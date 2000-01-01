Новокузнечане в недоумении: на площади общественных мероприятий преждевременно убрали ледяную горку. Ситуацию прокомментировали в администрации города. Об этом сообщает SU.

По словам начальника управления по социальному развитию территории Центрального района Дмитрия Беспалова, перепады температур привели к тому, что горка оказалась небезопасной для детей. Сейчас принято решение начать подготовку к масленице и вместо снесённой построить деревянную горку. По заверениям чиновника, она будет многофункциональная и более практичная.

Кроме того, на площади общественных мероприятий планируется установить бесплатные качели и карусели.

Как отмечает издание, ранее пресс-служба администрации анонсировала создание на площади «самого большого в Кузбассе открытого катка», однако, по словам Дмитрия Беспалова, у него такой информации пока нет.