В Новокузнецке обвалился участок кровли в пятиэтажном доме. Крыша не выдержала тяжести снега. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

ЧП произошло в доме № 14 на улице Ватутина. На крыше образовалась огромная дыра над двумя квартирами. По словам жителей, пять лет назад крыша дома уже обваливалась. Тогда причиной разрушения стали некачественные материалы, которые использовались при капремонте в 2009 году. В то время дом обслуживала печально известная НУК.

В настоящее время многоэтажка находится под управлением компании «Веста». По словам главного инженера Дмитрия Жидкова, сотрудники управляющей компании не успели своевременно очистить кровлю от снега. Ещё одна причина произошедшего, утверждает представитель «Весты», — неправильно подобранное сечение стропил крыши.

Областная госжилинспекция взяла ситуацию на контроль и потребовала отремонтировать крышу в срочном порядке.