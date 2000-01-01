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Металлург зазвучит по-новому

31 января 10:10
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Гимн хоккейной команды Новокузнецка «Металлург» зазвучит по-новому. Городская рок-группа «Ермаков и Ко» переработала мелодию и исполнила её в другом формате.

А ещё поклонники услышат гимн в версии хеви-метал. Музыканты даже включили новые мелодии в свой альбом. Признаются, что сами фанаты хоккея, и даже пробуют себя в любительской игре.

Обновлённый гимн официально представят в начале следующего сезона на одном из матчей «Металлурга» во Дворце Спорта.

А сегодня, 31 января, во Дворце Спорта «Металлург» сыграет с «Адмиралом». Хоккеистов придут поддержать самые юные болельщики, как уже писал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о больших скидках на последние матчи сезона.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 8tracks.com
ХК Металлург хоккей

Комментарии (3)

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Горожанин
6 1
А все надеялись что это последний сезон,стремно смотреть на этих фигуристов!!!
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y
2 0
А все надеялись что это последний сезон,стремно смотреть на этих фигуристов!!!
Уже на жалость давят ..., пока не поменяют руководство бласти нет смысла продлевать агонию.
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Бывший болельщик
7 0
Пока у власти стоят люди, которым кроме своего кошелька ни чего не надо, не будет в регионе ни хоккея, ни футбола, ни культуры........
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