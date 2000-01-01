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Кузбасским пенсионерам и льготникам станут больше платить

31 января 12:17
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Размеры ежемесячных денежных выплат и пенсии вырастут. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России.

«С 1 февраля на 5,4% увеличатся размеры ежемесячных денежных выплат у 276 тысяч кузбассовцев, федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Средства на увеличение ЕДВ кузбассовцам, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят почти 343 млн. рублей», — рассказали в пресс-службе ПФР.

Также с 1 февраля на 5,4% индексируется набор социальных услуг. Эта цифра в денежном выражении вырастет до 1048,97 рубля в месяц. Кроме этого, с 1 апреля пройдет индексация государственных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

А в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий для 232 тыс. работающих пенсионеров.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: grso.ru
Пенсионный фонд РФ льготные пенсии отделение ПФР повышение пенсий

Комментарии (11)

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Оёй!
17 0
Сразу лопаты выдать, деньги гребсти.. и мешков побольше
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пенсионер
10 0
Ну прям поле чудес! Только вот Карабас -Барабас видно совсем ослеп и не видит,что пока его надбавка придёт всё вокруг в ценах выросло во много раз больше. Что то дурное замутили однако. Видно выборы на подходе!
ответить
пенсионер другой
4 0
Ну прям поле чудес! Только вот Карабас -Барабас видно совсем ослеп и не видит,что пока его надбавка придёт всё вокруг в ценах выросло во много раз больше. Что то дурное замутили однако. Видно выборы на подходе!
С луны свалился, эта индексация по всей России на 5,4%,новости российские смотри хоть иногда.
ответить
читатель
14 0
Г-н Шестаков, не вводите в заблуждение наших пенсионеров. Заголовок напишите правильный. С 1 февраля произойдет индексация пенсий на 5,4% всем неработающим пенсионерам нашей страны. Наши журналисты не компетентные, все больше убеждаюсь.
ответить
z
5 1
Ну прям поле чудес! Только вот Карабас -Барабас видно совсем ослеп и не видит,что пока его надбавка придёт всё вокруг в ценах выросло во много раз больше. Что то дурное замутили однако. Видно выборы на подходе!
Чет странно, тлиев поднял тарифы на 5,9 хотя нельзя больше чем на 5,4. В Новосибе, наоборот планируют снижать тарифы. Тлиевцы, наверно, думают что уголь через новосиб к нам приезжает.
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Пенсионер
10 0
Ай да молодцы Медведев с Силуяновым!
Сэкономили на работающих пенсионеров в очередной раз, а там, глядишь и помрут, а из этих денег, какой-нибудь ген директор почты РФ, себе стомиллионную премию выпишет!
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глеп
5 0
Ай да молодцы Медведев с Силуяновым!
Сэкономили на работающих пенсионеров в очередной раз, а там, глядишь и помрут, а из этих денег, какой-нибудь ген директор почты РФ, себе стомиллионную премию выпишет!
Как Вам не стыдно! Неужели вы против, если еще один глист станет долларовым миллиардером ? Он же покинет очаг размножения и ж...станет легче!
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другой
4 0
С луны свалился, эта индексация по всей России на 5,4%,новости российские смотри хоть иногда.
Лунатик, проку от твоих российских новостей с индексацией при таком уровне инфляции. Прекратить раздевание всего народа через инфляцию, а не умиляться новостям про кидание пенсионерам очередных куриных костей, предварительно вывареных на бульон.
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Фома
4 0
Чет странно, тлиев поднял тарифы на 5,9 хотя нельзя больше чем на 5,4. В Новосибе, наоборот планируют снижать тарифы. Тлиевцы, наверно, думают что уголь через новосиб к нам приезжает.
Ты про какой новосиб говоришь? В котором хотели и хотят поднять тарифы в среднем на 15 % ? В каком таком Новосибе хотят снижать тарифы? Откуда такие завихрения?
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КоляYeti 11796
0 0
Сразу лопаты выдать, деньги гребсти.. и мешков побольше
Нужно учесть, что Путин запросто может ещё разок акцизы на бензин поднять - практика по прошлому году уже есть... Он как благодетель, одной рукой поднимает на 5-6%, а с другой акцизами витки инфляции накручивает.
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КоляYeti 11796
0 0
Как Вам не стыдно! Неужели вы против, если еще один глист станет долларовым миллиардером ? Он же покинет очаг размножения и ж...станет легче!
России с такими глистами и ИХ Гарантом никогда легче не станет - за его правление их стало больше чем в СССР со всеми Республиками, поэтому не забывайте про это во время перевыборов Незаменимого.
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