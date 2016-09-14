«Инстаграм» уже давно вошёл в список соцсетей, которые надо обязательно проверить, проснувшись утром. Правда, порой многочисленные селфи, стаканы с кофе и суши в ленте утомляют, поэтому редакция ВашГород.ру составила для читателей список интересных и вдохновляющих аккаунтов, которые точно разнообразят ваш «Инстаграм».

Мемуары 90-летней бабушки

И пусть вас это не пугает. 90-летняя Раиса Гладких, про которую уже писал ВашГород.ру, постоянно примеряет модные образы, а заодно и рассказывает о своей жизни — о том, как влюбилась в будущего мужа, как в 1938 году праздновала Новый год и о своей работе в Великую отечественную войну. А жизнелюбию женщины можно только позавидовать.

Подводный мир

Мурманский моряк Роман Федорцов показывает миру морских животных, которые встречаются ему на пути. Всё великолепие таинственного подводного мира можно увидеть на его страничке. Тут и жуткие зубастые гады, и симпатичные лупоглазые рыбёшки, и на первый взгляд самые невообразимые существа.

После рабочего дня). Напоминает мне персонажа из мультфильма( нашего). Делимся мыслями). After work. Like cartoon hero) Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov) Янв 23 2017 в 8:04 PST

Ни дня без экстрима

Фотографии, при виде которых захватывает дух — это про страницу москвички Ангелины Николау. Девушка учится на художника, а в свободное время покоряет небоскрёбы. На вопрос, как ей удаётся сохранять спокойствие, делая экстремальные снимки, отвечает, что просто не боится высоты.

Фото опубликовано Angela Nikolau (@angela_nikolau) Янв 13 2017 в 4:01 PST

Фото опубликовано Angela Nikolau (@angela_nikolau) Ноя 9 2016 в 6:35 PST

Мода и только

Студентка из Женевы ведёт модный блог. У девушки отличное чувство вкуса и умение сочетать разные вещи, которыми можно полюбоваться. Заодно и стилю научиться!

Фото опубликовано Kristina Bazan (@kristinabazan) Янв 11 2017 в 8:51 PST

Фото опубликовано Kristina Bazan (@kristinabazan) Янв 3 2017 в 3:08 PST

С разных концов света

Фотограф канала «National Geographic» Джимми Чин путешествует по всему миру и делится снимками с разных концов планеты. Его полные величия и волшебства кадры с природой разбудят в каждом желание собрать чемодан и сорваться в горы. А самое главное: в его фотографиях нет ни грамма ретуши!

Фото опубликовано Jimmy Chin (@jimmy_chin) Дек 4 2016 в 10:09 PST

Фото опубликовано Jimmy Chin (@jimmy_chin) Сен 28 2016 в 6:07 PDT

Самая красивая кошка

Хозяева этой синеглазой пушистой красавицы в один прекрасный день решили, что Аврора — не просто кошка, а настоящая принцесса. Теперь за королевской особой бережно ухаживают, и, конечно, не забывают запечатлевать красоту на камеру.

Фото опубликовано Princess Aurora (@aurorapurr) Янв 19 2017 в 7:25 PST

Фото опубликовано Princess Aurora (@aurorapurr) Дек 29 2016 в 11:21 PST

Потрясающая атмосфера

Эти невероятные снимки — творчество красноярского фотографа Ксении Сазанович. Наша землячка пробует себя в самых разных проектах, и в объектив её камеры попеременно попадают нежные красавицы и суровая сибирская природа. А иногда и всё вместе.

Там можно увидеть голову тюленя Фото опубликовано Ksenia Sazanovich (@ssazanovich) Янв 5 2017 в 3:37 PST