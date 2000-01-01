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В России разработали основу лекарства для лечения наркозависимости

31 января 08:00
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Российские учёные разработали молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотиков. К 2023 году она может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости. Об этом пишут «Известия».

Новый препарат является не наркотическим аналогом морфина. Введение его в кровь вызывает в организме выработку антител, которые препятствуют проникновению наркотических веществ в мозг. Пациент не получает удовольствия от принятого наркотика, и, по утверждениям учёных, теряет мотивацию к его употреблению.

Разработчики утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. Лечение займёт 1−2 года. Исследователи уверены: если наркозависимый не будет испытывать удовольствия, он откажется от наркотиков.

По словам врача-нарколога, профессора кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексея Егорова, сейчас в России наркозависимость лечат иностранными препаратами, отечественных лекарств пока нет.

По данным Минздрава, в России в настоящее время около 600 тысяч зарегистрированных наркоманов. В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков заявляют о 4−7 миллионах, оценивая количество неучтённых потребителей наркотиков.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: media.lasvegasweekly.com
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Комментарии (3)

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y
2 0
Походу пипец ученым будет, счас вся крыша на них навалиться будет бороться за свою целевую аудиторию
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местный-2
1 0
К 2023 году забудут и про статью, и про автора разработки заведующую лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марину Мягкову.
Предположительно обычный пиар и не имеет никакого отношения к каким-либо реальным разработкам.
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топливник 466
0 0
Всё это бред и этот бред стоить будет больше наркоты с таким же привыканием
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