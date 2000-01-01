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В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

Кузбасских шахтёров отправляли на работу во взрывоопасный забой

31 января 12:48
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В Кемеровской области приостановили работу на участке одной из шахт. Причиной стали многочисленные нарушения безопасности условий труда. Они представляли угрозу жизни и здоровью работников. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

Речь идёт об участке «Октябрьский» шахты «Заречная» в Ленинске-Кузнецком. Суд постановил приостановить работы по выемке угля в лаве № 1129.

Выемка угля в лаве № 1129 велась при наличии в горных выработках взрывоопасной концентрации отложений угольной пыли; неработоспособной системе автоматического газового контроля; нарушениях в работе взрывозащитного орошения; нарушениях проветривания горных выработок блока лавы, — отмечается в пресс-релизе Ростехнадзора.

Кроме того, были выявлены нарушения в забоях конвейерного и магистрального вентиляционного штреков: оба находились во взрывоопасном состоянии.

По решению суда, работы приостановлены на 13 дней.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: rd.alldn.ru
шахта нарушения Заречная угроза

Комментарии (3)

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адвокат
2 0
Повторяют нарушения для создания взрывоопасной обстановки,как создавали такие же условия директора на шахтах Есаульская, Тайжина, Ульяновская, Юбилейная,Распадская,Воркутинская..... Отсутствие строгого наказания за жизнь людей,безнаказанность порождает другое . Видно суды по директорам -преступников,ИТР на взрывоопасных предприятиях не суровы за массовую гибель людей.
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z
1 0
Повторяют нарушения для создания взрывоопасной обстановки,как создавали такие же условия директора на шахтах Есаульская, Тайжина, Ульяновская, Юбилейная,Распадская,Воркутинская..... Отсутствие строгого наказания за жизнь людей,безнаказанность порождает другое . Видно суды по директорам -преступников,ИТР на взрывоопасных предприятиях не суровы за массовую гибель людей.
Они вообще ни за чего не отвечают, во всем у них вы сами виноваты. Судьи вообще ржачные, сидят в мантиях и кроме "юридической брехатуры" ни чего не воспринимают, сейчас даже запретили не юристам в суды ходить, ибо не по ванькам правду искать.
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местный-2
1 0
Административный надзор с какой-то целью,или подготовка к перераспределению состава акционеров/собственников.....Возможно.
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