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Эвакуатор насмерть сбил женщину в Кемерове: погибшая гуляла по 6-полосной дороге

31 января 10:20
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В Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев эвакуатор насмерть сбил 35-летнюю женщину. ДТП произошло вечером 30 января.

«По предварительной информации, 55-летний водитель грузового автомобиля Renault ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Мичурина. Девушка находилась на проезжей части без цели её перехода», — сообщили в журналистам ВашГород.ру в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Пострадавшая от полученных травм скончалась. Предварительно установлено, что виновата в ДТП сама погибшая. Несмотря на это в соцсетях близкие 55-летнего водителя эвакуатора обратились к кемеровчанам, у которых есть запись с видеорегистраторов.

«У кого есть запись с видеорегистратора, как девушка ходила по дороге, либо как люди останавливались и уводили ее с дороги, скиньте, пожалуйста! Начиная с 20−00 по ул. Сибиряков- Гвардейцев ходила нетрезвая девушка по проезжей части и кидалась под колёса автомобилей.

Я лично 2 раза уводила ее с дороги, применяла силу, чтобы увести девушку с проезжей части и пыталась привести ее в адекватное состояние. Результатом таких походов по проезжей части стало: загубила сама себе жизнь и очень сильно подпортила жизнь другому человеку", — написала в соцсетях горожанка.

Была ли женщина в состоянии опьянения, удастся выяснить только после проведения судебно-медицинской экспертизы, пояснили журналистам ВашГород.ру в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте "Регион 42 Кемерово"
дтп гибдд смертельная авария улица Сибиряков-Гвардейцев

Комментарии (2)

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Маргарита
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Я была знакома с этой женщиной...Очень жаль,но мысль о суициде давно поселилась в ее голове.О чем Наталья(это ее имя) распространялась на каждом углу.Не менее жаль и водителя.Шутка ли,такой стресс.
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Лелик
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Видели же ,что женщина в неадеквате.хоть кто-нибудь бы мог убрать ее с дороги и вызвать скорую или полицию.Определили бы ее куда нужно в таких случаях.Отвезли бы в психушку,в себя бы привели.Избежать можно было данной трагедии.
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