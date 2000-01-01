Жители Кемеровской области смогут заменить паспорт и водительское удостоверение в многофункциональных центрах (МФЦ). Услуга начнёт действовать с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что новая услуга предназначена для тех, кто уже имеет паспорт гражданина Российской Федерации. То есть для всех, кроме 14-летних подростков, получающих паспорт впервые, и кроме водителей, сдавших на права. Им, как и прежде, необходимо обращаться в ГИБДД.



Таким образом, теперь заменить свой главный документ в многофункциональном центре смогут 20- и 45-летние жители.



Кроме того, оба документа можно будет получить в МФЦ, если они были утрачены или испорчены, либо если сменились реквизиты, например, фамилия при замужестве.



Сфотографироваться на эти документы и оплатить госпошлину можно будет на месте.

Всего в Кузбассе работают 39 МФЦ. Для клиентов предусмотрены зона ожидания, детский уголок. Установлены подъездные пандусы, есть парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организован удобный график работы с населением.