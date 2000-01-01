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#ЭПИДЕМИЯГРИППА
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Что поможет от простуды, а что нет — 7 народных средств

31 января 07:00
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Зима в Сибири долгая, и всегда есть риск подхватить простуду или ОРВИ. И если с гриппом россияне обычно обращаются к врачу, простуда считается несерьёзным заболеванием. Её, мол, можно и самим вылечить — чай с лимоном, ноги в тазик и готово! А для пущей эффективности можно дольку чеснока пожевать.

Редакция ВашГород.ру решила узнать, насколько эффективны традиционные средства от простуды, мифы о чудодейственности которых передаются в России из поколения в поколение.

В целом, мнение медиков по поводу народной медицины однозначно — лечиться можно, но осторожно. А за квалифицированной помощью лучше всё-таки обращаться к врачу.

Ранее ВашГород.ру сообщал о списке бесполезных лекарств против ОРВИ.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vsekey.ru
простуда эпидемия гриппа народная медицина

Комментарии (3)

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Киса
0 1
От любой простуды нужно есть новые антибиотики. На несколько лет помогают. В натуре. И зубы лечить.
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Вот те раз
0 0
Выходит зря я все эти годы бухал-лечился
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Екатерина
0 0
От любой простуды нужно есть новые антибиотики. На несколько лет помогают. В натуре. И зубы лечить.
При чем здесь зубы
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