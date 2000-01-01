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В Кемерове устроят флешмоб в честь дня рождения Кузбасса

30 января 11:50
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В столице Кузбасса состоится флешмоб «С днём рождения, Кемеровская область». Он будет посвящён 74-ой годовщине образования региона. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мероприятие организуют 31 января в 12 часов. Сотрудники Центров по работе с населением и активисты выйдут на улицы города и в игровой форме проверят знания кемеровчан об истории, символах и основных событиях в жизни области. За правильные ответы каждый участник сможет получить воздушный шарик и открытку ручной работы.

Напомним, Кемеровская область была образована 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР выделением из Новосибирской области.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mw2.google.com
флешмоб день рождения

Комментарии (1)

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Читатель
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ну и в чем флешмоб? проверка знаний об области? а вы эти знания где-то преподнесли людям? может в школе уделили пару уроков? организуйте познавательный, чтоб человек что-то узнал о своем крае. Насколько я знаю даже многие журналисты ничего не знают о своем городе, иной раз простой горожанин (причем старой системы образования) может рассказать больше о своем городе, чем все эти активисты вместе взятые
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