Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Кемерове на карантин закрываются некоторые детские садики. На 31 января полностью прекратили занятия 5 дошкольных образовательных организаций.

«Помимо этого, карантин у 45 групп в 34-х детских дошкольных образовательных организациях», — рассказала ВашГород.ру начальник отдела эпиднадзора кузбасского Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова.

Во всех садиках обязательно проводят профилактические мероприятия, добавила Маргарита Новосёлова.

А в кузбасских школах продлили карантин по гриппу, как уже писал ВашГород.ру. Школьники снова выйдут на занятия 6 февраля.