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Россиянам разрешат рассчитываться рублями в популярной курортной стране

30 января 10:27
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Российским туристам упростят систему денежных расчётов за границей. Речь идёт о внедрении системы рублёвой оплаты в Турции. Об этом заявил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш, передаёт РИА Новости.

Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты, — цитирует информагентство слова Хакана Атеша.

По его словам, некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях. Кроме того, работа в этом направлении ведется с авиакомпанией «Атлас».

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: gotur.kz
туристы расчеты система оплаты рубли

Комментарии (5)

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Читатель
11 1
Хоть в копейках. Жизнь дороже. Страшно туда ехать
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$
3 1
а смысл такие муки? один фиг все берут доллары и евры. тупо удобно и принимают в любом обменнике. а вот с рубляшкой турысты намучаются.
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служивый
1 1
у турков начали подозревать что за терактами стоит Россия. и мочилово посла в Турции это та же гибридная войнушка.
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зима
1 0
не надо туда заманивать, лучше на дачу
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