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Российских школьников оденут в стандартную форму

31 января 11:08
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Минпромторг разрабатывает национальный стандарт школьной формы. На первом этапе его соблюдение будет добровольным, но в перспективе может стать обязательным. В то же время Минобрнауки пока не видит необходимости закреплять в законе юридическое понятие школьной формы, пишут «Известия».

Разработкой национального стандарта займутся специалисты «Союзлегпрома». Они установят параметры качества и безопасности школьной одежды.

Планируется, что стандарт будет написан до конца 2017 года. Как только его разработают, будет принято окончательное решение о его виде — будет ли это ГОСТ или другой стандарт.

Законодательное закрепление понятия школьной формы относится к компетенции Минобрнауки. Однако представители последнего не видят смысла во введении юридического понятия школьной формы.

Как отмечает издание, согласно статье 38 «Об образовании», российские школы вправе устанавливать конкретные требования к школьной одежде.

Станет ли соблюдение разработанного национального стандарта обязательным, пока неизвестно.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: liport.ru
школьная форма разработка национальный стандарт

Комментарии (10)

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1
46 1
Все ж это было в СССР! Развалили, а сейчас возвращаемся к тому, что было и как должно быть! В СССР самое лучшее образование было, к тому же бесплатное!
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Оля
4 23
Не вижу смысла, если это не закон. Мои дети никто не носил установленные школами правила о форме: цвет, брюки, рубашки, юбки. Для меня практичней джинсы и то , что я считаю приемлемым. Выгнать не имеют права, а на качество знаний и оценок это не влияет
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Отец
0 0
ВГ, кто разрешил постить фото моей дочери на вашем ресурсе?
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мать
4 4
ВГ, кто разрешил постить фото моей дочери на вашем ресурсе?
Я!
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училка
1 7
Все ж это было в СССР! Развалили, а сейчас возвращаемся к тому, что было и как должно быть! В СССР самое лучшее образование было, к тому же бесплатное!
ну да. как сейчас в Северной Корее.
и у пидоносов с гейропейцами наверное было и есть плохое образование а любая созданная там вещь была и есть мечтой россиянина. и он с большим удовольствием поменяет на российскую слепленную из ......
потому как там одни необразованные. в отличие от россиян.. обучающихся еще иногда в старых царских конюшнях и ходят за ветром на гумно.
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училка
1 7
Не вижу смысла, если это не закон. Мои дети никто не носил установленные школами правила о форме: цвет, брюки, рубашки, юбки. Для меня практичней джинсы и то , что я считаю приемлемым. Выгнать не имеют права, а на качество знаний и оценок это не влияет
в детках надо приучать с детства чувство стада. чтобы потом пастуху легче их мог на пушечное мясо отправить.
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власти инвалиды мозга
3 0
кто то решил зашибить деньгу ,?
и форму можно будет покупать только в одном месте?
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