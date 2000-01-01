В Новокузнецке начались работы по обустройству катка на площади торжественных мероприятий. Ранее сообщалось, что эта ледовая площадка станет самой большой в Кузбассе. Однако жители разочарованы.

Ожидания новокузнечан не сбылись. По мнению горожан, вместо полноценного катка на площади появится «заплатка».

Что это за недоразумение? Это не каток, а маленькая заплатка на площади. Лучше бы горку оставили, а то детям теперь играть негде, — цитирует SU мнение одного из жителей города.

Отметим, заливать каток начали во вторник, 31 января. Не исключено, что его площадь в дальнейшем увеличат.