Размеры ежемесячных денежных выплат и пенсии вырастут. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России.

«С 1 февраля на 5,4% увеличатся размеры ежемесячных денежных выплат у 276 тысяч кузбассовцев, федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Средства на увеличение ЕДВ кузбассовцам, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят почти 343 млн. рублей», — рассказали в пресс-службе ПФР.

Также с 1 февраля на 5,4% индексируется набор социальных услуг. Эта цифра в денежном выражении вырастет до 1048,97 рубля в месяц. Кроме этого, с 1 апреля пройдет индексация государственных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

А в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий для 232 тыс. работающих пенсионеров.