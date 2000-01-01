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В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

В СМИ сообщили, что пропавшую в Новокузнецке школьницу нашли: в Следкоме данную информацию опровергли

31 января 13:52
15058

Пропавшую 12-летнюю школьницу Викторию Реймер нашли погибшей, пишет vse42. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сайт утверждает, что ребёнка сбил водитель. Затем он якобы спрятал тело девочки. О том, где нашли Викторию, информация противоречивая.

Однако как сообщили ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка со ссылкой на Следственный комитет, официально ведомство информацию о гибели девочки опровергает. Девочка до сих пор не найдена

12-летняя Виктория Реймер пропала в районе шахты «Абашевская» 26 января. 27 января ребёнка принялись искать полиция и волонтёры, как уже писал ВашГород.ру. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Все 5 дней полицейские и волонтёры искали девочку. Сегодня, 31 января, в «Лизе Алерт» сообщили о прекращении поисков.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vse42
ребенок пропажа

Комментарии (27)

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Я
29 5
До последнего верила в лучшее. Покойся с миром,ангелочек.
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Правосудие
15 2
Разорвать гада
Отдать на самосуд. - родителям. Всю ночь не спала, молилась - чтобы жива была.
ответить
11233
32 16
Отдать на самосуд. - родителям. Всю ночь не спала, молилась - чтобы жива была.
Молитвы не работают, когда вы поймете уже?
ответить
Поля
15 4
Как же так?! Надеялась до последнего! Соболезнования родным и близким!
P.S. ВГ, следите, пожалуйста, за последними новостями, весь город переживал за девочку!((
ответить
Просто так
19 3
Задрали со своими молитвами и свечками!!Соболезнования родным!Крепитесь((
ответить
Не важно
12 24
Молитвы не работают, когда вы поймете уже?
Это только твое мнение, не дающее уверенности.
ответить
Горожанин
17 9
Вычитал тут комментарий в сети по этому поводу:
На уровне сплетен: В пятницу вечером полиция к поискам привлекла экстрасенса. Того уже привлекали к розыскам пропавшего подростка Яшкузина .Тогда экстрасенс сказал дословно "вижу : темнота и вода, много грязной воды".Так оно и вышло... нашли тело в шахте. В субботу экстрасенс сказал "Вижу Резкий яркий свет, боль и удар по глазам, опять вода..." при зачистке местности полицейские в воскресенье(по другой информации в понедельник) нашли следы снегохода по направлению к горе. Стали отрабатывать всех владельцев снегоходов, и автомобилей...Вышли на одного который стал отнекиваться.Раскрутили.машина его вроде повреждения имела. Тот признался. Вот такие слухи.
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Всезнайка
20 2
А вы вообще когда нибудь ездили по той дороге где 3/4, там пешеходных дорожек то нет, ехали как то под вечер уже домой, было темно, дальний свет включил, а люди уже перед машиной иду посреди дороги, хорошо что среагировать успел.
Там ехать страшно, а зимой вместо 2 полос 1 вообще. Возможна вина коммунальщиков
ответить
Хомяк
24 3
Товарищи комментаторы, вы вообще читать умеете? Новость о том, что СК опроверг(!!!) сообщения о гибели, девочку не нашли, так нет же, и тут кликуши с соболезнованиями.
ответить
читатель
11 2
Боже мой, вы что читать разучились? Следком дал опровержение, девочка пока не найдена. Перестаньте нагнетать раньше времени. Родителям и так сейчас тяжело, а тут вы еще не разобравшись комменты пишите. Не надо сплетни слушать, давайте верить в лучшее. Были же случаи, когда находились даже спустя долгое время.
ответить
Вага
13 2
Боже мой, вы что читать разучились? Следком дал опровержение, девочка пока не найдена. Перестаньте нагнетать раньше времени. Родителям и так сейчас тяжело, а тут вы еще не разобравшись комменты пишите. Не надо сплетни слушать, давайте верить в лучшее. Были же случаи, когда находились даже спустя долгое время.
Следком на то и следком чтобы опровергать
ответить
Анонимный пользователь
7 4
Боже мой, вы что читать разучились? Следком дал опровержение, девочка пока не найдена. Перестаньте нагнетать раньше времени. Родителям и так сейчас тяжело, а тут вы еще не разобравшись комменты пишите. Не надо сплетни слушать, давайте верить в лучшее. Были же случаи, когда находились даже спустя долгое время.
А от следкома инфы три года ждут. Он подтвердит когда похороны уже будут. Или вы думаете поиски просто так остановили???
ответить
все умеют читать
3 1
Товарищи комментаторы, вы вообще читать умеете? Новость о том, что СК опроверг(!!!) сообщения о гибели, девочку не нашли, так нет же, и тут кликуши с соболезнованиями.
новость отредактировали, изначально в ней была информация только о найденном теле
ответить
дарина
3 6
Есть такая информация!Сначало изнасиловали потом убили и бросили в шахту!
ответить
Хомяк
5 0
Сведения, полученные полицией в ходе следствия, были проверены, проверка не дала оснований для прекращения поисковых мероприятий. Поиск продолжается! Всех добровольцев просим продолжить работу по полученным в штабе задачам.

Штаб - школа №12 (Пионерский, 15).
Старший на месте - Андрей 89069771992
Инфорги поиска: Светлана 89609090447 , Александр 89609091410 , Ирина 89237296138
ответить
"
16 0
Есть такая информация!Сначало изнасиловали потом убили и бросили в шахту!
хватит сплетничать!
сколько можно?
вы ненормальные все что ли?
ответить
Екатерина
5 1
До последнего верила в лучшее. Покойся с миром,ангелочек.
Что больные русским языком написано что еще не нашли.ее.
ответить
Человек
7 5
Маньяк Александр Спесивцев на свободе. Это может как то связано быть?
ответить
Шпили-вилли
13 1
Маньяк Александр Спесивцев на свободе. Это может как то связано быть?
Да, теперь он ест суеверных
ответить
Реалист
6 1
Если смотреть реально на ситуацию: прошло уже 5 дней с момента начала поисков, куда девочка могла деться? Если она жива, то скорее всего её похитили... Ведь если бы она была у родственников или у знакомых или бы просто по городу бродила, то уже бы её нашли. Больше вариантов скорее всего нет.
ответить
Кузнечанин
8 0
Маньяк Александр Спесивцев на свободе. Это может как то связано быть?
На какой он свободе?
ответить
Молодой
8 0
За эти долгие и напряжённые дни количество людей, желающих помочь, растёт и растёт. Помощь требовалась и требуется разная: печать и расклейка ориентировок, прочёс местности, доставка волонтёров и оборудования. Сотни людей работают на благое дело, надеясь, что пропавшая девочка найдётся живой и невредимой.
Этим и пользуются мошенники, о которых пойдёт речь ниже. Некие лица, что не гнушаются использовать грязные методы, распространяют лживую информацию о том, что обладают сведениями о пропавшей Виктории Реймер, но делиться ими не станут. Конкретный пример - пользователь под ником Падший Ангел, который оставлял в комментариях под постами о поисках сообщения о наличии у него записи с видеорегистратора. Этот пользователь (а позже и другие, скорее всего, им же созданные фейковые странички) при личной переписке в ультимативной форме предлагал купить у него сведения. Цена вопроса - 3000 рублей.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что все подобные предложения ВСЕГДА делаются мошенниками, которые на чужом горе и сочувствии если не зарабатывают деньги, то наслаждаются тем, что им уделяется внимание. Мы не можем точно сказать, развлекаются ли так подростки или психически нездоровые люди (а может и то, и другое), но призываем не поддаваться на уловки мошенников!

Второй момент. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" НИКОГДА не берёт денег за помощь. Желающие помочь материально могут на эти же деньги приобрести нужное в поисковых мероприятиях оборудование (батарейки для навигаторов, бумагу для печати, скотч). Так что второй вид мошенничества в соцсетях - просьбы переслать деньги на счета или пополнить баланс телефона, к примеру. НИКОГДА и НИКТО из "Лизы Алерт" не попросит у вас денег, кем бы не представлялись.

Спасибо за внимание. Просьба сделать репост данной записиь
ответить
Ксения
4 0
Во-первых, Лиза Алерт продолжают поисковые работы! Во-вторых, хоть через 50 дней нельзя терять надежду!
ответить
,,,,
7 2
За эти долгие и напряжённые дни количество людей, желающих помочь, растёт и растёт. Помощь требовалась и требуется разная: печать и расклейка ориентировок, прочёс местности, доставка волонтёров и оборудования. Сотни людей работают на благое дело, надеясь, что пропавшая девочка найдётся живой и невредимой.
Этим и пользуются мошенники, о которых пойдёт речь ниже. Некие лица, что не гнушаются использовать грязные методы, распространяют лживую информацию о том, что обладают сведениями о пропавшей Виктории Реймер, но делиться ими не станут. Конкретный пример - пользователь под ником Падший Ангел, который оставлял в комментариях под постами о поисках сообщения о наличии у него записи с видеорегистратора. Этот пользователь (а позже и другие, скорее всего, им же созданные фейковые странички) при личной переписке в ультимативной форме предлагал купить у него сведения. Цена вопроса - 3000 рублей.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что все подобные предложения ВСЕГДА делаются мошенниками, которые на чужом горе и сочувствии если не зарабатывают деньги, то наслаждаются тем, что им уделяется внимание. Мы не можем точно сказать, развлекаются ли так подростки или психически нездоровые люди (а может и то, и другое), но призываем не поддаваться на уловки мошенников!

Второй момент. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" НИКОГДА не берёт денег за помощь. Желающие помочь материально могут на эти же деньги приобрести нужное в поисковых мероприятиях оборудование (батарейки для навигаторов, бумагу для печати, скотч). Так что второй вид мошенничества в соцсетях - просьбы переслать деньги на счета или пополнить баланс телефона, к примеру. НИКОГДА и НИКТО из "Лизы Алерт" не попросит у вас денег, кем бы не представлялись.

Спасибо за внимание. Просьба сделать репост данной записиь
Зачем приклеевуют листовки на двери подьездов когда рядом с дверями есть специальные доски для обьявлений?
ответить
Андрей
2 5
Зачем приклеевуют листовки на двери подьездов когда рядом с дверями есть специальные доски для обьявлений?
Чтобы внимание обращали, доски не всегда на уровне глаз находятся.
ответить
Ольга
1 0
Чтобы внимание обращали, доски не всегда на уровне глаз находятся.
Это где доски висят на уровне второго этажа или тротуара?
Называется: заставь дурака молиться - он себе лоб расшибет.
ответить
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