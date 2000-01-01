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Студенты новокузнецкого филиала КемГУ выступают против объединения двух факультетов

30 января 13:32
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Студенты филиала Кемеровского государственного университета в Новокузнецке бьют тревогу. Они опасаются объединения естественно-географического факультета и факультета физической культуры. Петиция с протестом опубликована на специализированном сайте.

Студенты утверждают, что администрация НФИ КемГУ ведёт активную работу по объединению естественно-географического факультета и факультета физической культуры.

Студенты и администрация обоих факультетов категорически против этого объединения. Специфика факультетов в корне различается между собой и поэтому объединение является неприемлемым для студентов. Каждый из этих факультетов самобытен, имеет свою историю, своих выпускников, которыми гордится и является родным для своих студентов. И каждый из нас гордится, что является студентом своего факультета, — аргументирует автор петиции.

На данный момент петицию подписали 73 человека.

Напомним, в феврале прошлого года в НФИ КемГУ объединили исторический и факультет русского языка.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: dpchas.com.ua
объединение протест факультеты петиция новокузнецкий филиал КемГУ

Комментарии (6)

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1234
5 5
Да стдудентам пофигу вообще, это преподов жлобит, вот они и сеют смуту
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Всезнайка
14 0
Дак 2 факультета в одном здании, это как 2 хозяйки на кухне.
Да специфика разная, но управленец должен быть один, тем более когда все вузы кузбасса сейчас реорганизацию проводят, и сокращают людей, в надежде на выживание. Правительство с каждым годом все урезает и урезает бюджет
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Светлана
7 1
Дак 2 факультета в одном здании, это как 2 хозяйки на кухне.
Да специфика разная, но управленец должен быть один, тем более когда все вузы кузбасса сейчас реорганизацию проводят, и сокращают людей, в надежде на выживание. Правительство с каждым годом все урезает и урезает бюджет
В любом универе, в одном здании не один и не два факультета, тут не единая территория виновата, а что то другое.
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Стыдоба
0 0
Студенты сейчас- ифантильный отстой. Им лишь бы оценки ставили на халяву. Больше ничего их не волнует.
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Всезнайка
0 0
В любом универе, в одном здании не один и не два факультета, тут не единая территория виновата, а что то другое.
вы говорите о тех случаях когда всего 1 корпус у университета, или как у сибгиу объединен.
А в нормальном мире, каждому факультету по зданию, возьмите любой нормальный вуз, даже сибирский СФУ
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y
0 0
Так их ни кто и не спрашивал, чего барогозят, лучше бы деньги несли. Ведь не справился их декан с оплатой за должность, вот и подсокращают.
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