Египет будет открыт для российских туристов в ближайший месяц. После того как 8−9 февраля в египетских аэропортах пройдут контрольные проверки Росавиации, сообщают «Известия».

Ориентировочно авиасообщение между Россией и Египтом станет доступным к 23 февраля. Регулярные полёты запустят в аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха и Каира.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено из-за теракта на борту лайнера A321, который произошел в прошлом году. Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа лайнера погибли.