Уже 1 февраля 2017 года в России в тестовом режиме стартует проект по новой маркировке лекарств. Идея, призванная отличить медикаменты от фальшивок, может обойтись дорого.

Из-за обязательной маркировки лекарств цены могут резко вырасти, пишут «Известия». Максимальный прирост — до 20%, считают в Российской ассоциации аптечных сетей. Это произойдёт, так как фирмам придётся использовать новое оборудование. Также для другой маркировки предприятия якобы наймут дополнительных сотрудников.

На первом этапе эксперимента новую методику опробуют на 60 наименованиях лекарств. В тестовом режиме проект будет действовать до конца 2017 года, а в 2018 маркировка должна стать обязательной.

Тем не менее некоторые эксперты полагают, что цена лекарств сильно не изменится. Во-первых, резко повысить стоимость не даст конкуренция между фирмами. Во- вторых, покупательная способность россиян снизилась, и лекарства с высокими ценами будут попросту простаивать на полках.

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