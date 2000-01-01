Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЭПИДЕМИЯГРИППА
В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

Лекарства в России могут подорожать до 20%

31 января 17:30
743

Уже 1 февраля 2017 года в России в тестовом режиме стартует проект по новой маркировке лекарств. Идея, призванная отличить медикаменты от фальшивок, может обойтись дорого.

Из-за обязательной маркировки лекарств цены могут резко вырасти, пишут «Известия». Максимальный прирост — до 20%, считают в Российской ассоциации аптечных сетей. Это произойдёт, так как фирмам придётся использовать новое оборудование. Также для другой маркировки предприятия якобы наймут дополнительных сотрудников.

На первом этапе эксперимента новую методику опробуют на 60 наименованиях лекарств. В тестовом режиме проект будет действовать до конца 2017 года, а в 2018 маркировка должна стать обязательной.

Тем не менее некоторые эксперты полагают, что цена лекарств сильно не изменится. Во-первых, резко повысить стоимость не даст конкуренция между фирмами. Во- вторых, покупательная способность россиян снизилась, и лекарства с высокими ценами будут попросту простаивать на полках.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, что провайдер «Сибирские сети» повысит цены на некоторые тарифы.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: thechinainvestors.com
цены лекарства

Комментарии (8)

Добавить комментарий
читатель
18 0
да что ж это такое-то, толку от ваших маркировок, все равно ушлые найдут способ их подделать, нужно добиваться, чтоб конторы производящие лекарства отвечали за качество, и аптеки закупали у проверенных, а все эти маркировки пустая трата денег, а точнее, кому-то их нужно отмыть
ответить
*
6 0
И че удивляться! Пенсию то повышают аж на. 5,4%
ответить
Евгений
11 2
На алкоголе (ЕГАИС) обожглись! Теперь еще лекарства. Ну-ну... Сначала сделайте все аптеки государственными, поставьте везде в аптеках настоящие кассы, а не ЧПУ (как сейчас!), да за продажу контрафакта не менее 10 лет! Вот тогда не надо дополнительно вкладывать в маркировки всякие.
ответить
пюрешка
1 1
На алкоголе (ЕГАИС) обожглись! Теперь еще лекарства. Ну-ну... Сначала сделайте все аптеки государственными, поставьте везде в аптеках настоящие кассы, а не ЧПУ (как сейчас!), да за продажу контрафакта не менее 10 лет! Вот тогда не надо дополнительно вкладывать в маркировки всякие.
Ух, ты! А настоящие кассы - это какие?
ответить
Евгений
2 1
Ух, ты! А настоящие кассы - это какие?
К сожалению, объяснять это приходится периодически. ЧПУ - чекопечатающее устройство. Его не регистрируют в ИФНС, а поэтому информация с него легко корректируемая и бесконтрольная. Можно легко продать любой контрафакт. Настоящие кассы, имеющие специальный некорректируемый блок, регистрируются в ИФНС. Благодаря своим функциям, дают возможность оперативным службам проводить проверки. Конечно, то, что сейчас пытаются сделать ("облачные кассы") к хорошему не приведёт (как и ЕГАИС, маркировка лекарств, "Платон"). Всё должно проводиться в комплексе. Без крайностей и шараханий.
ответить
Житель
5 0
Да очередной распил это с залезанием в карман населения. Большинство контрафакта лекарств это отнюдь не вредные подделки, как вещают по зомбоящику и чиновники, а вполне себе качественные лекарства, но выпущенные или с нарушением патентных прав, или с обманом налоговой с точки зрения выпуска больше чем задекларировали. Т.е. государство за наш счет опять беспокоится о своем кармане, а отнюдь не о здоровье населения.
ответить
Васек
1 0
Да очередной распил это с залезанием в карман населения. Большинство контрафакта лекарств это отнюдь не вредные подделки, как вещают по зомбоящику и чиновники, а вполне себе качественные лекарства, но выпущенные или с нарушением патентных прав, или с обманом налоговой с точки зрения выпуска больше чем задекларировали. Т.е. государство за наш счет опять беспокоится о своем кармане, а отнюдь не о здоровье населения.
Доллар падает, а цены все растут.
ответить
пенсионерка
2 0
пенсию поднимут на 5.8 а лекарство на20% -- зашибись
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ