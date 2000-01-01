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#ЭПИДЕМИЯГРИППА
В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

В городах Кузбасса продлевают карантин в школах

30 января 15:08
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В Междуреченске продлили карантин в школах до 8 февраля с целью предотвращения эпидемиологического распространения заболеваемости. В ряде других городов Кузбасса карантин объявлен до 6 февраля.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 25 января все школы Кемерова закрылись на карантин вплоть до особого распоряжения. А с 27 января из-за ОРВИ и гриппа внеочередные каникулы объявили во всех школах Новокузнецка.

Между тем число заболевших в Кузбассе растёт. Среди них и те, кто подхватил опасный вирус гонконгского гриппа.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: nao24.ru
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Комментарии (11)

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Анонимный пользователь
42 102
Из-за этого карантина - не дети а неучи получатся
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1
69 9
Да кого не спрошу. Либо никто в классе не болел. Либо 1-2 человека. И из-за этого паника? Карантин ?
Или какую-то более серьезную заразу завезли и молчат, скрывают правду? Прикрываясь гриппом?
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В
27 34
Из-за этого карантина - не дети а неучи получатся
Дэ билл
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Ольга
41 41
Из-за этого карантина - не дети а неучи получатся
Не знаю как ваши неучи, но нам задали на всю неделю домашнее задание,ооочеень много по всем предметам, 2 класс. Карантин - не каникулы. Учимся дистанционно.
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Виктория
24 34
Вот вот. Нам тоже дали д/3 и по матимати и по русскому и по чтению. Тоже все выполняем дома не чего страшного , хотя мы первый класс. Можно в школу ходить и неучем остается извините но это уже от ребенка зависит.
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Вася.
10 1
Да кого не спрошу. Либо никто в классе не болел. Либо 1-2 человека. И из-за этого паника? Карантин ?
Или какую-то более серьезную заразу завезли и молчат, скрывают правду? Прикрываясь гриппом?
Ну совсем ни кто не болел. В классе 26 человек, перед уходом на карантин 10 чел. уже заболело. ( а не 1,2) Че попало то не пишите.
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1
4 1
Ну совсем ни кто не болел. В классе 26 человек, перед уходом на карантин 10 чел. уже заболело. ( а не 1,2) Че попало то не пишите.
Я написал свою объективную информацию. Может по разным школам и районам и как Вы пишите.
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Макс
0 2
В Осинниках все учатся!
Так вам и надо! ))))
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Аноним
0 1
Да кого не спрошу. Либо никто в классе не болел. Либо 1-2 человека. И из-за этого паника? Карантин ?
Или какую-то более серьезную заразу завезли и молчат, скрывают правду? Прикрываясь гриппом?
Нет, просто берут информацию со всех школ и подсчитывают. По посчётам болело 36,3 % школьников из всех. И это число увеличивалось и из-за этого "паника".
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Инкогнито
0 0
Да кого не спрошу. Либо никто в классе не болел. Либо 1-2 человека. И из-за этого паника? Карантин ?
Или какую-то более серьезную заразу завезли и молчат, скрывают правду? Прикрываясь гриппом?
Когда в школах щаражаются более 20%ее закрывают на карантин,так как не кого обучать,другие получат знания а другие нет вот в чем судь
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