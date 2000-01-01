За эти долгие и напряжённые дни количество людей, желающих помочь, растёт и растёт. Помощь требовалась и требуется разная: печать и расклейка ориентировок, прочёс местности, доставка волонтёров и оборудования. Сотни людей работают на благое дело, надеясь, что пропавшая девочка найдётся живой и невредимой.
Этим и пользуются мошенники, о которых пойдёт речь ниже. Некие лица, что не гнушаются использовать грязные методы, распространяют лживую информацию о том, что обладают сведениями о пропавшей Виктории Реймер, но делиться ими не станут. Конкретный пример - пользователь под ником Падший Ангел, который оставлял в комментариях под постами о поисках сообщения о наличии у него записи с видеорегистратора. Этот пользователь (а позже и другие, скорее всего, им же созданные фейковые странички) при личной переписке в ультимативной форме предлагал купить у него сведения. Цена вопроса - 3000 рублей.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что все подобные предложения ВСЕГДА делаются мошенниками, которые на чужом горе и сочувствии если не зарабатывают деньги, то наслаждаются тем, что им уделяется внимание. Мы не можем точно сказать, развлекаются ли так подростки или психически нездоровые люди (а может и то, и другое), но призываем не поддаваться на уловки мошенников!
Второй момент. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" НИКОГДА не берёт денег за помощь. Желающие помочь материально могут на эти же деньги приобрести нужное в поисковых мероприятиях оборудование (батарейки для навигаторов, бумагу для печати, скотч). Так что второй вид мошенничества в соцсетях - просьбы переслать деньги на счета или пополнить баланс телефона, к примеру. НИКОГДА и НИКТО из "Лизы Алерт" не попросит у вас денег, кем бы не представлялись.
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Зачем приклеевуют листовки на двери подьездов когда рядом с дверями есть специальные доски для обьявлений?