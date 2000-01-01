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Что появится на месте снесённой городской горки в Новокузнецке

30 января 14:49
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Новокузнечане в недоумении: на площади общественных мероприятий преждевременно убрали ледяную горку. Ситуацию прокомментировали в администрации города. Об этом сообщает SU.

По словам начальника управления по социальному развитию территории Центрального района Дмитрия Беспалова, перепады температур привели к тому, что горка оказалась небезопасной для детей. Сейчас принято решение начать подготовку к масленице и вместо снесённой построить деревянную горку. По заверениям чиновника, она будет многофункциональная и более практичная.

Кроме того, на площади общественных мероприятий планируется установить бесплатные качели и карусели.

Как отмечает издание, ранее пресс-служба администрации анонсировала создание на площади «самого большого в Кузбассе открытого катка», однако, по словам Дмитрия Беспалова, у него такой информации пока нет.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kuzpress.ru
Площадь общественных мероприятий горка снесли

Комментарии (8)

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Гоша
8 1
А сразу нельзя было нормальную соорудить??? Пацаном был, так в Новосибе на пл.Ленина всегда была деревянная горка со спуском на две стороны...
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Галинка
3 2
Если будут делать такую же деревянную, как на Запсибе: то не дай бог. Там не горка, а желоб для бобслея
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1
8 2
Даешь занозы в попе!
или может все таки ТЦ построим?
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Серж
11 0
Отличная горка была - не было там ничего страшного - с сыном катались до сноса прекрасно
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...
1 0
Отличная горка была - не было там ничего страшного - с сыном катались до сноса прекрасно
+1
ледяная горка - конкурент платным аттракционам, поэтому и снесли. на ситя-ГЭ несколько раз удалили камент о "ПОЗОР мЕру и организаторам", но сейчас камент еще вист. писать, что бородатый в сговоре с платными каруселями не стал, т.к. ситяны такое удаляют со скоростью света. пришлось писать только про ПОЗОРников и недомерка.
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Пупс новокузнецкий
2 0
В моё детство горки были всегда деревянные. и в Центре и на Запсибе за кинотеатром "Берёзка" и возле рынка крытого на площади. Изо льда никогда не строили. Да и в некоторых дворах горки были деревянные.
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y
0 0
Так все знают, что там предыдущим вечером кто то из чивовников с детем пришел, а народ мешался и веселился. Вот и убрали, а на деревянную будут пускать только по пропуски из амдинистрации.
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Александр
4 0
А сразу нельзя было нормальную соорудить??? Пацаном был, так в Новосибе на пл.Ленина всегда была деревянная горка со спуском на две стороны...
Ничего Вы Люди не понимаете, горку и ёлку построил Анатолий Суворов и компания "Кузбассинвестстрой". Строит и разбирает для администрации объекты именно он и задайте вопрос "почему именно он?" И все поймёте сами когда услышите суммы потраченные с бюджета на эти "работы". Сразу же станет понятно почему "сразу не поставили нормальную деревянную" и тд.. это как с асфальтом на дорогах, нормальные дороги не выгодны - они не ремонтируются каждый год на бюджетные деньги по завышенным расценкам. А Анатолий наверное знает кому занести котлету на лапу в администрации и тд. Молодец Анатолий
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