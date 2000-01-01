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В Кузбассе таксист вернул лишние деньги пассажиру спустя несколько дней

31 января 14:04
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Кузбассовцев удивила порядочность таксиста. Мужчина отдал деньги своему пассажиру, случайно увидев его в городе. О подробностях истории ВашГород.ру рассказал сам пассажир.

По словам кемеровчанина Юрия Добижи, водитель службы такси «Максим» по имени Константин подвозил его на минувших выходных до дома.

Когда рассчитывался, в салоне автомобиля было темно, да и я быстро вышел из машины и вошёл в подъезд. Как оказалось, я отдал за проезд лишних 400 рублей, — рассказал Юрий Добижа.

Он также добавил, что по приезду показал таксисту свою машину, она приметная и не запомнить её сложно.

Через несколько дней таксист увидел мою машину в потоке и поехал за мной, полгорода проехал, чтобы отдать деньги. В мире остались порядочные люди. Спасибо ему, — поделился кемеровчанин.

А вот сам герой истории пожелал остаться в тени. На просьбу ВашГород.ру поделиться номером таксиста Юрий Добижа ответил отказом: сослался, что водитель не даст своего разрешения.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: zona-dtp.ru
таксист пассажир порядочность

Комментарии (2)

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z
20 4
А хде на правах рекламы? Пургец должен быть обозначен, люди устали от втюхивания.
А ведь прошло бы, если бы персональные и фирменные наименования по привычке бы обозначили "всем известное такси", "всем известный таксист", "всем известный пассажир".
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))
18 2
Смех один от неуклюжей топорной рекламы.
Полгорода ехал чтобы отдать..., несколько дней прошло..., приметная машина не запомнить нельзя... Сразу же через диспетчера позвонить клиенту не судьба?!
Только ржать можно над очередным шедевром очередной жертвы ЕГЭ Ольги Светлой, по сути своей Мутной!
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