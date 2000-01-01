Чего больше всего опасаются россияне? Ответ на этот вопрос выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом, по данным социологов, в декабре 2016 года по отношению к январю того же года уровень страхов наших соотечественников снизился.

В конце года наибольшие опасения у россиян вызывали международные конфликты, а также рост цен. Меньше беспокоили россиян внутренние беспорядки, конфликты, возможные проблемы со здоровьем и получением медицинской помощи. Ещё меньше опасались жители страны сокращения зарплат, задержек выплат, потери работы.

Последнюю строчку в рейтинге «страхов» заняли семейные конфликты и проблемы.

Инициативный всероссийский опрос проведён 24−25 декабря 2016 года в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России. В опросе приняли участие 1600 человек.