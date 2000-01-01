Сегодня в рубрике «Вопрос дня» Анастасия интересуется у читателей ВашГород.ру, в какой детский садик лучше отдать ребёнка — частный или муниципальный.

«Скоро ребёнка в детский сад будем отдавать, думаем, может, частный лучше? Просто от подруги наслышалась, что в государственных садиках за детьми почти не следят, а ещё хамят родителям. Хочу спросить, есть смысл в частный отдавать, или там всё так же?» — спрашивает Анастасия.

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