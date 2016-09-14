«Инстаграм» уже давно вошёл в список соцсетей, которые надо обязательно проверить, проснувшись утром. Правда, порой многочисленные селфи, стаканы с кофе и суши в ленте утомляют, поэтому редакция ВашГород.ру составила для читателей список интересных и вдохновляющих аккаунтов, которые точно разнообразят ваш «Инстаграм».
Мемуары 90-летней бабушки
И пусть вас это не пугает. 90-летняя Раиса Гладких, про которую уже писал ВашГород.ру, постоянно примеряет модные образы, а заодно и рассказывает о своей жизни — о том, как влюбилась в будущего мужа, как в 1938 году праздновала Новый год и о своей работе в Великую отечественную войну. А жизнелюбию женщины можно только позавидовать.
Читатели мои дорогие! Хочу принести извинения, что не отвечала на комментарии и поблагодарить вас за огромное количество теплых слов. Не знала никогда, что такое популярность, а под сотню лет узнала. Люди с большими кинокамерами хотят снимать меня каждый день. И не думала, что буду мечтать полежать на диване! Сегодня прочитала все, что вы мне написали за это время. И чувствую, что это как-будто не про меня. Очень уж я идеальная получаюсь. А характер-то у меня был скверный. Особенно по молодости. Гонору было – хоть ложкой ешь! Спрашиваете про историю любви. А я вот думаю сейчас и понимаю, что не умела я тогда эту любовь показывать. Степан умный был, легкий, талантливый и очень красивый. Нравился он всем! А я – гордая. Чуть что не так, обиделась и не разговариваю. Он смотрит, смотрит, а потом: «Пойдем-ка, - говорит – Раенька, поговорим!» И в шутку все переводит. Даже мне не под силу было с ним поругаться! Сейчас понимаю, что мудрый он был, а я колючая, как еж! Сейчас бы я не стала тратить время на обиды. А тогда казалось – сколько его еще впереди! Интересуетесь, чей автомобиль. Отвечаю - внучкин. Она мне руль не дает. Хотя, я бы справилась. А вот шляпа – моя.
Фото опубликовано Гладских Раиса, 90 лет (@raisa_90years_old)
Я помню себя с двух лет, а может и еще раньше. Поэтому я всегда удивляюсь, как это люди могут не помнить, что они делали вчера или что планировали делать сегодня. Я родилась в 1926 году в семье сельских учителей. Точную дату уже не восстановить, в то время записи велись в амбарных книгах, и любой пожар мог уничтожить всю информацию. По моим умозаключениям это был сентябрь, но так повелось, что день моего рождения празднуется 9 мая. Отец был из крестьян, а маму в детстве удочерили в семью священника. Она была образованной невестой с хорошим приданным, и ее долго не хотели отдавать за отца. Я помню в ее комоде платья с кринолином. Детей было четверо. Когда мне было 11 лет, мы остались без родителей. Старшей сестре – 15, брату – 8. Трудно сказать, почему нас не забрали в детдом. Но мы выживали сами. Садили картошку, люди помогали чем могли. Детство было голодное и холодное. Наверно, это закалило нас. Старшая сестра прожила 88 лет. Мальчики, конечно, послабее. Женщины всегда были более выносливые.
Фото опубликовано Гладских Раиса, 90 лет (@raisa_90years_old)
Подводный мир
Мурманский моряк Роман Федорцов показывает миру морских животных, которые встречаются ему на пути. Всё великолепие таинственного подводного мира можно увидеть на его страничке. Тут и жуткие зубастые гады, и симпатичные лупоглазые рыбёшки, и на первый взгляд самые невообразимые существа.
После рабочего дня). Напоминает мне персонажа из мультфильма( нашего). Делимся мыслями). After work. Like cartoon hero)
Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov)
Ну и где мать драконов?:) #промысел #Баренцево_море #fish #sea #рыба #улов #fishing #рыбалка #промысел #лов #страннаярыба #изглубины #нечто
Фото опубликовано roman_fedortsov (@roman_fedortsov)
Ни дня без экстрима
Фотографии, при виде которых захватывает дух — это про страницу москвички Ангелины Николау. Девушка учится на художника, а в свободное время покоряет небоскрёбы. На вопрос, как ей удаётся сохранять спокойствие, делая экстремальные снимки, отвечает, что просто не боится высоты.
Мода и только
Студентка из Женевы ведёт модный блог. У девушки отличное чувство вкуса и умение сочетать разные вещи, которыми можно полюбоваться. Заодно и стилю научиться!
С разных концов света
Фотограф канала «National Geographic» Джимми Чин путешествует по всему миру и делится снимками с разных концов планеты. Его полные величия и волшебства кадры с природой разбудят в каждом желание собрать чемодан и сорваться в горы. А самое главное: в его фотографиях нет ни грамма ретуши!
Самая красивая кошка
Хозяева этой синеглазой пушистой красавицы в один прекрасный день решили, что Аврора — не просто кошка, а настоящая принцесса. Теперь за королевской особой бережно ухаживают, и, конечно, не забывают запечатлевать красоту на камеру.
Потрясающая атмосфера
Эти невероятные снимки — творчество красноярского фотографа Ксении Сазанович. Наша землячка пробует себя в самых разных проектах, и в объектив её камеры попеременно попадают нежные красавицы и суровая сибирская природа. А иногда и всё вместе.
Там можно увидеть голову тюленя
Фото опубликовано Ksenia Sazanovich (@ssazanovich)
Buryatia Md @masha_johnson Mua @extremevoyeurism
Фото опубликовано Ksenia Sazanovich (@ssazanovich)