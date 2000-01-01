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Социологи узнали о главных страхах россиян

30 января 19:00
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Чего больше всего опасаются россияне? Ответ на этот вопрос выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом, по данным социологов, в декабре 2016 года по отношению к январю того же года уровень страхов наших соотечественников снизился.

В конце года наибольшие опасения у россиян вызывали международные конфликты, а также рост цен. Меньше беспокоили россиян внутренние беспорядки, конфликты, возможные проблемы со здоровьем и получением медицинской помощи. Ещё меньше опасались жители страны сокращения зарплат, задержек выплат, потери работы.

Последнюю строчку в рейтинге «страхов» заняли семейные конфликты и проблемы.

Инициативный всероссийский опрос проведён 24−25 декабря 2016 года в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России. В опросе приняли участие 1600 человек.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: razryd2000.ru
опрос страхи россиян

Комментарии (11)

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полет нормальный
32 4
Люди боятся надвигающегося всего нехорошего и плохого. А когда оно таки свершилось чего его бояться?! Многие россияне уже сидят в одних резинках от трусов, другие сидят в трусах, с третьих начинают стягивать брюки и юбки. Вот третьим хуже всех, их еще некоторые неумные нытиками называют.
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алекс
3 12
Мой главный страх-при одной мысли не встанет.
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местный-2
15 0
Может эфирного времени добавили ребятам,которые с канала на канал перемещаются и вещают о внешнеполитической нестабильности?
Подбодрили их ,так сказать,правильным опросом социологов или правильным результатом опроса.
На первое место поставил бы нарастающие проблемы и неуверенность в завтрашнем дне,являющиеся результатом отсутствия каких-либо телодвижений правящей элиты в направлении решений внутренних проблем.
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КоляYeti 11796
14 1
Вскоре, непосредственно перед перевыборами Незаменимого, от холуёв вциомовских узнаем, что их ничего не беспокоит и будут дальше радоватца путинской "стабильности", вот тока карточки на продовольствие всем вручат и ваще всё по-ф...иг!
ответить
(
16 0
Может эфирного времени добавили ребятам,которые с канала на канал перемещаются и вещают о внешнеполитической нестабильности?
Подбодрили их ,так сказать,правильным опросом социологов или правильным результатом опроса.
На первое место поставил бы нарастающие проблемы и неуверенность в завтрашнем дне,являющиеся результатом отсутствия каких-либо телодвижений правящей элиты в направлении решений внутренних проблем.
Какие такие унутренние проблемы? Когда по докладам Солнцеподобному "в багдаде все хорошо", во всех текущих унутренних проблемках виноваты только санкции, долгие лета им.
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y
6 1
На основании опроса 1600 человек решили за всех россиян? ВЦИОМ противоречит своим же стандартам.
ответить
1
21 0
Я боюсь, что это воровское антинародное правительство никуда и никогда не исчезнет. Кровососы.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
8 0
Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
"Бывали хуже времена,
Но не было подлей".
Н. А. Некрасов "Современники"

Фраз взята им у Н. Д. Хвощинской: «Черт знает, что из нас делается. Огорчаемся с зависти, утешаемся ненавистью, мельчаем — хоть в микроскоп нас разглядывай! Чувствуем, что падаем и сами над собой смеемся… А? правда? были времена хуже — подлее не бывало!»
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Миша
2 0
Я боюсь, что это воровское антинародное правительство никуда и никогда не исчезнет. Кровососы.
Троцкий тоже думал что исчезнет. Почему ВЦИОМ не проведёт опрос среди чиновников и власти? Можно подумать, что они честно признаются? Да у них просто выхода другого нет, как дожать народ до предела. Только где этот предел?
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Кто довел народ до «Боярышника»
0 0
Люди боятся надвигающегося всего нехорошего и плохого. А когда оно таки свершилось чего его бояться?! Многие россияне уже сидят в одних резинках от трусов, другие сидят в трусах, с третьих начинают стягивать брюки и юбки. Вот третьим хуже всех, их еще некоторые неумные нытиками называют.

экономика режимов всегда падает. яркий пример томуРФ.
Или кто то может привести обратный пример???
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боЯРОШник
0 0
Я боюсь, что это воровское антинародное правительство никуда и никогда не исчезнет. Кровососы.
грязные памперсы нам обамка или трамп менять не будет. сами должны за собой свое д**мо убирать. народ ответственен за свою власть.
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