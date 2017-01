Титул «Мисс Вселенная 2017» достался француженке Ирис Миттенар. 24-летняя женщина работает стоматологом-хирургом, а в свободное время прыгает с парашютом и занимается кулинарией.

Say "bonjour" to your next #MissUniverse! pic.twitter.com/eWkZfwRaf7