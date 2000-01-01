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В Кузбассе стало проще получить паспорт и водительские права

31 января 10:28
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Жители Кемеровской области смогут заменить паспорт и водительское удостоверение в многофункциональных центрах (МФЦ). Услуга начнёт действовать с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что новая услуга предназначена для тех, кто уже имеет паспорт гражданина Российской Федерации. То есть для всех, кроме 14-летних подростков, получающих паспорт впервые, и кроме водителей, сдавших на права. Им, как и прежде, необходимо обращаться в ГИБДД.

Таким образом, теперь заменить свой главный документ в многофункциональном центре смогут 20- и 45-летние жители.

Кроме того, оба документа можно будет получить в МФЦ, если они были утрачены или испорчены, либо если сменились реквизиты, например, фамилия при замужестве.

Сфотографироваться на эти документы и оплатить госпошлину можно будет на месте.

Всего в Кузбассе работают 39 МФЦ. Для клиентов предусмотрены зона ожидания, детский уголок. Установлены подъездные пандусы, есть парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организован удобный график работы с населением.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: habarovsk.bezformata.ru
водительские права паспорт МФЦ

Комментарии (7)

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1
9 10
А когда в наркологичке для получения справки на права перестанут унижать? Заставляя писить в баночку с открытой дверью?
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2
3 0
А когда в наркологичке для получения справки на права перестанут унижать? Заставляя писить в баночку с открытой дверью?
Не ной, лусше чтоли если нарки права получат? Если у меня вме норм я могу хоть в кабинете при них в банку нассать, но я понимаю что это может меня оградить от нарчика за рулем встречки.
ответить
2
11 0
А когда в наркологичке для получения справки на права перестанут унижать? Заставляя писить в баночку с открытой дверью?
Не ной, лусше чтоли если нарки права получат? Если у меня вме норм я могу хоть в кабинете при них в банку нассать, но я понимаю что это может меня оградить от нарчика за рулем встречки.
ответить
Корифей
0 0
А когда в наркологичке для получения справки на права перестанут унижать? Заставляя писить в баночку с открытой дверью?
Писий на запсибе (Сов.Армии, 57), там хотя бы за угол заходишь.
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автор с куку
0 0
14-летние подростки паспорт впервые получают в ГИБДД??!
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Хочу заменить права
0 0
Где адрес этих МФЦ?
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