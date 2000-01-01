Обновлено: Пропавшую девочку нашли погибшей (СМИ)

В Новокузнецке шестые сутки ведутся поиски пропавшей без вести 12-летней Виктории Реймер. Не исключено, что девочка найдена. Волонтёры проверяют информацию.

Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» объявили о прекращении поисковых мероприятий во вторник, 31 января.

Стоп! Проверка информации, — сообщается в группе «Лиза Алерт».

Подробности не уточняются. Получить оперативный комментарий в полиции журналисту ВашГород.ру не удалось.

Напомним, в последний раз Викторию Реймер видели 26 января около семи часов вечера. Девочка вышла из дома в переулке Актюбинский, чтобы поехать в гости к старшей сестре. Но по пути школьница пропала.

К поискам ребёнка подключились следователи, криминалисты, сотрудники полиции, МЧС и служащие внутренних войск, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Следователи СУ СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье «убийство».

ВашГород.ру следит за развитием событий.