область, или её следует забрать самой Литве ..."
Самое смешное: "... или её следует забрать самой Литве".
Пусть заберёт.
ответить
Ваше имя
21 2
Шпротозавры совсем свой мозг атрофировали
Литва шпроты не производит ВООБЩЕ, Алеша ;)
Шпроты в Латвии.
ответить
Акрихин
25 11
Чем слабее Россия.....
Тем больше территориальных притензий!
ответить
1
61 35
Отправьте танковый полк в Литву на каникулы, всего на недельку, пусть покатаются по этой деревне. Вот на это денег не жалко. Полицаи пожизненные, зря деды наши освобождали этот народ.
ответить
доктор Конь
65 4
Кемеровскую бы кто забрал. Хотя кому нужна эта яма с з/п в 300$
ответить
z
8 12
"Россия должна вернуть область, или её следует забрать самой Литве ..."
Самое смешное: "... или её следует забрать самой Литве".
Пусть заберёт.
Походу в Литве все чо можно поделили и разлитовили, теперь по старонам поглядывают, к чужому присматриваются.
ответить
1
26 0
Кемеровскую бы кто забрал. Хотя кому нужна эта яма с з/п в 300$
Это выгребная яма. Отсюда гребут $, а на нас "гадить хотели"
ответить
Хрюн Моржов
24 11
В Литве сами последний х... без соли доедают, в еэсах побираются, а тут еще на территорию зарятся, которая больше всей Литвы!
ответить
2
1 6
Отправьте танковый полк в Литву на каникулы, всего на недельку, пусть покатаются по этой деревне. Вот на это денег не жалко. Полицаи пожизненные, зря деды наши освобождали этот народ.
да ты что, там же сплошные арийцы ))) фрицы гасили там в основном евгеев и партизан.
ответить
Клаус Литовускас
14 17
В Литве сами последний х... без соли доедают, в еэсах побираются, а тут еще на территорию зарятся, которая больше всей Литвы!
иксперд по литфе ))) ты луДше спроси как в щемерофской котловине стадо поживает, а литфа и без тебя знает куда ей грести. а то привыкли свой нос сувать в чужой дом, а у себя грязь, вонь и холера.
ответить
тому свидетель
36 0
Кемеровскую бы кто забрал. Хотя кому нужна эта яма с з/п в 300$
да чего далеко ходить. в Московской губернии еще есть деревни которые уже два года сидят без электричества. трансформатор сгорел а заменить нечем. величие заканчивается за окружной( за метрополией). Вся страна превращена в колонию на 1/7 части суши.
ответить
читатель
28 1
Отдайте им Москву вместе с москалями. Год поживут и сами откажутся от этих колорадских нахлебников.
ответить
служивый
14 14
Отправьте танковый полк в Литву на каникулы, всего на недельку, пусть покатаются по этой деревне. Вот на это денег не жалко. Полицаи пожизненные, зря деды наши освобождали этот народ.
величие России определяется колличеством разрушенных Алеппо , Грозных , Донбассов и убитых детей и женщин за которыми прячутся ее солдаты
поработать не пробовал???
сейчас там з/плата в два с половиной раза выше, чем в Кузне.
ответить
скотовод
12 0
Это выгребная яма. Отсюда гребут $, а на нас "гадить хотели"
Овцы никогда не объединяются против хищника.
Они просто радуются, что пока их очередь на убой не подошла..
ответить
.
6 5
величие России определяется колличеством разрушенных Алеппо , Грозных , Донбассов и убитых детей и женщин за которыми прячутся ее солдаты
поработать не пробовал???
сейчас там з/плата в два с половиной раза выше, чем в Кузне.
где - там? в армейке? и сколько там з/п если в цифрах и в званиях?
ответить
Миша
17 3
В Литве сами последний х... без соли доедают, в еэсах побираются, а тут еще на территорию зарятся, которая больше всей Литвы!
А в РФ предпоследний без соли? Умиляет Ваш ура-патриотизм. Отнеситесь серьёзней к этому. Почитайте уже принятый в РФ закон о ТОРах №423 - ФЗ. Эти территории опережающего развития передаются в управление РЕЗИДЕНТАМ. А Резидент — человек, представитель колониальной державы в протекторате. • Протектора́т (лат. protector — покровитель) — форма межгосударственных отношений, при которой одно государство находится под защитой (в первую очередь военной) другого государства. В Восточной Сибири уже территории переданы резидентам - китайцам. Что, когда и кому передать - у населения спрашивать не будут. Кто даст гарантию что правительство РФ не сдаст Калининград, если это программа правительства?
ответить
Митрич
6 13
Литва шпроты не производит ВООБЩЕ, Алеша ;)
Шпроты в Латвии.
А какая нам, собственно, разница? Фашисты - они и в Африке фашисты, как из не обзови....
Принципиально нет никакого дела до отличий между этими лимитрофами....
ответить
Митрич
9 13
Чем слабее Россия.....
Тем больше территориальных притензий!
А чем глупее человек, тем больше у него орфографических ошибок... Правда, Акрихин? :-)))
ответить
подводя итог
4 0
- Кемеровскую бы кто забрал. Хотя кому нужна эта яма с з/п в 300$
Это выгребная яма. Отсюда гребут $, а на нас "гадить хотели" и так 85% считают регионов . правда ватовизорутверждает обратное
ответить
*
3 0
А в РФ предпоследний без соли? Умиляет Ваш ура-патриотизм. Отнеситесь серьёзней к этому. Почитайте уже принятый в РФ закон о ТОРах №423 - ФЗ. Эти территории опережающего развития передаются в управление РЕЗИДЕНТАМ. А Резидент — человек, представитель колониальной державы в протекторате. • Протектора́т (лат. protector — покровитель) — форма межгосударственных отношений, при которой одно государство находится под защитой (в первую очередь военной) другого государства. В Восточной Сибири уже территории переданы резидентам - китайцам. Что, когда и кому передать - у населения спрашивать не будут. Кто даст гарантию что правительство РФ не сдаст Калининград, если это программа правительства?
Китайцы это резиденты Китая, а мы с вами резиденты РФ. Вы не разбираетесь юридических терминах. То есть иностранцы это как раз нерезиденты
ответить
C2H6O.
6 4
А какая нам, собственно, разница? Фашисты - они и в Африке фашисты, как из не обзови....
Принципиально нет никакого дела до отличий между этими лимитрофами....
в белоруссии сельско-директорский-коммунизм, В путланде.. Воровской-культо-Фашизм..
Медленно, но верно ползём в направлении фашизма..
Обратная эволюция: РФ в новом столетии превратилась во флагман фашизма — Максим Кантор
ответить
Акрихин
13 2
А чем глупее человек, тем больше у него орфографических ошибок... Правда, Акрихин? :-)))
Воспитанный и культурный человек....этого не заметит!
Правда Митрич? ;-]]]
ответить
Эх, Митрич
1 2
А какая нам, собственно, разница? Фашисты - они и в Африке фашисты, как из не обзови....
Принципиально нет никакого дела до отличий между этими лимитрофами....
Придут там к власти лесные братья, назначат гауляйтера оккупационной зоны.
ответить
Психиатр
7 13
иксперд по литфе ))) ты луДше спроси как в щемерофской котловине стадо поживает, а литфа и без тебя знает куда ей грести. а то привыкли свой нос сувать в чужой дом, а у себя грязь, вонь и холера.
Убогий! Так это не мы к ним, они к нам, нос сувают в чужой дом, и помойси, а то, как ты вылез в инет, так сразу завоняло, холерой понесло!
ответить
Макс
9 5
А с чего он литовский то? Этож немецкий город Кёнигсберг. А вообще, задрали эти самопиарщики, ляпнут как пернут в лужу, а остальные обсасывают! Не нужно на дебилов внимание обращать, они и чушь перестанут нести!
ответить
боярошник
14 0
Кемеровскую бы кто забрал. Хотя кому нужна эта яма с з/п в 300$
а в 2016 средняя зарплата в Грузии уже 420 дол. пора на нее опять танками.
ответить
калининградец
13 1
А с чего он литовский то? Этож немецкий город Кёнигсберг. А вообще, задрали эти самопиарщики, ляпнут как пернут в лужу, а остальные обсасывают! Не нужно на дебилов внимание обращать, они и чушь перестанут нести!
правильно сказал НЕМЕЦКИЙ. так что рано или поздно придется взад вертать.
ответить
Миша
0 0
Китайцы это резиденты Китая, а мы с вами резиденты РФ. Вы не разбираетесь юридических терминах. То есть иностранцы это как раз нерезиденты
Закон Вы читали? "Гл.1, ст.2, п.2) резидент территории опережающего социально-экономического развития - индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории опережающего социально-экономического развития согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий".
Речь идёт именно о зарубежных (не государственных и не муниципальных) резидентах, Мы с Вами не имеем права по закону быть резидентами.
ответить
алекс
1 6
иксперд по литфе ))) ты луДше спроси как в щемерофской котловине стадо поживает, а литфа и без тебя знает куда ей грести. а то привыкли свой нос сувать в чужой дом, а у себя грязь, вонь и холера.
Ты чё бомж хайло тут открываешь? Главпетух В Литве что ли? Иди по стирайся...-:)))
ответить
Холокост
1 8
иксперд по литфе ))) ты луДше спроси как в щемерофской котловине стадо поживает, а литфа и без тебя знает куда ей грести. а то привыкли свой нос сувать в чужой дом, а у себя грязь, вонь и холера.
Русский язык выучи е*лан тупорылый,прежде чем анонсировать свои санные идеи.
ответить
алекс
0 7
а в 2016 средняя зарплата в Грузии уже 420 дол. пора на нее опять танками.
Вот ты и езжай туда, будешь танковые атаки отражать на Украине с грузинской коалицией, но те вояки уже от вас сбежали потому как им не платят и ты галушка отпетая тоже сбежишь ото всюду где жареным запахнет. Дурачки подобные тебе не понимают Россию лучше не дразнить иначе потом всем будет ну очень плохо.
ответить
алекс
0 7
Воспитанный и культурный человек....этого не заметит!
Правда Митрич? ;-]]]
Тут я с тобой Акрихин солидарен на все сто! Придётся сразу 4 лайка поставить...и действительно по орфографическим ошибкам не судят о глупости человека.....он может быть очень умным, но не знать как правильно писать, даже он может не знать как ему расписаться, но тем не менее быть очень умным.
ответить
ха
19 5
Вот ты и езжай туда, будешь танковые атаки отражать на Украине с грузинской коалицией, но те вояки уже от вас сбежали потому как им не платят и ты галушка отпетая тоже сбежишь ото всюду где жареным запахнет. Дурачки подобные тебе не понимают Россию лучше не дразнить иначе потом всем будет ну очень плохо.
Это одна из твоих мантр про \лучше не дразнить иначе потом всем будет ну очень плохо\ 30 лет paкoм стоящий? Твое народившееся потомство за это время ващщще других поз не знает.
ответить
алекс
0 11
Это одна из твоих мантр про \лучше не дразнить иначе потом всем будет ну очень плохо\ 30 лет paкoм стоящий? Твое народившееся потомство за это время ващщще других поз не знает.
Если война начнётся глобальная ядерная то ты дурень стоя раком со всеми своими родственниками в ваших любимых вами семейных гнёздышках начнёте икать при песнопениях в церквах прося святых о милости божьей-:)
ответить
Юля
1 6
Выросла в Калининградской области. Как раз на границе с Литвой.
Интересно, как они собираются её сами забрать?)) Если там живут русские люди, или беженцы с Латвии и Литвы. Ну точнее они уже не беженцы а полноценные жители России, за столько то лет.
ответить
алекс
0 7
Выросла в Калининградской области. Как раз на границе с Литвой.
Интересно, как они собираются её сами забрать?)) Если там живут русские люди, или беженцы с Латвии и Литвы. Ну точнее они уже не беженцы а полноценные жители России, за столько то лет.
Это горячие головы Юля, пузырь денежный американский готов лопнуть вот вот, а война всё спишет....поэтому и раздувают конфликт....правда в упор не вижу тех от которого им будет хорошо....
ответить
ха
15 9
Если война начнётся глобальная ядерная то ты дурень стоя раком со всеми своими родственниками в ваших любимых вами семейных гнёздышках начнёте икать при песнопениях в церквах прося святых о милости божьей-:)
Свой погреб до какого уровня уже докопал?
Так это твой родственник с мокрыми штанами в 1941 году с иконой на самолете Москву облетал?
ответить
алекс
0 12
Свой погреб до какого уровня уже докопал?
Так это твой родственник с мокрыми штанами в 1941 году с иконой на самолете Москву облетал?
Понятно, аргументы кончились.
ответить
Митрич
6 3
Воспитанный и культурный человек....этого не заметит!
Правда Митрич? ;-]]]
Неправда, Акрихин! Воспитанный и культурный человек будет крайне озабочен твоей вопиющей безграмотностью и сделает все, чтобы оказать тебе любезность и .....ткнуть рылом в это д...мо... :-))) А иначе как же ты догадаешься что забыл застегнуть ширинку на штанах? :-))))
ответить
ха
7 0
Понятно, аргументы кончились.
У тебя они были изначально?! акромя пены бешенства изо рта.
ответить
Митрич
10 0
Тут я с тобой Акрихин солидарен на все сто! Придётся сразу 4 лайка поставить...и действительно по орфографическим ошибкам не судят о глупости человека.....он может быть очень умным, но не знать как правильно писать, даже он может не знать как ему расписаться, но тем не менее быть очень умным.
Согласен: человека только встречают по одежке. Провожают же по уму... А вот как быть если даже одежка в самом начале зачастую не сильно-то вызывает почтения и желания оценить ум? Сделать вид " из культурности" то "ниче не було" и пройти мимо? Ты действительно уверен что это благо? :-))))
ответить
Митрич
2 8
а в 2016 средняя зарплата в Грузии уже 420 дол. пора на нее опять танками.
БоярОшник, а что, разве в России уже не нужно доказывать источники своего бреда? Все обязаны верить ему беспрекословно только лишь на основе твоего "гражданского права" выражать свой бред во всеуслышанье?
Тебе кто сказал про "зарплату в 420 баксов"? Вот иди к нему и втирай эту ересь ему: возможно, ты найдешь в его лице "благодарные уши".
Я же привык рассуждать логикой: с какого хрена в Грузии повысится средняя з/плата, если уничтоженные при Сааке последние остатки промышленности и экономики за годы его отсутствия ну никоим образом не восстали из пепла и при всем желании не могли бы составит "костяк" увеличения ВВП страны? Проще сказать: с какого бодуна там возьмется средняя зарплата в 420 долларов, если еще вчера она была в 2 раза ниже, а с тех пор что-то я под лупой не замечаю какого-то "супер-пупер гигантского роста грузинской экономики"?
Для примера: в Китае средняя зарплата выросла в 2 раза в аккурат за 16 (!) лет весьма бурных реформ.... Мне продолжать сравнительные аналогии или, пардон, для тебя это не самоцель: главное - брякнуть посмачнее свой бред в сеть и свинтить пока отдачей не захлестнуло? :-)))
ответить
алекс
0 7
Попробуйте возьмите, да мы настолько великодушны что даже позволим вам потрогать, языком полизать, посмотреть, а забрать нет.....нет такого закону чтобы суверенные территории забирать, ну правда если население этой территории захочет чтобы его забрали, тогда с радостью, ну как в Крыму.Как хорошо когда в стране есть ядерные боеголовки тогда судей не справедливых нет, они эти судьи например в ГААГЕ привыкли судить не справедливо под американским руководством лидеров многих стран какие разоружились и поверили США, потом их казнили этих лидеров за излишнюю доверчивость и глупость, там в тех странах посадили америкосских чиновников, забрали ихние земли и думают как наивные дети что и в России можно такое сотворить, ан нет любезные вы опоздали и облмили на вечно....таперь око зат око смерть за смерть вот такой теперь будет разговор с западом и америкой-:)))
ответить
Митрич
0 7
в белоруссии сельско-директорский-коммунизм, В путланде.. Воровской-культо-Фашизм..
Медленно, но верно ползём в направлении фашизма..
Обратная эволюция: РФ в новом столетии превратилась во флагман фашизма — Максим Кантор
Н-да, лоботомия уже не поможет.... :-))) Если человек - идиот, то это - навсегда! :-)))
ответить
Юле
11 0
Выросла в Калининградской области. Как раз на границе с Литвой.
Интересно, как они собираются её сами забрать?)) Если там живут русские люди, или беженцы с Латвии и Литвы. Ну точнее они уже не беженцы а полноценные жители России, за столько то лет.
И что что там живут русские люди?! В бывших союзных республиках еще более полноценные жители СССР жили. И что стало?
У вас улыбку вызывает интерес каким способом будут забирать? Примеров море - бывшие союзные республики, ГДР. В ГДР какая советская армия с армадой танков и прочего стояло! И где они? Вывезли в чистое поле и людей и технику и бросили, бросили недвижимость в ГДР, убежали из ГДР со скоростью с какой пацаны не бегают когда разбивают мячом стекло в окне, а отдельные генералы и политики озолотились на этом.
ответить
алекс
0 9
Согласен: человека только встречают по одежке. Провожают же по уму... А вот как быть если даже одежка в самом начале зачастую не сильно-то вызывает почтения и желания оценить ум? Сделать вид " из культурности" то "ниче не було" и пройти мимо? Ты действительно уверен что это благо? :-))))
Привет, как то я всё таки различаю тебя и всех остальных митричей, теперь это ты, настоящий Митрич, манеру разговаривать спутать трудно, ну конечно это не благо и все же одёжка какая бы плохая она не была Митрич не даёт тебе право судить о способности человека мыслить даже если на нём рубище ......ну и если одежда человека Митрич в самом начале не сильно вызывает почтение и желание оценить ум? К чему это? Ты же сам сказал что человека только встречают по одёжке, ну и все придерживаются такого правила в цивилизованном обществе.
ответить
!
4 0
Попробуйте возьмите, да мы настолько великодушны что даже позволим вам потрогать, языком полизать, посмотреть, а забрать нет.....нет такого закону чтобы суверенные территории забирать, ну правда если население этой территории захочет чтобы его забрали, тогда с радостью, ну как в Крыму.Как хорошо когда в стране есть ядерные боеголовки тогда судей не справедливых нет, они эти судьи например в ГААГЕ привыкли судить не справедливо под американским руководством лидеров многих стран какие разоружились и поверили США, потом их казнили этих лидеров за излишнюю доверчивость и глупость, там в тех странах посадили америкосских чиновников, забрали ихние земли и думают как наивные дети что и в России можно такое сотворить, ан нет любезные вы опоздали и облмили на вечно....таперь око зат око смерть за смерть вот такой теперь будет разговор с западом и америкой-:)))
Диваный воинствующий шизоидный мракобес! На Крым посмотришь после того как российские олигархи там утвердятся, отберут себе лакомые куски земель у людей.
ответить
Акрихин
0 0
Тут я с тобой Акрихин солидарен на все сто! Придётся сразу 4 лайка поставить...и действительно по орфографическим ошибкам не судят о глупости человека.....он может быть очень умным, но не знать как правильно писать, даже он может не знать как ему расписаться, но тем не менее быть очень умным.
Ну...спасиб за "леща")))
Пишу не за лайки...так...время убиваю...
надо если....себе хоть1000 понаставлю.
ответить
алекс
0 5
Диваный воинствующий шизоидный мракобес! На Крым посмотришь после того как российские олигархи там утвердятся, отберут себе лакомые куски земель у людей.
Ну вы то не диванный, прямо на поле боя вышли в Крым и Литву против российских танков-:))) Я вообще смотреть никуда не буду,вам надо вы и смотрите и парьтесь-:)
ответить
алекс
0 10
Н-да, лоботомия уже не поможет.... :-))) Если человек - идиот, то это - навсегда! :-)))
Ты Митрич по чаще заходи на сайт, а то гоблены, вурдалаки и орки пытаються занять форумное пространство-:)
ответить
Акрихин
0 0
Неправда, Акрихин! Воспитанный и культурный человек будет крайне озабочен твоей вопиющей безграмотностью и сделает все, чтобы оказать тебе любезность и .....ткнуть рылом в это д...мо... :-))) А иначе как же ты догадаешься что забыл застегнуть ширинку на штанах? :-))))
Хоть ты и считаешь себя высоко-культурным..образованным человеком.....
А всё пытаешься ...уткнуться рылом ...в мою открытую ширинку)))
И что ты там нашёл? Дерьмо? Или...........вещь?)))))))))))
Окажи мне любезность!Не вынуждай меня общаться ...подобным образом.
ответить
алекс
0 10
Хоть ты и считаешь себя высоко-культурным..образованным человеком.....
А всё пытаешься ...уткнуться рылом ...в мою открытую ширинку)))
И что ты там нашёл? Дерьмо? Или...........вещь?)))))))))))
Окажи мне любезность!Не вынуждай меня общаться ...подобным образом.
Ну чё вы вот как дети правда, один не уступиха другой задериха, прекращайте правда этот цирк, уважайте друг друга мужики.
ответить
Ась?
5 0
А в РФ предпоследний без соли? Умиляет Ваш ура-патриотизм. Отнеситесь серьёзней к этому. Почитайте уже принятый в РФ закон о ТОРах №423 - ФЗ. Эти территории опережающего развития передаются в управление РЕЗИДЕНТАМ. А Резидент — человек, представитель колониальной державы в протекторате. • Протектора́т (лат. protector — покровитель) — форма межгосударственных отношений, при которой одно государство находится под защитой (в первую очередь военной) другого государства. В Восточной Сибири уже территории переданы резидентам - китайцам. Что, когда и кому передать - у населения спрашивать не будут. Кто даст гарантию что правительство РФ не сдаст Калининград, если это программа правительства?
Думаете калининградцы очень расстроятся?
ответить
Да уж
0 8
Валити в Европу, Прибалтику ,а то разнылись тут, что здесь всё плохо.человек сам творец своего счастья, а многим везде хреново где бы они небыли.
ответить
?
8 0
Валити в Европу, Прибалтику ,а то разнылись тут, что здесь всё плохо.человек сам творец своего счастья, а многим везде хреново где бы они небыли.
Из местных бюджетотыров?
ответить
)
6 0
Ну чё вы вот как дети правда, один не уступиха другой задериха, прекращайте правда этот цирк, уважайте друг друга мужики.
Покойного сна, милая.)
ответить
Да уж
0 3
Из местных бюджетотыров?
Работяга который 6 дней из 7 ходит на работу ,а ныть кого то обсуждать это пустая трата времени да и для мужика как то стремно.лично моё мнение,
ответить
с
1 1
Вот ты и езжай туда, будешь танковые атаки отражать на Украине с грузинской коалицией, но те вояки уже от вас сбежали потому как им не платят и ты галушка отпетая тоже сбежишь ото всюду где жареным запахнет. Дурачки подобные тебе не понимают Россию лучше не дразнить иначе потом всем будет ну очень плохо.
Все идет своим чередом - распалась самодержавная, распался совок, распадется и их кастрированный огрызок. Как бы вертухаи кремля не лепили и стерегли зону.
И не били поклоны джугашвили и путину.
ответить
Бородавке
0 5
Все идет своим чередом - распалась самодержавная, распался совок, распадется и их кастрированный огрызок. Как бы вертухаи кремля не лепили и стерегли зону.
И не били поклоны джугашвили и путину.
Квакнул - а теперь вали в свое болото!
ответить
Светлана
1 0
Кемеровскую бы кто забрал. Хотя кому нужна эта яма с з/п в 300$
так уже татаро-алтайцы забрали
ответить
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