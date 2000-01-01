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Взять ипотеку или накопить на квартиру — вопрос дня

31 января 11:49
1031

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанин Евгений интересуется, как лучше приобрести квартиру.

«Никогда не одобрял ипотеку, но скоро свадьба, будущая жена захотела своё жильё, вот думаю теперь. Стоит самому накопить на квартиру или взять ипотеку здесь, в Новокузнецке? Сильно тяжело её платить?» — спросил читатель.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, отправляйте его на почту ВашГород.ру news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
ипотека вопрос дня

Комментарии (32)

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Анонимный пользователь
24 1
Чтобы самому накопить это нужно быть мегаэкономным!
ответить
Корифей
21 0
Жека даже не раздумывай, конечно накопи! Делов-то всего. К следующей свадьбе как раз купишь...
ответить
Анонимус
14 2
Лучше задумайся над тем, нужна ли тебе жена))
ответить
Кузнечанин
18 2
Ну начнём с того, что откладывая по 20 000 в месяц семья за 6 лет может накопить 1 500 000 рублей. Именно в районе 20 тысяч как раз и платится за ипотеку, но при ипотеки например на 15 лет вы по факту купите свою квартиру и купите банку ещё одну такую же))))
ответить
Кузнечанин
14 1
Ну начнём с того, что откладывая по 20 000 в месяц семья за 6 лет может накопить 1 500 000 рублей. Именно в районе 20 тысяч как раз и платится за ипотеку, но при ипотеки например на 15 лет вы по факту купите свою квартиру и купите банку ещё одну такую же))))
По этому каждый выбирает сам, либо копить 5-6 лет, либо залазить в ипотеку! Хотя бывает и так что эти 5-6 лет некогда ждать, а кто-то не просто по определению не может копить деньги.
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НовоКузнечанин
20 2
Ну начнём с того, что откладывая по 20 000 в месяц семья за 6 лет может накопить 1 500 000 рублей. Именно в районе 20 тысяч как раз и платится за ипотеку, но при ипотеки например на 15 лет вы по факту купите свою квартиру и купите банку ещё одну такую же))))
ок, а 6 лет пока копишь жить на вокзале?
ответить
Jackie
6 1
Ну начнём с того, что откладывая по 20 000 в месяц семья за 6 лет может накопить 1 500 000 рублей. Именно в районе 20 тысяч как раз и платится за ипотеку, но при ипотеки например на 15 лет вы по факту купите свою квартиру и купите банку ещё одну такую же))))
а как жить всё это время? на хлебе и воде разве что...
ответить
Jackie
2 11
У меня многие родственники взяли ипотеку. Не жалуются. Недавно им даже простили немного долга, теперь платить на 4 тыщи в месяц меньше.
ответить
Киса
8 3
с сегодняшними ценами ипотека один выход.это правильная и нормальная идея , по другому никак. хорошо хоть что так дают возможность взять.
ответить
Андреич
6 0
Взять и накопить ипотеку :-) с нашеми зарплатами и ценами змучаешься копить.
ответить
321
19 1
чтобы иметь возможность копить, нужно, чтобы было где жить
а вообще любопытно, конечно
"будущая жена захотела свое жилье"
а будущий муж где жить планировал?
ответить
Читатель
24 1
Брали у НДСК 5 лет назад за 1900 000 квартиру. Сейчас она там же стоит 2 400 000. И как копить? На пол миллиона подорожала. А еще может дефолт долбануть. Проснешься утром, а под матрасом лежит сумма на хлебушек
ответить
Анонимный пользователь
0 3
ок, а 6 лет пока копишь жить на вокзале?
Ну до этого же где-то жили они???
ответить
Анонимный пользователь
12 0
Брали у НДСК 5 лет назад за 1900 000 квартиру. Сейчас она там же стоит 2 400 000. И как копить? На пол миллиона подорожала. А еще может дефолт долбануть. Проснешься утром, а под матрасом лежит сумма на хлебушек
2 400 000 да за эти деньги проще коттедж построить! Не вздумайте покупать за такую сумму у дск ничего)))
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Анонимус
6 3
с сегодняшними ценами ипотека один выход.это правильная и нормальная идея , по другому никак. хорошо хоть что так дают возможность взять.
Ради интереса, взгляни на % ипотечного кредитования в любой развитой стране. Да и вообще на условия получения ипотечного кредита. Потом посмотри цены на недвижимость, размер заработной платы граждан, доступность жилья. А затем сравни с роиссей. И больше не пиши сюда бред про правильную и нормальную идею.
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321
7 0
Ну до этого же где-то жили они???
они, наверное, каждый у своих родителей жили
ответить
Читатель
13 0
2 400 000 да за эти деньги проще коттедж построить! Не вздумайте покупать за такую сумму у дск ничего)))
Постройте! Наивные. Где взять то их сразу? Или на фундаменте жить?
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Читатель
16 1
Ну до этого же где-то жили они???
Вероятнее всего, каждый у своих родителей. Но простите, 6 лет с ними - не каждая семья выдержит.
Либо снимали. А снимать и копить при наших з\п не вариант
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олег
10 2
еще одно доказательство тому, что наши правители столько на словах заботятся о рождаемости, семейных ценностях.
начнешь копить- через пару лет твои тысячи могут и фантиками стать, помните как доллар был 32 а стал 90? в долларах копить- потеряешь на обмене да и цена той бумажки еще меньше чем рублей, с учетом их госдолга
ипотека- запредельные ставки, из 20 тысяч ежемесячного платежа 18 банк выгребает процентов. представляете, какой ужас- заемных только 2 тысячи отдаешь, а 18 тысяч рублей банку тащищь за то, что они тебе кредит дали!!! и это ежемесячно !!
по статистике, больше половины семей молодых распадаются именно из-за материальных проблем. пока молодой ведь охота и в кино сходить!!
так что, патовая ситуация у нас, патовая
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=}
8 0
Сама сейчас нахожусь в похожей ситуации: скоро свадьба и после неё хочу взять двушку в ипотеку. Мой ответ: взвешенное решение. Сходите в какой-нибудь ипотечный центр, прикиньте стоимоть квартир, сроки. Т.е. не всякие если бы да кабы и слухи, а получите конкретную консультацию. Так я выбрала 10 лет выплачивать по 20тыс и получить свою квартиру. Вместо "отдавать родителям по 10" или "платить за съемную по 15" и через 10 лет остаться как есть сейчас.
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Антон
8 1
Как накопить если даже на ремонт машины не хватает, а доход и машина приносит все уход на житье и ребенка.
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[[[
3 0
Ну до этого же где-то жили они???
Каждый жил со своими родителями, что тут непонятного-то?
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Гость
1 0
Вот я например в ипотеке 10 лет оплачиваю и еще осталось десять лет платит. Вошло в привычку. Сумма небольшая на сегодняшний день плате по сравнению первые годы и досрочно гасит пока не планирую. Каждому своё. Мои знакомые брали ипотеку на 10 лет, а погасили досрочно за 4 года это было в начале 2000 годов.
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Прынц на сером козле
2 6
Если и брать ипотеку,то не в этом городе.. Минимум Новосиб. Имхо
ответить
Вольф
2 0
Нельзя накопить. Это невозможно в нашей стране.
ответить
Дмитрий
0 3
Конечно копить , мало ли чего жене захочется
ответить
Дмитрий
0 2
Ну до этого же где-то жили они???
Жили жили и тут бац! Головой думать надо, а не одним местом!!!
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Читатель
4 0
Если и брать ипотеку,то не в этом городе.. Минимум Новосиб. Имхо
Новосиб еще и минимум на миллион дороже. Для человека здесь проблема ее купить
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Ильинец 1327
5 0
Не накопишь!
Как и писали выше, если по 18-25 откладывать (средняя ежемесячная сумма по ипотеке), то 10 лет копить будешь. Но за это время:
1) инфляция, дефолт тебя обкрадет;
2) 10 лет будешь жить в старой (съемной квартире(еще затрата)) и жена не выдержит и уйдет.
Поэтому если нужно квартиру сейчас, то только ипотека, но по процентам отдашь еще 1 квартиру.
как оыбычно - полтора берешь = в итоге 3,5 отдашь.
П.С. сам ипотечник( (по возможно платить нужно досрочно - лихо экономишь на процентах. сотку свыше кроешь - 150 на % экономишь.
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Прынц на сером козле
4 7
Новосиб еще и минимум на миллион дороже. Для человека здесь проблема ее купить
Брехня,что дороже. Город вечно строится.. Жилья там завались... Те же студии можно рассмотреть...Да и с работой там попроще...А тут что? Работы нет,зарплат нет.. Ну залез в кабалу на 20 лет.. И что? Ни продать,ни обменять.. А если завтра с работой траблы? Даже подработку у нас сложно найти... Правильно тут писали,что большинство семей распадается из за финансовых вопросов... Так что смотреть надо вперед,а не под нос.. И если брать ипотеку,то явно не Кузне. Имхо.
ответить
z
0 0
Копить на квартиру это не выбор. Деньги должны работать! Инвестируйте и будет вам счастье.
Есть аналитические агентства и они публикуют экономическую информацию (ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ РИЭЛТОРЫ_ШМУлЕры). Отличие в том, что по мимо изучения рынка "предложений", они мониторят рынок "спроса". То есть цена у "застройщика" или "агента", это не цена производства квартиры, а цена по рынку. Далее происходит "вполне закономерный капиталистический процесс при тлиевском социализме", а именно увеличение прибыли, за счет снижения качества продукции.
Например, молоко сначало в упаковке был 1 литр, сейчас уже 0,85, шоколадка весила 100 г., сейчас весит 88 г. (САМОЕ СТРАННОЕ, что тлиевские статисты обсчитывают эти позиции по старым весам (то есть по большим, чем есть), но по новым ценам при расчете потребительской корзины).
С квартирами так же. Фактически сейчас продается не квартира с реальными строительными характеристиками, инфраструктурными возможностями, социальными гарантиями и выполненным обязательным государственным контролем, а мечта.
Технически ипотека это финансовый продукт, который только с этого года привязал объект залога к качественным характеристикам, включая гарантийные обязательства застройщика.
Поэтому прежде чем брать ипотеку, нужно достаточно глубоко просчитать, что не делается ни в одной конторе новокузнецка. Для современного новокузнецкого риэлтора нет разницы при продаже квартиры в панельном доме или монолитном, они даже не предполагают, что есть проекты развития территорий и застройки. Соответственно просчитать выгоду от инвестиций при приобретении ипотеки на 15 лет в отношении, того или иного объекта, возможно. Причем "при изменении" градостроительного плана, либо при его не выполнении, вы как собственник имущества можете подать в суд на возмещение ущерба от непутевых депутасей и чиговняков.
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123
1 0
Как-то ради прикола решил посмотреть механизм КАК банкиры обувают ватку. Статистика такова, что при любом раскладе квартирка у банка отбивается за 3-4 года, а всё остальное - кабала ватников ))))) Поэтому епатеку на всю стоимость хаты надо брать с одной единственной целью - ДЕФОЛТ рубляшки )))

Другое дело когда тебе не хватает рублей 300-400, то вот тогда есть смысл занять у банкиров и то только при условии, что у знакомых не можешь занять.
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