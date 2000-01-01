Проект из Кузбасса впервые стал победителем премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Сибирь. Кинопоказ от Good Line победил в номинации «Маркетинговые коммуникации».

Заявки на участие в премии подала 61 организация из Кемерова, Новосибирска, Красноярска, Томска, Иркутска, Барнаула и других городов Сибири. Победителей определяли в шести номинациях: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Благотворительность», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий».

Кинопоказы от Good Line прошли в августе и сентябре 2016 года в шести городах Кемеровской области, собрав 17 тысяч зрителей. Кроме просмотра фильма на огромном надувном экране гостей мероприятия ждала фотозона с хаски, аквагрим, бесплатные чай, попкорн и другие развлечения. В Прокопьевске, Белове, Юрге кинопоказы стали крупнейшими массовыми мероприятиями в 2016 году.

Ранее кинопоказ получил премию «РБК#42» за лучший медиапроект Кузбасса в 2016 году.

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