Сибирские морозы не спешат покидать Кузбасс. На предстоящей неделе в области будет холодно. В начале периода температура воздуха ожидается в основном в пределах климатической нормы, а к выходным она существенно понизится. Об этом сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 31 января, столбик термометра опустится до −18…−23, при прояснении до -28 градусов.

Во вторник днём местами пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит 10…15 градусов со знаком «минус».

Ночью 1 февраля ожидается 15…20 градусов мороза, при прояснениях до минус 28 градусов. Днём потеплеет до −5…−10 градусов, местами ожидается до минус 15 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, юго-восточный ветер будет дуть с умеренной силой.

В ночь на четверг, 2 февраля, столбик термометра опустится до −10…−15, при прояснениях до -23 градусов. Днём ожидается 5…10 градусов со знаком «минус». Местами пройдёт небольшой снег, ветер сменит направление на южное и усилится до 13 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 3 февраля, похолодает до −12…−17 градусов, местами до минус 22 градусов. Днём температура воздуха будет в пределах −10…−15, местами повышаясь до минус 5 градусов.

Выходные дни ожидаются морозными. Ночью и днём в субботу, 4 февраля, температура воздуха составит 17…22 градуса мороза. Западный ветер будет усиливаться до 12−17 метров в секунду. Местами ожидается небольшой и умеренный снег, метели.

В ночь на воскресенье, 5 февраля, температура понизится до −20…−25 градусов, местами до минус 30. Аналогичная температура ожидается и днём. Западный ветер будет усиливаться до 12 метров в секунду, местами возможен небольшой снег.