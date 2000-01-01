Неизвестный совершил прыжок с парашютом с крыши многоэтажного дома в Томске. Соответствующее видео было опубликовано в Сети в воскресенье, 29 января.

Прыжок экстремала попал в объектив автомобильного регистратора. На кадрах видно, как с крыши многоэтажки прыгает человек. На определённой высоте над ним раскрывается купол парашюта, и мужчина приземляется.

По утверждениям одного из пользователей Сети, прыжок выполнялся профессиональным бейсджампером с крыши дома на улице Сибирской.

Для справки: бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.