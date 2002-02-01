Россиян захлестнула новая волна негодования по поводу наказания за преступления против детей. Жители просят президента отменить мораторий на смертную казнь.

В 2014 году на специализированной платформе Рунета появилась петиция с просьбой ужесточить наказания для преступников, от рук которых страдают дети. Авторы убеждали Владимира Путина в необходимости отменить мораторий на смертную казнь или назначать пожизненное заключение.

Прошло больше двух с половиной лет. За это время петиция набрала чуть больше 64 тысяч голосов из необходимых 100 тысяч и осталась на уровне предложения — не больше.

Трагедия, произошедшая с 12-летней новокузнечанкой Викторией Реймер, потрясла не только жителей Кузбасса, но и других городов.

Напомним, в жестокой расправе над девочкой обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. Она пропала 26 января. Несколько дней ребёнка в усиленном режиме искали полицейские, следователи, сотрудники МЧС, волонтёры, посильную помощь оказывали рядовые горожане. Подозреваемого задержали 31 января. Тело девочки подняли на поверхность из вентиляционного штрека 1 февраля.

На фоне этих событий петиция об ужесточении наказания за преступления против детей вновь приобрела особую актуальность. Подписать петицию можно здесь.