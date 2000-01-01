Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» предупредили новокузнечан о мошенниках. Жулики пытаются нажиться на пропаже 12-летней Виктории Реймер, сообщая, что у них есть информация о девочке.

Например, пользователь под ником Падший Ангел заявляет в соцсетях, что у него есть видеозапись с авторегистратора, которая поможет в поисках ребёнка. За ролик он требует 3000 рублей. А некоторые граждане пишут, что «Лиза Алерт» начала собирать деньги для поиска Виктории.

Но все эти сведения ложны, рассказал SU руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новокузнецке Егор Кузьмин. Волонтёр попросил горожан не верить слухам. А правдивую информацию можно узнать на официальной страничке отряда во «ВКонтакте».

«Поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“ никогда не берёт денег за помощь. Желающие помочь материально могут на эти же деньги приобрести нужное в поисковых мероприятиях оборудование (батарейки для навигаторов, бумагу для печати, скотч). Так что второй вид мошенничества в соцсетях — просьбы переслать деньги на счета или пополнить баланс телефона, к примеру. Никогда и никто из „Лизы Алерт“ не попросит у вас денег, кем бы не представлялись», — рассказали волонтёры.

Виктория Реймер пропала 26 января в Новокузнецке. Как уже писал ВашГород.ру, 27 января начались поиски. Девочку ищут полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». За выходные ребёнок не нашёлся, и Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Волонтёры призывают всех желающих присоединиться к поискам девочки. А полицейские же просят водителей, которые проезжали 26 января по улице Автодорожной с 19.00 до 20.00 и в машинах которых есть видеорегистраторы, сообщать об этом в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский».