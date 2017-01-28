Российским туристам упростят систему денежных расчётов за границей. Речь идёт о внедрении системы рублёвой оплаты в Турции. Об этом заявил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш, передаёт РИА Новости.

Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты, — цитирует информагентство слова Хакана Атеша.

По его словам, некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях. Кроме того, работа в этом направлении ведется с авиакомпанией «Атлас».