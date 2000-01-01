В Кемеровской области приостановили работу на участке одной из шахт. Причиной стали многочисленные нарушения безопасности условий труда. Они представляли угрозу жизни и здоровью работников. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

Речь идёт об участке «Октябрьский» шахты «Заречная» в Ленинске-Кузнецком. Суд постановил приостановить работы по выемке угля в лаве № 1129.

Выемка угля в лаве № 1129 велась при наличии в горных выработках взрывоопасной концентрации отложений угольной пыли; неработоспособной системе автоматического газового контроля; нарушениях в работе взрывозащитного орошения; нарушениях проветривания горных выработок блока лавы, — отмечается в пресс-релизе Ростехнадзора.

Кроме того, были выявлены нарушения в забоях конвейерного и магистрального вентиляционного штреков: оба находились во взрывоопасном состоянии.

По решению суда, работы приостановлены на 13 дней.