Стала известна судьба 12-летней школьницы Виктории Реймер из Новокузнецка. Девочка мертва. Подозреваемый в её убийстве задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Напомним, 12-летняя Виктория Реймер пропала без вести вечером 26 января. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Несколько дней в круглосуточном режиме велись поисковые мероприятия следователями Следственного комитета, сотрудниками полиции. Привлекались силы МЧС, служащие внутренних войск и волонтёры. Кроме того, в Новокузнецк для оказания практической и методической помощи прибыли следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и сотрудник ГУУР МВД России.

Во вторник, 31 января, в ходе проведения масштабных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению 40-летнего местного жителя. Мужчина был задержан сотрудниками Уголовного розыска.

«Следователями незамедлительно проведены обыски в его частном доме, где следователями-криминалистами с применением высокотехнологичной и современной криминалистической техники обнаружены следы крови. В кратчайшие сроки был проведён ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке. Мужчина задержан, с ним работают следователи», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Тело Вики, предположительно, находится в вентиляционном штреке на окраине одного из районов Новокузнецка. В связи с труднодоступностью места следователями совместно с сотрудниками полиции и МЧС организуются технические мероприятия по его исследованию.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.