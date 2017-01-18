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Титул «Мисс Вселенная-2017» получила стоматолог из Франции

30 января 17:30
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Титул «Мисс Вселенная 2017» достался француженке Ирис Миттенар. 24-летняя женщина работает стоматологом-хирургом, а в свободное время прыгает с парашютом и занимается кулинарией.

Конкурс прошёл на Филиппинах. В его финале девушки рассуждали на политические темы. Так, победительница высказалась о миграционном кризисе, а занявшие второе и третье место поделились своим мнением о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на этот пост Хиллари Клинтон.

Россию в конкурсе представила 21-летняя Юлиана Королькова. К сожалению, девушка не прошла в финал.

Добавим, Ирис Миттенар стала второй француженкой, получившей корону «Мисс Вселенная».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о победительнице конкурса «Миссис Сибирь», у которой отняли корону. Мы также сообщали о новокузнечанке, которая участвует в «Красе Вселенной-2017».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: REUTERS/ Erik De Castro
конкурс красоты Мисс Вселенная

Комментарии (2)

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8 0
Шо,опять МУЖИК...Да,сколько ,можно-то..???)))
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
8 1
Мне понравилась! И не маугли какая-нибудь, в духе политкорректности пропихиваемая в каждый финал, и не овечка без мозгов. Опять же- стоматолог, а не проктолог какой, прости Господи. Ну а наша, тут на фото представленная... для престарелого папика с нестоячкой стиль "Лолита" с крылышками,- сойдёт. Для конкурса такого уровня- нет.
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