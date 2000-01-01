В Новокузнецке продолжаются поиски пропавшей без вести Виктории Реймер. Напомним, во вторник, 31 января, они были временно прекращены.

Некоторые региональные СМИ заявили о том, что ребёнок найден погибшим. В СУ СК по Кемеровской области эту информацию опровергли. В настоящее время поисковые мероприятия возобновлены.

Сведения, полученные полицией в ходе следствия, были проверены, проверка не дала оснований для прекращения поисковых мероприятий. Поиск продолжается! Всех добровольцев просим продолжить работу по полученным в штабе задачам, — сообщается в группе «Лиза Алерт».

Напомним, 12-летняя Виктория Реймер пропала в районе шахты «Абашевская» 26 января. На следующий день в Новокузнецке развернулись масштабные поиски школьницы. По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».