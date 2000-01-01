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Информацию о пользователях ВКонтакте продавали банкам

31 января 13:32
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Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на крупные компании, собирающие информацию со страниц россиян и продающие их банкам. Разработчики утверждают, что не разрешали собирать данные о пользователях.

Странички россиян анализировали, чтобы оценить их кредитоспособность. Для этого компания Double Data якобы создала сервис, извлекающий имена, фамилии, сведения о месте учёбы и работы, фотографии, тип гаджета, с которого человек заходит в сеть и так далее. Затем Национальное бюро кредитных историй продавало данные банкам, пишет «Ъ».

«ВКонтакте» подала в суд на обе компании и требует прекратить сбор данных, а также символическую компенсацию — 1 рубль с каждого ответчика. А в Double Data отметили, что многие на рынке пользуются информацией из соцсетей, например, «Твиттера» и «Фейсбука».

Такой иск в России станет первым.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: grandschool.net
ВКонтакте иск банки приватность

Комментарии (3)

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z
1 3
Судя по размеру иска, он же станет и последним.
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Чукча
1 0
Твиттер и Фейс пошлет вас по известному адресу. Я например удалил все аккаунты ВК, OK и прочую ересь.
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оалрлоиои
0 0

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