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В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

ВашГород.ру приготовил подарок для своих читателей

30 января 11:35
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Морозы крепчают, поэтому ВашГород.ру и Coffee Like в Новокузнецке приготовили для новокузнечан горячий подарок! Победителю достанется сертификат (1100 рублей) на посещение кофейни Coffee Like в Новокузнецке .

Для участия в конкурсе необходимо выполнить два простых условия:

1) Необходимо нажать «мне нравится», сделать репост этой записи к себе на стену и быть участником обеих групп.

2) Быть подписчиком групп ВашГород.ру — новости Новокузнецка и Coffee Like в Новокузнецке


Победителя мы определим 14 февраля в День святого Валентина в нашей группе ВКонтакте.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Coffee Like
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