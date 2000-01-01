В столице Кузбасса состоится флешмоб «С днём рождения, Кемеровская область». Он будет посвящён 74-ой годовщине образования региона. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мероприятие организуют 31 января в 12 часов. Сотрудники Центров по работе с населением и активисты выйдут на улицы города и в игровой форме проверят знания кемеровчан об истории, символах и основных событиях в жизни области. За правильные ответы каждый участник сможет получить воздушный шарик и открытку ручной работы.

Напомним, Кемеровская область была образована 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР выделением из Новосибирской области.