Сайт ВашГород.ру совместно с ОГИБДД Новокузнецка запускает новую рубрику, в которой мы будем рассказывать о различных нюансах правил дорожного движения и спорных ситуациях, возникающих на дорогах.
Не все знают, что делать, если перейти дорогу надо, а пешеходного перехода поблизости нет. Как не нарушить правила и не остаться виноватым рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД Новокузнецка.
«При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны». Также в соответствии с пунктом 4.5 ПДД РФ, «…При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств», — сообщили журналистам ВашГород.ру в ОГИБДД по Новокузнецку.
Однако в правилах дорожного движения нет определения понятию «видимость». Ведь человек может обладать плохим зрением и «видимость» для него становится субъективным понятием.
Что касается видимости, то в ПДД дается только лишь понятие «Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, «достаточная видимость начинается от 300 метров и далее. Однако когда «достаточная видимость» переходит в «невидимость» остается непонятным.
Получается, что если переход находится в пределах 300 метров и человек переходит дорогу не по нему, то он, скорее всего, получит штраф.
Отметим, по данным ГИБДД, В 2016 года за переход дороги в неположенном месте к административной ответственности было привлечено более 36 000 пешеходов.