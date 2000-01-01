Пропавшую 12-летнюю школьницу Викторию Реймер нашли погибшей, пишет vse42. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сайт утверждает, что ребёнка сбил водитель. Затем он якобы спрятал тело девочки. О том, где нашли Викторию, информация противоречивая.

Однако как сообщили ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка со ссылкой на Следственный комитет, официально ведомство информацию о гибели девочки опровергает. Девочка до сих пор не найдена

12-летняя Виктория Реймер пропала в районе шахты «Абашевская» 26 января. 27 января ребёнка принялись искать полиция и волонтёры, как уже писал ВашГород.ру. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Все 5 дней полицейские и волонтёры искали девочку. Сегодня, 31 января, в «Лизе Алерт» сообщили о прекращении поисков.