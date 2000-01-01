Гимн хоккейной команды Новокузнецка «Металлург» зазвучит по-новому. Городская рок-группа «Ермаков и Ко» переработала мелодию и исполнила её в другом формате.

А ещё поклонники услышат гимн в версии хеви-метал. Музыканты даже включили новые мелодии в свой альбом. Признаются, что сами фанаты хоккея, и даже пробуют себя в любительской игре.

Обновлённый гимн официально представят в начале следующего сезона на одном из матчей «Металлурга» во Дворце Спорта.

А сегодня, 31 января, во Дворце Спорта «Металлург» сыграет с «Адмиралом». Хоккеистов придут поддержать самые юные болельщики, как уже писал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о больших скидках на последние матчи сезона.