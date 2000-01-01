Павел, в протоколе, который они составляют, есть поле, в котором можно указать все свои несогласия (зачастую ГИБДД об этом умалчивает) и указать, что для разбора, прошу вызвать меня в ГИБДД по месту жительства. А вот там уже будет происходить разбор по видео, показаниям ГИБДД и т.д.

Но как показывает практика (и собственный 11-ти летний опыт), то стоит заикнуться в разговоре с ГИБДД, что просто так он ничего не выпишет и должен всё подробно разъяснить, то сразу меняется тон разговора и как правило разговор заканчивается словами - "Ну больше так не делай".

И, кстати, не обязательно быть адвокатом, чтобы просто по месту объяснить свою позицию и указать сотруднику ГИБДД на нарушение своих прав.

Несколько лет назад я ехал из гостей с тремя детьми из Красноярского края, зимой. Уже на территории Кемеровской области, со стороны Мариинска, попал под снегопад. Там имеется боковое примыкание к М-53, и подъем 25-30 градусов. Выезд на шоссе через знак Stop, т.е. проезд с остановкой. Снег не был убран, температура около 0 градС, снег мокрый, тяжелый, скользкий, да еще надо было подгадывать, что бы на шоссе М-53 было свободно. Я на шипах пытался подняться 8 (!!!) раз. Подъезжаю к знаку, останавливаюсь, трогаюсь... и из-за уклона, снега, отсутствия подсыпки, сползал назад, вниз. Я и так уже проехал больше 1,5 тысяч километров, из них много по тайге, со мной были дети, которые тоже устали. Зима не лето, где хочешь не остановишься, да и светлый день короткий. В общем, в конце-концов я выехал БЕЗ остановки у знака, никому не помешал. И тут же раздалось кряканье . Так как всё это время на верху стоял экипаж ДПС из города Березовска и улыбаясь наблюдал за мной. Я их тоже видел - но куда деваться?! Выписали протокол о нарушении ПДД, проезде без остановки под знаком STOP, я нервничал, написал в этом самом поле протокола свои соображения и факты, но через некоторое время в Новокузнецк пришло письмо счастья на небольшой штраф. Я обратился было в ГАИ, но меня переадресовали в г.Березовск. 2 раза меня останавливали после этого гаишники и каждый раз напоминали о штрафе и возможных репрессиях. Я, плюнул и заплатил, сообщил данные об оплате в ГАИ. Просто понял, что дороже обойдется по области кататься, да с ГАИ спорить.P.S. Самое интересное эта история имела продолжение: через год меня вызвали пристава на Толбухина и предъявили постановление на якобы не оплаченный штраф и требование погасить судебные расходы. Но я показал квитанцию и отдал им её копию, написал заявление. Только тогда и отстали окончательно.