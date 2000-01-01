Копить на квартиру это не выбор. Деньги должны работать! Инвестируйте и будет вам счастье.

Есть аналитические агентства и они публикуют экономическую информацию (ВНИМАНИЕ ЭТО НЕ РИЭЛТОРЫ_ШМУлЕры). Отличие в том, что по мимо изучения рынка "предложений", они мониторят рынок "спроса". То есть цена у "застройщика" или "агента", это не цена производства квартиры, а цена по рынку. Далее происходит "вполне закономерный капиталистический процесс при тлиевском социализме", а именно увеличение прибыли, за счет снижения качества продукции.

Например, молоко сначало в упаковке был 1 литр, сейчас уже 0,85, шоколадка весила 100 г., сейчас весит 88 г. (САМОЕ СТРАННОЕ, что тлиевские статисты обсчитывают эти позиции по старым весам (то есть по большим, чем есть), но по новым ценам при расчете потребительской корзины).

С квартирами так же. Фактически сейчас продается не квартира с реальными строительными характеристиками, инфраструктурными возможностями, социальными гарантиями и выполненным обязательным государственным контролем, а мечта.

Технически ипотека это финансовый продукт, который только с этого года привязал объект залога к качественным характеристикам, включая гарантийные обязательства застройщика.

Поэтому прежде чем брать ипотеку, нужно достаточно глубоко просчитать, что не делается ни в одной конторе новокузнецка. Для современного новокузнецкого риэлтора нет разницы при продаже квартиры в панельном доме или монолитном, они даже не предполагают, что есть проекты развития территорий и застройки. Соответственно просчитать выгоду от инвестиций при приобретении ипотеки на 15 лет в отношении, того или иного объекта, возможно. Причем "при изменении" градостроительного плана, либо при его не выполнении, вы как собственник имущества можете подать в суд на возмещение ущерба от непутевых депутасей и чиговняков.