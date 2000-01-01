23 января в «Обнови обои» состоялось награждение победителей необычного сражения — интернет-конкурса «Битва интерьеров».

С 13 ноября 2016 по 13 января 2017 года наши покупатели могли сфотографировать получившийся интерьер со свежепоклеенными обоями и выставить свою работу на конкурс для голосования посетителями сайта компании. Участники сражались за главный приз — сертификат на новую мебель на сумму 30 000 рублей и возврат стоимости обоев. Генеральным партнером конкурса выступил наш поставщик обоев фабрики «Палитра».

Абсолютно все интерьеры состоялись. Каждый, по своему, хорош, отражая индивидуальность своих обладателей, достоин награды. Но на то он и конкурс, чтобы победили сильнейшие.

По решению жюри приз за третье место — диплом, возврат стоимости обоев и сладкий подарок в виде рулона обоев достался автору Марии Соловьевой за интерьер романтичной гостиной «Счастье любит тишину».

Второе место жюри присудило оригинальной детской в стиле «лофт» «Хижина хулигана» от Натальи Миняевой.

Победитель «Битвы интерьеров» был определен безоговорочно — им стала Татьяна Безруких с современным классическим интерьером, который всегда будет актуален, он покорил жюри сдержанностью, элегантностью, точностью подбора обоев.

Каждому участнику первой «Битвы интерьеров» достался диплом и сертификат на покупку в «Обнови обои», а специальным призом — фирменным юбилейным набором от фабрики «Палитра» был награжден Злобин Владимир за активность и набор максимального количества голосов при точном соблюдении правил конкурса.

Впереди, с 1 февраля всех обновляющих обои на сайте «Обнови обои» ждёт новая «Битва интерьеров» с призами, за которые стоит побороться!