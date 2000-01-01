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В Новокузнецке откроют самый большой каток в Кузбассе

31 января 09:56
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На площади торжеств в Новокузнецке зальют каток. Он станет самой большой ледовой площадкой для массового катания в Кемеровской области. Об этом пишет SU.

Каток будет организован по тому же принципу, как и популярная у горожан ледовая площадка в парке Гагарина. Покататься на коньках можно будет бесплатно.

На катке планируется проведение показательных выступлений юных новокузнецких фигуристов.

Рядом с катком разместят пункт проката спортивного инвентаря, оборудуют место для переодевания. Уже сейчас на площади работают торговые точки, где можно перекусить и попить чай.

Точная дата открытия не сообщается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: liport.ru
каток площадь торжеств ледовая площадка в новокузнецке

Комментарии (7)

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12 0
Спасибо конечно! Но уже конец зимы практически... А в целом, хорошая идея.
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доктор Конь
2 1
Кто его чистить будет и заливать? До первого снежка этот каток.
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y
6 0
А когда ушлепандры повесят информационные табло с информацией о концентрации "вредных веществ в воздухе" или оповещение наладят?
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Леонора
3 0
А чё,на коньках да по огромной луже,ей да молодцы,каток весной это только в Новокузнецке
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...
2 0
В парке гагарина каток ПЛАТНЫЙ! К тому же никакой он не популярный. Скорее это "пивточка" по продаже столовских беляшей.
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ТТ
0 0
А чё,на коньках да по огромной луже,ей да молодцы,каток весной это только в Новокузнецке
ты ЧО! там будет применена супер-мега-нано-колхоз технология, почти СУХОЙ коровий лед будет!
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