На площади торжеств в Новокузнецке зальют каток. Он станет самой большой ледовой площадкой для массового катания в Кемеровской области. Об этом пишет SU.

Каток будет организован по тому же принципу, как и популярная у горожан ледовая площадка в парке Гагарина. Покататься на коньках можно будет бесплатно.

На катке планируется проведение показательных выступлений юных новокузнецких фигуристов.

Рядом с катком разместят пункт проката спортивного инвентаря, оборудуют место для переодевания. Уже сейчас на площади работают торговые точки, где можно перекусить и попить чай.

Точная дата открытия не сообщается.