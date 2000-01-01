Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЭПИДЕМИЯГРИППА
В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

В Новокузнецке возобновили поиски пропавшей 12-летней школьницы

31 января 16:10
4831

В Новокузнецке продолжаются поиски пропавшей без вести Виктории Реймер. Напомним, во вторник, 31 января, они были временно прекращены.

Некоторые региональные СМИ заявили о том, что ребёнок найден погибшим. В СУ СК по Кемеровской области эту информацию опровергли. В настоящее время поисковые мероприятия возобновлены.

Сведения, полученные полицией в ходе следствия, были проверены, проверка не дала оснований для прекращения поисковых мероприятий. Поиск продолжается! Всех добровольцев просим продолжить работу по полученным в штабе задачам, — сообщается в группе «Лиза Алерт».

Напомним, 12-летняя Виктория Реймер пропала в районе шахты «Абашевская» 26 января. На следующий день в Новокузнецке развернулись масштабные поиски школьницы. По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: cheltoday.ru
поиски пропала без вести Виктория Реймер

Комментарии (10)

Добавить комментарий
Просто так
48 0
Кто пишет всю эту хрень!!??то нашли,то не нашли,то мертвая,то живая!!Вы зачем нагнетаете обстановку?зачем публиковать не проверенную информацию?
ответить
Лариса
16 2
Кто пишет всю эту хрень!!??то нашли,то не нашли,то мертвая,то живая!!Вы зачем нагнетаете обстановку?зачем публиковать не проверенную информацию?
Вы правы, ничего святого. А народ, как стая голодных шакалов. Кто во что горазд. Их бы энергию, да в нужное русло. Переживающие типа...
ответить
читатель
13 4
Кто пишет всю эту хрень!!??то нашли,то не нашли,то мертвая,то живая!!Вы зачем нагнетаете обстановку?зачем публиковать не проверенную информацию?
Так ВГ только этим и занимается как нагнетанием обстановки.
ответить
???
24 19
А чья она родственница что истерия такая??
ответить
oshka
18 7
почему возбуждено дело по статье "убийство малолетнего" еще 28 января ?
почему дело по статье "убийство малолетнего" передали в отдел по расследованию особо важных дел?
что за 20 образцов взяты для исследования?
девочку ведь не нашли
как тогда можно возбуждать дело по такой статье?
или это у меня одной такие вопросы возникают?
ответить
11
2 1
Так ВГ только этим и занимается как нагнетанием обстановки.
Не от них пошло.
ответить
Екарный Бабай
0 7

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
Света
1 3
Может стоит обратиться к экстрасенсам? Надо использовать все возможности.
ответить
!!
3 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
Анонимный пользователь
0 0
А в итоге ВГ оказался прав, к сожалению...
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ