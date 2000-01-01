Минпромторг разрабатывает национальный стандарт школьной формы. На первом этапе его соблюдение будет добровольным, но в перспективе может стать обязательным. В то же время Минобрнауки пока не видит необходимости закреплять в законе юридическое понятие школьной формы, пишут «Известия».

Разработкой национального стандарта займутся специалисты «Союзлегпрома». Они установят параметры качества и безопасности школьной одежды.

Планируется, что стандарт будет написан до конца 2017 года. Как только его разработают, будет принято окончательное решение о его виде — будет ли это ГОСТ или другой стандарт.

Законодательное закрепление понятия школьной формы относится к компетенции Минобрнауки. Однако представители последнего не видят смысла во введении юридического понятия школьной формы.

Как отмечает издание, согласно статье 38 «Об образовании», российские школы вправе устанавливать конкретные требования к школьной одежде.

Станет ли соблюдение разработанного национального стандарта обязательным, пока неизвестно.