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В Новокузнецке под тяжестью снега рухнула крыша пятиэтажки

31 января 14:49
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В Новокузнецке обвалился участок кровли в пятиэтажном доме. Крыша не выдержала тяжести снега. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

ЧП произошло в доме № 14 на улице Ватутина. На крыше образовалась огромная дыра над двумя квартирами. По словам жителей, пять лет назад крыша дома уже обваливалась. Тогда причиной разрушения стали некачественные материалы, которые использовались при капремонте в 2009 году. В то время дом обслуживала печально известная НУК.

В настоящее время многоэтажка находится под управлением компании «Веста». По словам главного инженера Дмитрия Жидкова, сотрудники управляющей компании не успели своевременно очистить кровлю от снега. Ещё одна причина произошедшего, утверждает представитель «Весты», — неправильно подобранное сечение стропил крыши.

Областная госжилинспекция взяла ситуацию на контроль и потребовала отремонтировать крышу в срочном порядке.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: megatyumen.ru
снег крыша многоэтажка рухнула

Комментарии (2)

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да уж...
7 0
Ремонт сделали из некачественного материала, а деньги за такой капремонт берут качественные и качественно!
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читатель
2 0
ВГ вы бы даты ставили, это было еще 28.01.17. Сегодня они уже заканчивают ремонт крыши у нас. Из-за вас мама перенервничала, что у нас там снова случилось.
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