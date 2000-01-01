Студенты филиала Кемеровского государственного университета в Новокузнецке бьют тревогу. Они опасаются объединения естественно-географического факультета и факультета физической культуры. Петиция с протестом опубликована на специализированном сайте.

Студенты утверждают, что администрация НФИ КемГУ ведёт активную работу по объединению естественно-географического факультета и факультета физической культуры.

Студенты и администрация обоих факультетов категорически против этого объединения. Специфика факультетов в корне различается между собой и поэтому объединение является неприемлемым для студентов. Каждый из этих факультетов самобытен, имеет свою историю, своих выпускников, которыми гордится и является родным для своих студентов. И каждый из нас гордится, что является студентом своего факультета, — аргументирует автор петиции.

На данный момент петицию подписали 73 человека.

Напомним, в феврале прошлого года в НФИ КемГУ объединили исторический и факультет русского языка.