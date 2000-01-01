

Зима в Сибири долгая, и всегда есть риск подхватить простуду или ОРВИ. И если с гриппом россияне обычно обращаются к врачу, простуда считается несерьёзным заболеванием. Её, мол, можно и самим вылечить — чай с лимоном, ноги в тазик и готово! А для пущей эффективности можно дольку чеснока пожевать.

Редакция ВашГород.ру решила узнать, насколько эффективны традиционные средства от простуды, мифы о чудодейственности которых передаются в России из поколения в поколение.

В целом, мнение медиков по поводу народной медицины однозначно — лечиться можно, но осторожно. А за квалифицированной помощью лучше всё-таки обращаться к врачу.

Ранее ВашГород.ру сообщал о списке бесполезных лекарств против ОРВИ.