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Хоккеисты-сибиряки Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский появятся в легендарном мультсериале

31 января 20:10
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В новых сериях мультсериала «Южный парк» (South Park) можно будет увидеть воспитанников сибирских хоккейных клубов, а ныне игроков НХЛ Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского. Накануне новосибирец и новокузнечанин сыграли в Матче звезд НХЛ за Центральный дивизион.

Бывшие игроки ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко и ХК «Металлург» Сергей Бобровский на прошлых выходных приняли участие в знаменитом Матче звезд НХЛ. Кроме них в этом поединке также сражались трое других россиян — Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

По итогам этого матча, все игроки хоккейной сборной стали героями популярного американского мультсериала «Южный парк». Создатели сериала анонсировали выход новой серии и опубликовали иллюстрацию с игроками. На ней Владимир Тарасенко — шестой слева во втором ряду снизу, а Сергей Бобровский — первый справа в третьем ряду снизу.

Как писал ВашГород.ру ранее, Владимир Тарасенко попал на обложку компьютерной игры NHL 17 по итогам интернет-голосования.

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Фото опубликовано Sammie Nahory (@sammiegna)

Автор: Ксения Лысенко
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: images.performgroup.com
ХК Металлург хоккей НХЛ ХК Сибирь Южный парк

Комментарии (2)

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y
3 0
Так они же вроде прописку сменили, после того как получили по халявной квартире за счет сирот и проживающих в разрушающихся зданиях?
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Болельщик
3 0
Чё-то Бобровский не похож(((
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