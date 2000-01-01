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Как переходить дорогу, если рядом нет пешеходного перехода — ГИБДД

31 января 07:00
2676

Сайт ВашГород.ру совместно с ОГИБДД Новокузнецка запускает новую рубрику, в которой мы будем рассказывать о различных нюансах правил дорожного движения и спорных ситуациях, возникающих на дорогах.

Не все знают, что делать, если перейти дорогу надо, а пешеходного перехода поблизости нет. Как не нарушить правила и не остаться виноватым рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД Новокузнецка.

«При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны». Также в соответствии с пунктом 4.5 ПДД РФ, «…При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств», — сообщили журналистам ВашГород.ру в ОГИБДД по Новокузнецку.

Однако в правилах дорожного движения нет определения понятию «видимость». Ведь человек может обладать плохим зрением и «видимость» для него становится субъективным понятием.

Что касается видимости, то в ПДД дается только лишь понятие «Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, «достаточная видимость начинается от 300 метров и далее. Однако когда «достаточная видимость» переходит в «невидимость» остается непонятным.

Получается, что если переход находится в пределах 300 метров и человек переходит дорогу не по нему, то он, скорее всего, получит штраф.

Отметим, по данным ГИБДД, В 2016 года за переход дороги в неположенном месте к административной ответственности было привлечено более 36 000 пешеходов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: gorodz.info
дтп пешеходный переход гибдд правила дорожного движения зебра

Комментарии (20)

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123
19 0
у меня -10, моя видимость заканчивается в метре от меня.
ответить
-=mAx=- 1011
19 0
Вот и уточните у ГАИБДД, как они считают, где зона видимости. А не гадайте.
ответить
олег
32 1
прям как дети малые, посмотрел- ментов нет и шурухай
ответить
да уж
34 1
гайцы заточены на сбор штрафов, найдут сто причин залезть в ваш карман
ответить
Mugler
4 2
прям как дети малые, посмотрел- ментов нет и шурухай
А они тебя поджидают за поворотом, что будешь сочинять?
ответить
Димка
38 1
ВашГород, Вы прежде чем гадать по поводу 300 м, хоть логику примените. На Сеченова есть 2 пешеходных перехода: около пр.Октябрьский и около 7 детской больницы. Между ними 550 метров, т.е. получается, что нет точки, в которой до пешеходного перехода будет меньше 300метров.
И теперь по делу. Для данного нарушения в КоАП РФ действует презумпция невиновности, поэтому доказывать вину должен сотрудник ГИБДД, а объективно доказать то, что видели Вы пешеходный переход или нет он не может (кроме случая, когда он реально в метрах 10-ти).
А также в ПДД есть правило, относящееся к регистрационному номеру ТС. Номер считается нечитаемым, если один из знаков не читается с 50-ти метров в свтлое время суток. Почему Вы взяли за основу правило с 300-ми метрами, а не это с 50-ю?
Так что, уважаемый ВашГород.ру, предлагаю Вам получить всё таки ОФИЦИАЛЬНЫЙ комментарий ГИБДД, а не гадать и вводить людей в заблуждение.
ответить
y
3 0
300 метров это не прямая видимость, данный тариф уже устарел.
Если вспомнить, что есть мозг, то пешеход не должен создавать аварийной ситуации.
То есть его пешеходный маршрут через дорогу должен заканчиваться, до попадания в зону торможения двигающейся самоходной тележки.
Пример: Ширина проезжей части 5 м., средняя скорость пешедрала 5 км/час или 1,4 м/с.
Максимальная скорость 60 км/ч или 16,7 м/с , в населенном пункте 40 км/ч или 11,1 м/с.
Тормозной путь при 60 км/ч 20,25/35,4/70,8/141,6 метров =67 метров в среднем (сухой асфальт/мокрый/снег/лед).
Итак, определяем сколько времени нужно пешеходу, перейти - 5/1,4=3,6 секунды.
Тогда расстояние до транспорта: 3,6 * 16,7 +тормозной путь
60 км/ч: 3,6*16,7+67=127 метров
40 км/ч: 3,6*11,1+67=107 метров
в среднем: 117 метров
быстро определить это расстояние достаточно просто (есть специальная методика), тренируется за 2-3 недели (якс вам в помощь), она проста даже для детей
НО УПОРНЫЕ ГАЙЦЫ БУДУТ ВАС ГРУЗИТЬ ПРАВИЛАМИ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ РЕАЛЬНО НАУЧИТЬ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ
либо они сами не понимают, что промедление на обочине увеличивает риск аварийной ситуации
либо не понимают, что знание правил не помогает перейти дорогу при отсутствии навыков и самое главное понимания рисков

ответить
Макс
2 0
прям как дети малые, посмотрел- ментов нет и шурухай
Есть у них такое свойство, появляться из ниоткуда!
ответить
да уж...
3 0
прям как дети малые, посмотрел- ментов нет и шурухай
У них мощная видеооптика и большой опыт отлова шурухайцев. А так же все места давно отсмотрены, прикормлены, подготовлены.
ответить
Павел Фомин
10 0
ВашГород, Вы прежде чем гадать по поводу 300 м, хоть логику примените. На Сеченова есть 2 пешеходных перехода: около пр.Октябрьский и около 7 детской больницы. Между ними 550 метров, т.е. получается, что нет точки, в которой до пешеходного перехода будет меньше 300метров.
И теперь по делу. Для данного нарушения в КоАП РФ действует презумпция невиновности, поэтому доказывать вину должен сотрудник ГИБДД, а объективно доказать то, что видели Вы пешеходный переход или нет он не может (кроме случая, когда он реально в метрах 10-ти).
А также в ПДД есть правило, относящееся к регистрационному номеру ТС. Номер считается нечитаемым, если один из знаков не читается с 50-ти метров в свтлое время суток. Почему Вы взяли за основу правило с 300-ми метрами, а не это с 50-ю?
Так что, уважаемый ВашГород.ру, предлагаю Вам получить всё таки ОФИЦИАЛЬНЫЙ комментарий ГИБДД, а не гадать и вводить людей в заблуждение.
Если вы не узкий специалист адвокат именно по спорным вопросам в ПДД, то ловить нечего. Решение о наложении взыскания принимает лицо, которое о сути нарушения вами ПДД судит лишь по представленным ему документам, на место оно выезжать не будет, а вот тут гаишники мастера, а вы новичок!
И все заканчивается штрафом, а дальше время будет работать против вас, ведь есть сроки оплаты, а они быстро проходят. Большинство попавших под пресс властей просто плюнет и заплатит, даже если и считает себя правым.
Имеющих возможности, что бы повлиять на исход дела, даже будучи явно виноватыми, типа негодяевых и мовшиных единицы.
ответить
1
5 0
ВашГород, Вы прежде чем гадать по поводу 300 м, хоть логику примените. На Сеченова есть 2 пешеходных перехода: около пр.Октябрьский и около 7 детской больницы. Между ними 550 метров, т.е. получается, что нет точки, в которой до пешеходного перехода будет меньше 300метров.
И теперь по делу. Для данного нарушения в КоАП РФ действует презумпция невиновности, поэтому доказывать вину должен сотрудник ГИБДД, а объективно доказать то, что видели Вы пешеходный переход или нет он не может (кроме случая, когда он реально в метрах 10-ти).
А также в ПДД есть правило, относящееся к регистрационному номеру ТС. Номер считается нечитаемым, если один из знаков не читается с 50-ти метров в свтлое время суток. Почему Вы взяли за основу правило с 300-ми метрами, а не это с 50-ю?
Так что, уважаемый ВашГород.ру, предлагаю Вам получить всё таки ОФИЦИАЛЬНЫЙ комментарий ГИБДД, а не гадать и вводить людей в заблуждение.
Поправлю Вас.
В ПДД прописана не читаемость номера с 20 метров...а не как у Вас с 50.
ответить
Димка
3 1
Если вы не узкий специалист адвокат именно по спорным вопросам в ПДД, то ловить нечего. Решение о наложении взыскания принимает лицо, которое о сути нарушения вами ПДД судит лишь по представленным ему документам, на место оно выезжать не будет, а вот тут гаишники мастера, а вы новичок!
И все заканчивается штрафом, а дальше время будет работать против вас, ведь есть сроки оплаты, а они быстро проходят. Большинство попавших под пресс властей просто плюнет и заплатит, даже если и считает себя правым.
Имеющих возможности, что бы повлиять на исход дела, даже будучи явно виноватыми, типа негодяевых и мовшиных единицы.
Павел, в протоколе, который они составляют, есть поле, в котором можно указать все свои несогласия (зачастую ГИБДД об этом умалчивает) и указать, что для разбора, прошу вызвать меня в ГИБДД по месту жительства. А вот там уже будет происходить разбор по видео, показаниям ГИБДД и т.д.
Но как показывает практика (и собственный 11-ти летний опыт), то стоит заикнуться в разговоре с ГИБДД, что просто так он ничего не выпишет и должен всё подробно разъяснить, то сразу меняется тон разговора и как правило разговор заканчивается словами - "Ну больше так не делай".
И, кстати, не обязательно быть адвокатом, чтобы просто по месту объяснить свою позицию и указать сотруднику ГИБДД на нарушение своих прав.
ответить
Димка
3 0
Поправлю Вас.
В ПДД прописана не читаемость номера с 20 метров...а не как у Вас с 50.
Спасибо, что поправили. Опечатался.
ответить
Павел Фомин
3 0
Павел, в протоколе, который они составляют, есть поле, в котором можно указать все свои несогласия (зачастую ГИБДД об этом умалчивает) и указать, что для разбора, прошу вызвать меня в ГИБДД по месту жительства. А вот там уже будет происходить разбор по видео, показаниям ГИБДД и т.д.
Но как показывает практика (и собственный 11-ти летний опыт), то стоит заикнуться в разговоре с ГИБДД, что просто так он ничего не выпишет и должен всё подробно разъяснить, то сразу меняется тон разговора и как правило разговор заканчивается словами - "Ну больше так не делай".
И, кстати, не обязательно быть адвокатом, чтобы просто по месту объяснить свою позицию и указать сотруднику ГИБДД на нарушение своих прав.
Несколько лет назад я ехал из гостей с тремя детьми из Красноярского края, зимой. Уже на территории Кемеровской области, со стороны Мариинска, попал под снегопад. Там имеется боковое примыкание к М-53, и подъем 25-30 градусов. Выезд на шоссе через знак Stop, т.е. проезд с остановкой. Снег не был убран, температура около 0 градС, снег мокрый, тяжелый, скользкий, да еще надо было подгадывать, что бы на шоссе М-53 было свободно. Я на шипах пытался подняться 8 (!!!) раз. Подъезжаю к знаку, останавливаюсь, трогаюсь... и из-за уклона, снега, отсутствия подсыпки, сползал назад, вниз. Я и так уже проехал больше 1,5 тысяч километров, из них много по тайге, со мной были дети, которые тоже устали. Зима не лето, где хочешь не остановишься, да и светлый день короткий. В общем, в конце-концов я выехал БЕЗ остановки у знака, никому не помешал. И тут же раздалось кряканье . Так как всё это время на верху стоял экипаж ДПС из города Березовска и улыбаясь наблюдал за мной. Я их тоже видел - но куда деваться?! Выписали протокол о нарушении ПДД, проезде без остановки под знаком STOP, я нервничал, написал в этом самом поле протокола свои соображения и факты, но через некоторое время в Новокузнецк пришло письмо счастья на небольшой штраф. Я обратился было в ГАИ, но меня переадресовали в г.Березовск. 2 раза меня останавливали после этого гаишники и каждый раз напоминали о штрафе и возможных репрессиях. Я, плюнул и заплатил, сообщил данные об оплате в ГАИ. Просто понял, что дороже обойдется по области кататься, да с ГАИ спорить.
P.S. Самое интересное эта история имела продолжение: через год меня вызвали пристава на Толбухина и предъявили постановление на якобы не оплаченный штраф и требование погасить судебные расходы. Но я показал квитанцию и отдал им её копию, написал заявление. Только тогда и отстали окончательно.
ответить
Димка
1 0
Несколько лет назад я ехал из гостей с тремя детьми из Красноярского края, зимой. Уже на территории Кемеровской области, со стороны Мариинска, попал под снегопад. Там имеется боковое примыкание к М-53, и подъем 25-30 градусов. Выезд на шоссе через знак Stop, т.е. проезд с остановкой. Снег не был убран, температура около 0 градС, снег мокрый, тяжелый, скользкий, да еще надо было подгадывать, что бы на шоссе М-53 было свободно. Я на шипах пытался подняться 8 (!!!) раз. Подъезжаю к знаку, останавливаюсь, трогаюсь... и из-за уклона, снега, отсутствия подсыпки, сползал назад, вниз. Я и так уже проехал больше 1,5 тысяч километров, из них много по тайге, со мной были дети, которые тоже устали. Зима не лето, где хочешь не остановишься, да и светлый день короткий. В общем, в конце-концов я выехал БЕЗ остановки у знака, никому не помешал. И тут же раздалось кряканье . Так как всё это время на верху стоял экипаж ДПС из города Березовска и улыбаясь наблюдал за мной. Я их тоже видел - но куда деваться?! Выписали протокол о нарушении ПДД, проезде без остановки под знаком STOP, я нервничал, написал в этом самом поле протокола свои соображения и факты, но через некоторое время в Новокузнецк пришло письмо счастья на небольшой штраф. Я обратился было в ГАИ, но меня переадресовали в г.Березовск. 2 раза меня останавливали после этого гаишники и каждый раз напоминали о штрафе и возможных репрессиях. Я, плюнул и заплатил, сообщил данные об оплате в ГАИ. Просто понял, что дороже обойдется по области кататься, да с ГАИ спорить.
P.S. Самое интересное эта история имела продолжение: через год меня вызвали пристава на Толбухина и предъявили постановление на якобы не оплаченный штраф и требование погасить судебные расходы. Но я показал квитанцию и отдал им её копию, написал заявление. Только тогда и отстали окончательно.
Согласен с Вами. Ситуация не приятная, и без судебных тяжб именно в этом случае вряд ли можно обойтись. Сложность связана с тем, что это иногородний штраф.
ответить
Анатолий
2 2
Если вы не узкий специалист адвокат именно по спорным вопросам в ПДД, то ловить нечего. Решение о наложении взыскания принимает лицо, которое о сути нарушения вами ПДД судит лишь по представленным ему документам, на место оно выезжать не будет, а вот тут гаишники мастера, а вы новичок!
И все заканчивается штрафом, а дальше время будет работать против вас, ведь есть сроки оплаты, а они быстро проходят. Большинство попавших под пресс властей просто плюнет и заплатит, даже если и считает себя правым.
Имеющих возможности, что бы повлиять на исход дела, даже будучи явно виноватыми, типа негодяевых и мовшиных единицы.
Согласен, бесполезно спорить с инспектором, если тот решил придраться.
Как доказывать, что столб освещения... стоит там, где положено , а не перебежал проезжую часть, нарушая ПДД.
ответить
не муууууу
0 0
Несколько лет назад я ехал из гостей с тремя детьми из Красноярского края, зимой. Уже на территории Кемеровской области, со стороны Мариинска, попал под снегопад. Там имеется боковое примыкание к М-53, и подъем 25-30 градусов. Выезд на шоссе через знак Stop, т.е. проезд с остановкой. Снег не был убран, температура около 0 градС, снег мокрый, тяжелый, скользкий, да еще надо было подгадывать, что бы на шоссе М-53 было свободно. Я на шипах пытался подняться 8 (!!!) раз. Подъезжаю к знаку, останавливаюсь, трогаюсь... и из-за уклона, снега, отсутствия подсыпки, сползал назад, вниз. Я и так уже проехал больше 1,5 тысяч километров, из них много по тайге, со мной были дети, которые тоже устали. Зима не лето, где хочешь не остановишься, да и светлый день короткий. В общем, в конце-концов я выехал БЕЗ остановки у знака, никому не помешал. И тут же раздалось кряканье . Так как всё это время на верху стоял экипаж ДПС из города Березовска и улыбаясь наблюдал за мной. Я их тоже видел - но куда деваться?! Выписали протокол о нарушении ПДД, проезде без остановки под знаком STOP, я нервничал, написал в этом самом поле протокола свои соображения и факты, но через некоторое время в Новокузнецк пришло письмо счастья на небольшой штраф. Я обратился было в ГАИ, но меня переадресовали в г.Березовск. 2 раза меня останавливали после этого гаишники и каждый раз напоминали о штрафе и возможных репрессиях. Я, плюнул и заплатил, сообщил данные об оплате в ГАИ. Просто понял, что дороже обойдется по области кататься, да с ГАИ спорить.
P.S. Самое интересное эта история имела продолжение: через год меня вызвали пристава на Толбухина и предъявили постановление на якобы не оплаченный штраф и требование погасить судебные расходы. Но я показал квитанцию и отдал им её копию, написал заявление. Только тогда и отстали окончательно.
А надо было обратиться в суд, представить суду свои возражения и доказательства и обжаловать штраф. И для этого не надо быть самому юристу, затрат денег ноль, затрат времени - прийти в суд подать жалобу и прийти на заседание суда, 99,9% за то что представитель ГАИ на это заседание суда не явится. Хотите "дешево" по дорогам области кататься - продолжайте и дальше молча доиться на дорогах и в интернетах мычать. Сам проходил такое, с инспектором не стал на месте "бодаться" и пытаться подмазать, молча взял протокол и сходил в суд, отменили.
ответить
Павел Фомин
0 0
А надо было обратиться в суд, представить суду свои возражения и доказательства и обжаловать штраф. И для этого не надо быть самому юристу, затрат денег ноль, затрат времени - прийти в суд подать жалобу и прийти на заседание суда, 99,9% за то что представитель ГАИ на это заседание суда не явится. Хотите "дешево" по дорогам области кататься - продолжайте и дальше молча доиться на дорогах и в интернетах мычать. Сам проходил такое, с инспектором не стал на месте "бодаться" и пытаться подмазать, молча взял протокол и сходил в суд, отменили.
У меня в Новокузнецке не приняли жалобу, отправили в г. Березовский, т.к. это ихний экипаж на меня протокол составил, я туда звонил, со мной говорить не стали, сказали приезжайте, записывайтесь на прием и отключились.
Тогда я сотню штрафа заплатил и отстали. Это в последние годы штрафы резко выросли, правда безопасней на дорогах не стало.
А кататься по области, отлавливать гаишное и судебное начальство с сомнительной перспективой, мне было просто некогда. Это ж, еще на предприятии пришлось бы заявление писать без содержания, отпрашиваться, писать бумаги, возможно не раз, и т.д. ...
ответить
-
0 0
У меня в Новокузнецке не приняли жалобу, отправили в г. Березовский, т.к. это ихний экипаж на меня протокол составил, я туда звонил, со мной говорить не стали, сказали приезжайте, записывайтесь на прием и отключились.
Тогда я сотню штрафа заплатил и отстали. Это в последние годы штрафы резко выросли, правда безопасней на дорогах не стало.
А кататься по области, отлавливать гаишное и судебное начальство с сомнительной перспективой, мне было просто некогда. Это ж, еще на предприятии пришлось бы заявление писать без содержания, отпрашиваться, писать бумаги, возможно не раз, и т.д. ...
В суд надо обрашаться, по месту своей прописки, а не в ГИБДД по месту прописки экипажа ДПС.
ответить
Павел Фомин
0 0
В суд надо обрашаться, по месту своей прописки, а не в ГИБДД по месту прописки экипажа ДПС.
Это так, но меня за какими то процедурными бумажками отправили именно в то гаи. Прошло почти десять лет, я уже не очень помню подробности. И согласитесь, судиться за стольник, стоит ли? Тем более остальные претензии после визита с подтверждающими документами о своевременной оплате ШТРАФА к приставам, с меня тогда сняли.
Я пример из собственного опыта привел для того, что бы стало понятно, что, к сожалению, дорожная полиция идет любыми путями к штрафам. И вообще не секрет, что простому водителю, не имеющему в друзьях крупных чиновников, адвокатов, сложно сопротивляться государственным репрессивным органам. А если и удается, то только когда попадется инспектор ленивый и наделает ошибок. Да, кстати, не знаю как сейчас, но в то время водителей из суда в начале отправляли подавать претензию к гаишному руководству, а приходить в суд велели после официального отказа в гаи.
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