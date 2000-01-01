Кузбассовцев удивила порядочность таксиста. Мужчина отдал деньги своему пассажиру, случайно увидев его в городе. О подробностях истории ВашГород.ру рассказал сам пассажир.

По словам кемеровчанина Юрия Добижи, водитель службы такси «Максим» по имени Константин подвозил его на минувших выходных до дома.

Когда рассчитывался, в салоне автомобиля было темно, да и я быстро вышел из машины и вошёл в подъезд. Как оказалось, я отдал за проезд лишних 400 рублей, — рассказал Юрий Добижа.

Он также добавил, что по приезду показал таксисту свою машину, она приметная и не запомнить её сложно.

Через несколько дней таксист увидел мою машину в потоке и поехал за мной, полгорода проехал, чтобы отдать деньги. В мире остались порядочные люди. Спасибо ему, — поделился кемеровчанин.

А вот сам герой истории пожелал остаться в тени. На просьбу ВашГород.ру поделиться номером таксиста Юрий Добижа ответил отказом: сослался, что водитель не даст своего разрешения.