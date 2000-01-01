Российские учёные разработали молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотиков. К 2023 году она может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости. Об этом пишут «Известия».

Новый препарат является не наркотическим аналогом морфина. Введение его в кровь вызывает в организме выработку антител, которые препятствуют проникновению наркотических веществ в мозг. Пациент не получает удовольствия от принятого наркотика, и, по утверждениям учёных, теряет мотивацию к его употреблению.

Разработчики утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. Лечение займёт 1−2 года. Исследователи уверены: если наркозависимый не будет испытывать удовольствия, он откажется от наркотиков.

По словам врача-нарколога, профессора кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексея Егорова, сейчас в России наркозависимость лечат иностранными препаратами, отечественных лекарств пока нет.

По данным Минздрава, в России в настоящее время около 600 тысяч зарегистрированных наркоманов. В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков заявляют о 4−7 миллионах, оценивая количество неучтённых потребителей наркотиков.