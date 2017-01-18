

Титул «Мисс Вселенная 2017» достался француженке Ирис Миттенар. 24-летняя женщина работает стоматологом-хирургом, а в свободное время прыгает с парашютом и занимается кулинарией.

Фото опубликовано Iris Mittenaere (@missuniverse) Янв 29 2017 в 8:02 PST

Конкурс прошёл на Филиппинах. В его финале девушки рассуждали на политические темы. Так, победительница высказалась о миграционном кризисе, а занявшие второе и третье место поделились своим мнением о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на этот пост Хиллари Клинтон.

Россию в конкурсе представила 21-летняя Юлиана Королькова. К сожалению, девушка не прошла в финал.

Фото опубликовано Yuliana Юлиана (@yulianakorolkova) Янв 27 2017 в 7:16 PST

Видео опубликовано Yuliana Юлиана (@yulianakorolkova) Янв 18 2017 в 6:58 PST

Добавим, Ирис Миттенар стала второй француженкой, получившей корону «Мисс Вселенная».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о победительнице конкурса «Миссис Сибирь», у которой отняли корону. Мы также сообщали о новокузнечанке, которая участвует в «Красе Вселенной-2017».