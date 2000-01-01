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Сибиряк прыгнул с парашютом с крыши 17-этажного дома

30 января 14:15
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Неизвестный совершил прыжок с парашютом с крыши многоэтажного дома в Томске. Соответствующее видео было опубликовано в Сети в воскресенье, 29 января.

Прыжок экстремала попал в объектив автомобильного регистратора. На кадрах видно, как с крыши многоэтажки прыгает человек. На определённой высоте над ним раскрывается купол парашюта, и мужчина приземляется.

По утверждениям одного из пользователей Сети, прыжок выполнялся профессиональным бейсджампером с крыши дома на улице Сибирской.

Для справки: бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: YouTube
Сибиряк экстремал прыжок с парашютом

Комментарии (4)

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Татьяна
0 4
Здорово! Я тоже так хочу!!!!!!!
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Толя
23 1
Здорово! Я тоже так хочу!!!!!!!
Лучше бы Вы,солёного огурца захотели..))))
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Архитектор
10 0
Какой жуткий торец дома. Колхозно-блевотная раскраска под абибас. Суровая рашенька.
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Татьяна
0 0
Лучше бы Вы,солёного огурца захотели..))))
Не, от солёного огурца бывают дети! А мы уже вышли из того возраста.
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