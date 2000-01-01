Так дело в том, что и в школу ходить не стоит , обучение на дому эффективный вариант и тем предметам которые действительны интересны полезны и нужны .
"Кто - про что, а вшивый - про баню".... Я вам русским языком говорю: на одной учебе свет клином не сошелся! Ребенку помимо наук крайне необходимо учиться вести себя в окружении своих сверстников, чтобы не выглядеть впоследствии "белой вороной". А для этой цели именно образовательные учреждения подходят как нельзя лучше...
Вы эту элементарную мысль вообще в состоянии понять?
P.S. Буквально три года назад был свидетелем новогоднего утренника в одной из подготовительных групп, и видел истерику, которую закатил ребенок 6 лет, впервые в жизни оказавшийся в коллективе своих сверстников. Там ситуация была довольно банальна: всю жизнь с родителями прожил в какой-то глухой деревне чуть ли не без света, а перед школой решили ее вывезти в город к родственникам и отдали в детсад. Ребенок элементарно не научился различать образность от реальности: закатил истерику когда узнал что Баба-Яга украла Снегурочку и праздника у ребятишек не будет... Ребенка всем педколлективом успокаивали, чуть ли не таблетками, а ее сверстники над ней просто смеялись.... Какой это психологический удар для ребенка - хоть кто-нибудь подумал? Но то вынужденная ситуация: семья долго жила в отдалении от "цивилизации", а вы что, предлагаете делать из детей "затворников" искусственно?
По-моему, вас просто необходимо держать подальше от детей вообще....