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Когда возобновится авиасообщение с Египтом — СМИ

31 января 11:09
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Египет будет открыт для российских туристов в ближайший месяц. После того как 8−9 февраля в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, сообщают «Известия».

Ориентировочно авиасообщение между Россией и Египтом станет доступным к 23 февраля. Регулярные полёты запустят в аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха и Каира.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено из-за теракта на борту лайнера A321, который произошел в прошлом году. Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа лайнера погибли.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: newsfactory.kz
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Комментарии (1)

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А из новокузнецка куда ближе в ***** или в крым?
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