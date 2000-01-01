В Междуреченске продлили карантин в школах до 8 февраля с целью предотвращения эпидемиологического распространения заболеваемости. В ряде других городов Кузбасса карантин объявлен до 6 февраля.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 25 января все школы Кемерова закрылись на карантин вплоть до особого распоряжения. А с 27 января из-за ОРВИ и гриппа внеочередные каникулы объявили во всех школах Новокузнецка.

Между тем число заболевших в Кузбассе растёт. Среди них и те, кто подхватил опасный вирус гонконгского гриппа.