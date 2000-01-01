Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЭПИДЕМИЯГРИППА
В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

В Новокузнецке пропала 12-летняя девочка: волонтёры сообщили о прекращении поисков

31 января 13:10
7198

Обновлено: Пропавшую девочку нашли погибшей (СМИ)

В Новокузнецке шестые сутки ведутся поиски пропавшей без вести 12-летней Виктории Реймер. Не исключено, что девочка найдена. Волонтёры проверяют информацию.

Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» объявили о прекращении поисковых мероприятий во вторник, 31 января.

Стоп! Проверка информации, — сообщается в группе «Лиза Алерт».

Подробности не уточняются. Получить оперативный комментарий в полиции журналисту ВашГород.ру не удалось.

Напомним, в последний раз Викторию Реймер видели 26 января около семи часов вечера. Девочка вышла из дома в переулке Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре. Но по пути школьница пропала.

К поискам ребёнка подключились следователи, криминалисты, сотрудники полиции, МЧС и служащие внутренних войск, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Следователи СУ СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «убийство».

ВашГород.ру следит за развитием событий.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com/la_kemerovo
поиски проверка информация пропала Виктория Реймер

Комментарии (12)

Добавить комментарий
Алёнка
4 2
Наверное домой вернулась!
ответить
Vasya
10 13
Наверное домой вернулась!
Таким как ты лучше молчать!!!
ответить
Пеленка
5 0
Дай бог,чтобы так. У меня первая мысль была противоположной.
ответить
Алёнка
8 9
Таким как ты лучше молчать!!!
А таким, как ты, лишь бы свои 5 копеек вставить!!!!
ответить
Батя
10 2
А таким, как ты, лишь бы свои 5 копеек вставить!!!!
Девочку сбила машина, тело выкинули на шахту. Полиция уже нашла.
ответить
Анонимный пользователь
4 0
Девочку сбила машина, тело выкинули на шахту. Полиция уже нашла.
Откуда такие данные?
ответить
Аня
3 9
Говорят, что нашлась она и уже дома находится жива и здорова!
ответить
Викс
1 7
Девочку сбила машина, тело выкинули на шахту. Полиция уже нашла.
бред, ее живой нашли вообще-то и вернули уже.
ответить
sk
1 0
пишут сосед на снегоходе нашел в шахте, сбили и выкинули.
ответить
Простак
3 1
Вы чего бред несете. Девочка мертва. Обстоятельства выесняются. Позже будет информация.
ответить
нив
2 4
пишут сосед на снегоходе нашел в шахте, сбили и выкинули.
пусть земля тебе будет пухом
ответить
Простак
1 2
В Новокузнецке 31 января обнаружили тело 12-летней Виктории Реймер. Как стало известно, девочку сбил на транспортном средстве местный житель.


Увидев, что девочка мертва, мужчина испугался ответственности за содеянное и спрятал тело. По одним данным, он сбросил его в колодец, по другим, в штольню шахты.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ