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В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

В Новокузнецке пропавшая без вести 12-летняяя школьница погибла — задержан подозреваемый

31 января 20:53
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Стала известна судьба 12-летней школьницы Виктории Реймер из Новокузнецка. Девочка мертва. Подозреваемый в её убийстве задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Напомним, 12-летняя Виктория Реймер пропала без вести вечером 26 января. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Несколько дней в круглосуточном режиме велись поисковые мероприятия следователями Следственного комитета, сотрудниками полиции. Привлекались силы МЧС, служащие внутренних войск и волонтёры. Кроме того, в Новокузнецк для оказания практической и методической помощи прибыли следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и сотрудник ГУУР МВД России.

Во вторник, 31 января, в ходе проведения масштабных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к преступлению 40-летнего местного жителя. Мужчина был задержан сотрудниками Уголовного розыска.

«Следователями незамедлительно проведены обыски в его частном доме, где следователями-криминалистами с применением высокотехнологичной и современной криминалистической техники обнаружены следы крови. В кратчайшие сроки был проведён ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке. Мужчина задержан, с ним работают следователи», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Тело Вики, предположительно, находится в вентиляционном штреке на окраине одного из районов Новокузнецка. В связи с труднодоступностью места следователями совместно с сотрудниками полиции и МЧС организуются технические мероприятия по его исследованию.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kak2z.ru
убийство подозреваемый Виктория Реймер

Комментарии (28)

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Сталин
31 3
печально закончилась история. Жаль. Лишь бы дело не состряпали а задержали виновного. А то такой резонанс большой-поэтому все можеть быть.
ответить
Анонимный пользователь
24 2
Одно не понятно, зачем следком с этой информацией заигрывал и отнекивался, что мол никого не нашли!!!
ответить
oshka
8 1
Одно не понятно, зачем следком с этой информацией заигрывал и отнекивался, что мол никого не нашли!!!
затем, что бы подозреваемого задержать
ответить
333
11 1
Одно не понятно, зачем следком с этой информацией заигрывал и отнекивался, что мол никого не нашли!!!
у них могло быть масса причин! как минимум пока не пришли результаты ДНК никто не мог дать информацию, которая могла быть ошибочной
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Оля
37 3
Как же глупо оборвалась жизнь ребенка.Вечная ей память. Маме сил пережить этот ужас.
ответить
...некто...
8 8
Ну вообще то девочку не нашли, на данный момент ждут аппаратуру для исследования колодца(или как называется та хрень возле шахт) т.к глубина более 100 метров, при первичном осмотре видны очертания ног, но ноги ли это или еще что то еще не известно. Это очередная утка, а не статья. На данный момент еще ничего не известно!
ответить
oshka
2 0
Ну вообще то девочку не нашли, на данный момент ждут аппаратуру для исследования колодца(или как называется та хрень возле шахт) т.к глубина более 100 метров, при первичном осмотре видны очертания ног, но ноги ли это или еще что то еще не известно. Это очередная утка, а не статья. На данный момент еще ничего не известно!
тело еще не найдено.
но подозреваемый задержан
думаю он и сказал где искать.
инфа с сайта следкома. почитайте сами
ответить
Бусина
0 4
тело еще не найдено.
но подозреваемый задержан
думаю он и сказал где искать.
инфа с сайта следкома. почитайте сами
Дайте ссылку на сайт!!!!!!!!!
ответить
Уже нашли
0 0
Ну вообще то девочку не нашли, на данный момент ждут аппаратуру для исследования колодца(или как называется та хрень возле шахт) т.к глубина более 100 метров, при первичном осмотре видны очертания ног, но ноги ли это или еще что то еще не известно. Это очередная утка, а не статья. На данный момент еще ничего не известно!
...
ответить
Хомяк
1 0
Дайте ссылку на сайт!!!!!!!!!
набери в гугле кузбасс следком новости, здесь посты со ссылками не показывают
ответить
Мария
0 1
Ну вообще то девочку не нашли, на данный момент ждут аппаратуру для исследования колодца(или как называется та хрень возле шахт) т.к глубина более 100 метров, при первичном осмотре видны очертания ног, но ноги ли это или еще что то еще не известно. Это очередная утка, а не статья. На данный момент еще ничего не известно!
Ну глубина там 40 метров и ботинки смогли достать '
ответить
Анонимный пользователь
1 0
Ну вообще то девочку не нашли, на данный момент ждут аппаратуру для исследования колодца(или как называется та хрень возле шахт) т.к глубина более 100 метров, при первичном осмотре видны очертания ног, но ноги ли это или еще что то еще не известно. Это очередная утка, а не статья. На данный момент еще ничего не известно!
Ты адекватный или нет, здесь же слово в слово написано, как на следкоме считай. Если такой недоверчивый зайди глянь на сайт кузбасского следкома
ответить
Петя
10 3
Будем надеяться, что эта тварь не долго на зоне проживет — «повешается»
ответить
зоя
0 0
Дайте ссылку на сайт!!!!!!!!!
kuzbass.sledcom.ru/news/item/1097781
ответить
Анонимный пользователь
2 0
Дайте ссылку на сайт!!!!!!!!!
Этот сайт ссылки в комментах не пропускает. Хош лайфхак. Заходишь в гугл или яндекс, набираешь в поиске: Следственный комитет Кемеровской области официальный сайт - и о чудо, выдает одним из первых их сайт - заходишь и находишь эту новость, которую журналисты растиражировали во всех СМИ.

Век живи, век учись....
ответить
Елена
3 0
Будем надеяться, что эта тварь не долго на зоне проживет — «повешается»
Или убьют на зоне
ответить
Читатель
0 6
Будем надеяться, что эта тварь не долго на зоне проживет — «повешается»
Вряд-ли его посадят, если сбил на снегоходе/машине.
Скорее всего дадут условно...
ответить
читатель
5 4
Ты адекватный или нет, здесь же слово в слово написано, как на следкоме считай. Если такой недоверчивый зайди глянь на сайт кузбасского следкома
вот именно, читайте внимательно, да есть подозреваемый, да следы крови соответствуют, но тело девочки еще не обнаружено, там написано предположительно она может быть там, но в этих штреках может быть и не одно тело, может это она, может оказаться нет. Вот когда они тело обнаружат тогда и надо говорить об этом. Сложность там в том, что это старые шахтовые штреки и глубина у них у некоторых весьма глубокая, а уж сколько там упало одному богу известно.
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Светлана
12 0
А вдруг она была жива, вдруг не на смерть сбил,если бы сразу в больницу...а вдруг она, бедная, умирала в той вентиляции.Какой ужас,вот сволочь!
ответить
алекс
15 0
Это тот момент когда жалеешь что нет в стране смертной казни, лишь бы следствие велось не предвзято, объективно.
ответить
Олег
6 1
А мне казалось что все эти случаи с двумя мальчиками и девочкой связаны
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Вовка
8 0
Вот таких тварей надо самих заживо в эти шахтовые штреки *** скидывать. Чтоб они там слыхали а не сажать . Родителям терпения . Не дай бог такую беду в семье пережить.
ответить
прохожий
0 0
Вряд-ли его посадят, если сбил на снегоходе/машине.
Скорее всего дадут условно...
его посадят!!!!!!!!!!! за скрытие преступлении и еще что-то точно не могу сказать
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Анна
0 0
Деточка, маленькая. Ну, что трусы, твари - живут на земле этой!!!! Дай Бог сил маме и сестре пережить это страшнейшее горе.
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