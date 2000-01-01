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Какой детский садик лучше, частный или муниципальный — вопрос дня

30 января 10:45
1354

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» Анастасия интересуется у читателей ВашГород.ру, в какой детский садик лучше отдать ребёнка — частный или муниципальный.

«Скоро ребёнка в детский сад будем отдавать, думаем, может, частный лучше? Просто от подруги наслышалась, что в государственных садиках за детьми почти не следят, а ещё хамят родителям. Хочу спросить, есть смысл в частный отдавать, или там всё так же?» — спрашивает Анастасия.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
детский сад вопрос дня

Комментарии (32)

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Х
5 4
в частном наоборот слишком бегают за детьми, вырастет потом лохом
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Манюня
14 1
не знаю, в каком ребенок вашей подруги детском садике, у меня сын в государственном тоже, и все довольны. Воспитательницы внимательные, начальство тоже хорошее, кормят нормально. Так что это еще как попадется...
ответить
Иваныч
11 1
Конечно бардак в детсадах, завалили воспитателей документацией и хотят чтобы они еще успевали за детьми возиться! и денег не выделяют ни черта поэтому поборы сплошные.....всем плевать на детей у нас в стране
ответить
снежная
24 1
частные детские садики туфта, чтобы деньги делать на тупых мамашках и папашках.Отдавайте в обычный, все ходили всегда и ничего не было.
ответить
ага
23 3
Пусть сами родители не хамят в садиках и им никто не нахамит в ответ.
ответить
Читатель
9 0
Насколько я знаю, у нас в городе только один лицензированный нормальный детский сад, а не фирма по присмотру.
Бывали в Умке на занятиях, там же детский сад, 12000 в месяц было. Гулять по сути негде, во дворе дома, по-моему, это не безопасно.
Приходят люди на занятия, как мы, дети из сада тут же в общей куче бегают. Сопливые, больные - не интересует никого.
Ходим в муниципальный - таких проблем нет, воспитатели классные!
ответить
Лоло
6 0
Все зависит от медика в государственных садах, где то будет ребёнок на одних овощах сидеть, а в другом и мясо и рыба, разница 100 метров между садами, а по питанию различия большие.
У подруги ходил ребёнок в частный детский сад потом ужастиков рассказывала про них перевелись в обычный и ненарадуются, ребёнок бежит с удовольствием. Многое ещё зависит от заведующей. Так что выбор только за вами
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Акрихин
9 4
Частные скорые....больницы ...сады.....
Государство складывает свои полномочия....
Продолжаем трудиться в нечеловеческих условиях...и оплачиваем то ...чем обязано нам государство ..или (АО РФ).
Со своих мизерных "вознаграждений."
ответить
1212
10 22
Разве есть у нас государственные детские сады? Вы о чём вообще?
Хоть бы немного разбирались ...
Есть сады МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и есть частные.
А для невежд всё то, что не является частным - государственное.
ответить
Екарный Бабай
0 0
Видим своего в 252 на ильинке,довольны всем. Воспитатели отличные,да и поборов в принципе никаких нет.
ответить
Екарный Бабай
0 0
Видим своего в 252 на ильинке,довольны всем. Воспитатели отличные,да и поборов в принципе никаких нет.
ответить
Екарный Бабай
0 0
Видим своего в 252 на ильинке,довольны всем. Воспитатели отличные,да и поборов в принципе никаких нет.
ответить
z
1 0
Частные скорые....больницы ...сады.....
Государство складывает свои полномочия....
Продолжаем трудиться в нечеловеческих условиях...и оплачиваем то ...чем обязано нам государство ..или (АО РФ).
Со своих мизерных "вознаграждений."
Кадры решают все. Муниципальный или частный, тут дело вкуса либо возможности, так как мест не хватает.
ответить
Y
3 1
в частном наоборот слишком бегают за детьми, вырастет потом лохом
Как ты? На себе знаешь
ответить
Анонимный пользователь
0 3
Бабушки и дедушки вам в помощь
ответить
)))
2 0
В муниципальных порядка больше. Контроль выше со стороны разных служб, территория есть для игр. В частных , если они будут в зданиях бывших муниципальных, будет по комфорту еще лучше. А вот с контролем даже не знаю. Деньги решают все. В муниципальных группы переполнены, вот это плохо. Так была в годах 80-86. Только питание раньше было раньше лучше, а так в группах тяжело было и детям, и воспитателям. Я не против частных мини садов, которые не имеют территории, если репутация хорошая,дети ходят здоровые, питание хорошее, оснащение на уровне. Погулять родители сами смогут, если использовать такие сады часов до 15.
ответить
Акрихин
11 5
Разве есть у нас государственные детские сады? Вы о чём вообще?
Хоть бы немного разбирались ...
Есть сады МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и есть частные.
А для невежд всё то, что не является частным - государственное.
Если этот пост в мой адрес......?
То почитайте историю создания детских садов....для каких целей они создавались!
Не надо со мной вести диалог в такой манере....номерной гражданин(ка).
И не важно чья собственность...муниципальная или государственная.
Муниципальная власть ...отражает роль госсударственной политики.
Надеюсь до вас дошло....номерное изделие...
Или вамс номерок в концлагере присвоили¿?)))
Тогда прекращаю разговор с подневольным....

ответить
777
4 0
А частные садики это что?
Обычные квартиры забитые детьми?
ответить
Новокузнечанка
5 0
В частных садах, контроля нет за состоянием здоровья детей и персонала, и за приготовлением пищи. Нет площадок для прогулок. Да недостатки частных садов, можно перечислять до бесконечности.
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Митрич
9 0
Если вы склонны слушать своих подружек, то вам ровным счетом нечего делать ни в частном, ни в муниципальном садике. Ибо что бы ни делали с вашим ребенком, вас ничего никогда не удовлетворит..
Что касательно конкретного вопроса, то все зависит непосредственно от родителей: если хотите дополнительного комфорта для ребенка, вам прямая дорога в частный, если же хотите качества именно образовательных услуг, то в этом вопросе пока что частники сильно уступают "муниципалам", и это вполне логично...
ответить
Митрич
7 0
Разве есть у нас государственные детские сады? Вы о чём вообще?
Хоть бы немного разбирались ...
Есть сады МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и есть частные.
А для невежд всё то, что не является частным - государственное.
А для обычного горожанина должна быть принципиальная разница государственный сад или муниципальный? Вы о чем? Да и чем по большому счету, понятие "государственный" отличается от понятия "муниципальный" именно в разрезе обсуждаемой темы?
Для примера, помимо "чистых" муниципальных садов, у нас есть "казенные" образовательные учреждения, финансируемые из областного и федерального бюджетов, а административно находящихся в подчинении муниципалитетов... И к какой категории вы отнесете их?
Так что, не умничайте, сделайте лицо попроще, глядишь, люди к вам потянутся.... :-)))
ответить
Митрич
5 4
Частные скорые....больницы ...сады.....
Государство складывает свои полномочия....
Продолжаем трудиться в нечеловеческих условиях...и оплачиваем то ...чем обязано нам государство ..или (АО РФ).
Со своих мизерных "вознаграждений."
"Вы все еще надеетесь, что государство вам чем-то обязано? Тогда мы идем к вам!" :-))) (из рекламы)
ответить
Дмитрий
0 3
"Вы все еще надеетесь, что государство вам чем-то обязано? Тогда мы идем к вам!" :-))) (из рекламы)
Советские садики лучше , а лучше не отдавать детей в садики вовсе ..Зачем ? мучаете ребенка только , он идти туда не хочет, а вы насильно отправляете.
ответить
Дмитрий
0 0
Советские садики лучше , а лучше не отдавать детей в садики вовсе ..Зачем ? мучаете ребенка только , он идти туда не хочет, а вы насильно отправляете.
ответить
Митрич
11 0
Советские садики лучше , а лучше не отдавать детей в садики вовсе ..Зачем ? мучаете ребенка только , он идти туда не хочет, а вы насильно отправляете.
Лично я уже "отмучил": мои дети один уже в универе, второй восьмой класс заканчивает. :-)))
А если серьезно: ребенка обязательно нужно отдавать в детский сад! Ему нужно развивать в себе опыт общения со своим социумом с малолетства, чтобы потом не иметь проблем в школе.
ответить
Дмитрий
2 2
Разве есть у нас государственные детские сады? Вы о чём вообще?
Хоть бы немного разбирались ...
Есть сады МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и есть частные.
А для невежд всё то, что не является частным - государственное.
Государственные или муниципальные , какая разница ??? те же яйца только в профиль
ответить
дмитрий
0 1
Лично я уже "отмучил": мои дети один уже в универе, второй восьмой класс заканчивает. :-)))
А если серьезно: ребенка обязательно нужно отдавать в детский сад! Ему нужно развивать в себе опыт общения со своим социумом с малолетства, чтобы потом не иметь проблем в школе.
Это еще одна причина чтобы не ходить в дет сад я имею в виду общение с социумом .
ответить
Митрич
8 0
Это еще одна причина чтобы не ходить в дет сад я имею в виду общение с социумом .
В таком случае, мне искренне жаль ваших детей! Пишу это без смайлов, ибо своими глазами видел как трудно ребятишкам в первом классе, если они не имеют ни малейшего опыта общения со сверстниками.
ответить
дмитрий
0 1
В таком случае, мне искренне жаль ваших детей! Пишу это без смайлов, ибо своими глазами видел как трудно ребятишкам в первом классе, если они не имеют ни малейшего опыта общения со сверстниками.
Так дело в том, что и в школу ходить не стоит , обучение на дому эффективный вариант и тем предметам которые действительны интересны полезны и нужны .
ответить
Митрич
14 0
Так дело в том, что и в школу ходить не стоит , обучение на дому эффективный вариант и тем предметам которые действительны интересны полезны и нужны .
"Кто - про что, а вшивый - про баню".... Я вам русским языком говорю: на одной учебе свет клином не сошелся! Ребенку помимо наук крайне необходимо учиться вести себя в окружении своих сверстников, чтобы не выглядеть впоследствии "белой вороной". А для этой цели именно образовательные учреждения подходят как нельзя лучше...
Вы эту элементарную мысль вообще в состоянии понять?
P.S. Буквально три года назад был свидетелем новогоднего утренника в одной из подготовительных групп, и видел истерику, которую закатил ребенок 6 лет, впервые в жизни оказавшийся в коллективе своих сверстников. Там ситуация была довольно банальна: всю жизнь с родителями прожил в какой-то глухой деревне чуть ли не без света, а перед школой решили ее вывезти в город к родственникам и отдали в детсад. Ребенок элементарно не научился различать образность от реальности: закатил истерику когда узнал что Баба-Яга украла Снегурочку и праздника у ребятишек не будет... Ребенка всем педколлективом успокаивали, чуть ли не таблетками, а ее сверстники над ней просто смеялись.... Какой это психологический удар для ребенка - хоть кто-нибудь подумал? Но то вынужденная ситуация: семья долго жила в отдалении от "цивилизации", а вы что, предлагаете делать из детей "затворников" искусственно?
По-моему, вас просто необходимо держать подальше от детей вообще....
ответить
321
1 0
В таком случае, мне искренне жаль ваших детей! Пишу это без смайлов, ибо своими глазами видел как трудно ребятишкам в первом классе, если они не имеют ни малейшего опыта общения со сверстниками.
откуда такие дети берутся, у которых ни малейшего опыта общения нет?
ну не ходят они в сад, но есть какие-то двоюродные-троюродные братики-сестрички, соседские дети
обычно те, кто не отдают детей в детсад, водят их на разные занятия и общественные мероприятия, чтобы дите дома не очумело
а там тоже дети
ответить
Митрич
3 0
откуда такие дети берутся, у которых ни малейшего опыта общения нет?
ну не ходят они в сад, но есть какие-то двоюродные-троюродные братики-сестрички, соседские дети
обычно те, кто не отдают детей в детсад, водят их на разные занятия и общественные мероприятия, чтобы дите дома не очумело
а там тоже дети
Уверяю вас, таких детей - огромное количество! Практически в каждой группе детского сада или каждом классе школы есть такие "белые вороны". Детишек откровенно жалко, ибо в свое время чрезмерная родительская гиперопека (очень распространенное в наше время явление!) оборачивается для ребятишек психологическими потрясениями, неумением общаться со своими сверстниками и прочими неприятными вещами.
И чего тут удивляться если даже тут на форуме находятся такие родители как Дмитрий, которые откровенно не понимают этих элементарных вещей? Вы думаете, что, отказавшись от детского сада в первую очередь, по причине общения ребенка со своими сверстниками, такой родитель поведет его куда-нибудь на занятия или общественные мероприятия? Да я вас умоляю..... :-(((
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