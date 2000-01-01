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Новокузнечане назвали новый каток заплаткой и недоразумением

31 января 15:31
1960

В Новокузнецке начались работы по обустройству катка на площади торжественных мероприятий. Ранее сообщалось, что эта ледовая площадка станет самой большой в Кузбассе. Однако жители разочарованы.

Ожидания новокузнечан не сбылись. По мнению горожан, вместо полноценного катка на площади появится «заплатка».

Что это за недоразумение? Это не каток, а маленькая заплатка на площади. Лучше бы горку оставили, а то детям теперь играть негде, — цитирует SU мнение одного из жителей города.

Отметим, заливать каток начали во вторник, 31 января. Не исключено, что его площадь в дальнейшем увеличат.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuznetsk.su
каток Площадь общественных мероприятий

Комментарии (8)

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Ашотыч
15 1
Хоть дорожку бы сделали, а то по сугробам не удобно...
Надеемся на дальнейшее расширение, а то февраль уже так-то
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Администрация
6 9
Дети на карантине, ниче шлындать по каткам и горкам! А вообще уже весна скоро!
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алекс
2 3

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АДМИНИСТРАТОР АДМИНИСТРАЦИИ
2 0
Мы не расчитывали на то что горожане найдут в интернете фото катков из других городов!!!
САМИ ВИНОВАТЫ ! Несего уметь интернетом пользоваться, ану бегом дрова колоть и уголь носить! Газ - это яд, - хоть это то еще помните, ато проблем на нашу голову было бы
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*
3 4
Что за дурацкая привычка веяно ныть? Не хотите каток, не будет. Только и горки тоже. А вообще перед тем как стенать, сами бы у своих детей узнали, хотят они на коньках кататься или нет. Я думаю, большинство ответит да.
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Хех
7 0
Что за дурацкая привычка веяно ныть? Не хотите каток, не будет. Только и горки тоже. А вообще перед тем как стенать, сами бы у своих детей узнали, хотят они на коньках кататься или нет. Я думаю, большинство ответит да.
Чтобы кататься на коньках, нужно чтобы они были. Чтобы кататься с горки - ничего. А так пополнение бюджета проката. Не надо писать, про "купите и катайтесь". Обломали детям радость и пяткой в грудь стучат теперь.
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Евген
1 1
Жуть! дорогим россиянам что не сделай все хреново.
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Рината
0 0
Самое серьезное недоразумение Новокузнецка это мэр и его команда.
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