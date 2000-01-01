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В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

Мошенники пытаются нажиться на пропаже 12-летней новокузнечанки

30 января 14:12
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Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» предупредили новокузнечан о мошенниках. Жулики пытаются нажиться на пропаже 12-летней Виктории Реймер, сообщая, что у них есть информация о девочке.

Например, пользователь под ником Падший Ангел заявляет в соцсетях, что у него есть видеозапись с авторегистратора, которая поможет в поисках ребёнка. За ролик он требует 3000 рублей. А некоторые граждане пишут, что «Лиза Алерт» начала собирать деньги для поиска Виктории.

Но все эти сведения ложны, рассказал SU руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новокузнецке Егор Кузьмин. Волонтёр попросил горожан не верить слухам. А правдивую информацию можно узнать на официальной страничке отряда во «ВКонтакте».

«Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт никогда не берёт денег за помощь. Желающие помочь материально могут на эти же деньги приобрести нужное в поисковых мероприятиях оборудование (батарейки для навигаторов, бумагу для печати, скотч). Так что второй вид мошенничества в соцсетях — просьбы переслать деньги на счета или пополнить баланс телефона, к примеру. Никогда и никто из Лизы Алерт не попросит у вас денег, кем бы не представлялись», — рассказали волонтёры.

Виктория Реймер пропала 26 января в Новокузнецке. Как уже писал ВашГород.ру, 27 января начались поиски. Девочку ищут полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». За выходные ребёнок не нашёлся, и Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Волонтёры призывают всех желающих присоединиться к поискам девочки. А полицейские же просят водителей, которые проезжали 26 января по улице Автодорожной с 19.00 до 20.00 и в машинах которых есть видеорегистраторы, сообщать об этом в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ГУ МВД по Кузбассу
пропала девочка Лиза Алерт Виктория Реймер

Комментарии (11)

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Татьяна
30 1
Да, наш народ ничем не пронять. Наживаться на чужих бедах, паразитам всегда удаётся. При пропаже этих людей и искать бы таковых не следовало!
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данил
0 45
пусть наживаются им благо! сама девка виновата
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/
19 0
пусть наживаются им благо! сама девка виновата
животное ты и твой род
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Анастасия
8 1
Найдись пожалуйста живой Викуля малышка. Весь город на ушах стоит. Шансов все меньше и меньше...
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читатель
0 0
кто заходит с её страницы?
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Анна
1 0
кто заходит с её страницы?
Правохранительные органы и родители
ответить
jil
3 0
пусть наживаются им благо! сама девка виновата
Да?! А может такой как ты виноват? Сколько случаев - по голове ударят, в подъезд или в подвал затащат. И такие как вы считают, что виноваты дети - пусть не ходят где попало. Или от небольшого ума пишете или еще совсем зеленый.
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7
4 0
пусть наживаются им благо! сама девка виновата
Подонок
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Ксюша
0 0
Подонок
Вроде как нашли человека который сбил эту девочку на снегоходе и возле шахты закопал...сам пришел признался...
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