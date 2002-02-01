Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск: Карта выходных с 3 по 5 февраля

Россияне вновь заговорили о смертной казни за преступления против детей

02 февраля 10:48
3028

Россиян захлестнула новая волна негодования по поводу наказания за преступления против детей. Жители просят президента отменить мораторий на смертную казнь.

В 2014 году на специализированной платформе Рунета появилась петиция с просьбой ужесточить наказания для преступников, от рук которых страдают дети. Авторы убеждали Владимира Путина в необходимости отменить мораторий на смертную казнь или назначать пожизненное заключение.

Прошло больше двух с половиной лет. За это время петиция набрала чуть больше 64 тысяч голосов из необходимых 100 тысяч и осталась на уровне предложения — не больше.

Трагедия, произошедшая с 12-летней новокузнечанкой Викторией Реймер, потрясла не только жителей Кузбасса, но и других городов.

Напомним, в жестокой расправе над девочкой обвиняется 40-летний житель Новокузнецка. Она пропала 26 января. Несколько дней ребёнка в усиленном режиме искали полицейские, следователи, сотрудники МЧС, волонтёры, посильную помощь оказывали рядовые горожане. Подозреваемого задержали 31 января. Тело девочки подняли на поверхность из вентиляционного штрека 1 февраля.

На фоне этих событий петиция об ужесточении наказания за преступления против детей вновь приобрела особую актуальность. Подписать петицию можно здесь.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kirovnet.ru
отмена мораторий петиция смертнаяказнь

Комментарии (28)

Добавить комментарий
Шпили-вилли
8 0
ВГ, поменяйте пожалуйста цвет для гиперссылок, не сильно выделяются.
ответить
прохожий
23 0
За взятки тоже надо вводить смертную казнь
ответить
Читатель
26 3
Подумаю еще, но наверное НЕ буду подписывать. Причина? Козла отпущения сделают при желании любого, лишь бы крайнего найти и премию получить за раскрытие. И не надо думать, что меня это никогда не коснется. А тюрьмы и от сумы не зарекайся
ответить
Татьяна
22 2
Чтобы действовал закон о смертной казни, вся наша система должна быть чистой и честной, чего нет и не будет у нас. Ведь много страдают не винных людей, которых обвиняют в убийстве. И если население, наше правительство и власти на местах, не могут обеспечить защитой и порядком во всех отношениях, следовательно, надо быть самим осторожными. Меньше давать поводов для всяких случаев и случает для убийц!
ответить
А кто эти люди?
0 0
СМИ отказываются вещать данную информацию! Во всех странах мира, согласно Международному нормативно-правовому документу по МКБ-10, состояние людей-зеркальников является вариантом НОРМЫ. И только в родном КУЗБАССЕ, существует единственный человек которому данное состояние было обозначено, как - врождённая аномалия соединительной ткани! Само заболевание естественно исключено полностью, причём всё это сделали врачи после сорока лет человеку. И только лишь за то что, заведующий-кардиолог не смог услышать образовавшегося порока сердца-ревматизма. В защиту профессора и врача включились не только другие профессора, но и прокуратура и следственные органы. Человеку сломали всю жизнь! В течении 15 лет вот так гнобить человека, по сути, не за что, как по-вашему это нормальное явление? Как психически здоровые тётки и дядьки, могут так себя вести? Это люди или маньяки, которые глумясь, получают удовольствие над беззащитными людьми? А мы обсуждаем убийц их простого народа! Почему мы требуем казни для простого убийцы, а убийцы из служащего аппарата, должны оставаться без всяких наказаний? Где справедливость???????
ответить
Серый
7 3
Суды ведь происходят после приведения доказательной базы арестованному лицу? Следовательно, суд должен происходить ОТКРЫТО, (возможно с вещанием по центральным каналам), а чтобы это не было предвзятым , на таких резонансных и чудовищных делах, должны быть присяжные. Моё мнение таково... Тогда и будет вероятность ошибки сведена к нулю.
ответить
Читатель
8 0
Знаете почему введен мараторий на смертную казнь? По делу Чикатило было приговорено к смертной казни более 3 невиновных человек. Приговор был исполнен.
ответить
Венz
2 0
Надо взять за основу "Русскую правду" Ярослава Мудрого. В ней всю коротко и ясно.
В те времена не было лагерей, не кормили уголовников, а или штрафовали, или казнили. В порубах держали не долго, только но исполнения приговора.
ответить
Шпили-вилли
11 0
Знаете почему введен мараторий на смертную казнь? По делу Чикатило было приговорено к смертной казни более 3 невиновных человек. Приговор был исполнен.
Мараторий был введен вовсе не из-за невинно убиенных, а из-за того чтоб нас приняли в Пасе и ВТО
ответить
*
6 0
Вот раздолье будет для наших органов! Поймали любого, выбили признание, себе звездочки на погоны и концы в воду!
ответить
Митрич
8 3
Суды ведь происходят после приведения доказательной базы арестованному лицу? Следовательно, суд должен происходить ОТКРЫТО, (возможно с вещанием по центральным каналам), а чтобы это не было предвзятым , на таких резонансных и чудовищных делах, должны быть присяжные. Моё мнение таково... Тогда и будет вероятность ошибки сведена к нулю.
НАОБОРОТ! Какие присяжные???? Вы комменты к новостям по этому делу внимательно читали? И кто будет сидеть на скамье присяжных заседателей? Скажем, какая-нить Ольга, которая в параллельной теме открыто выложила имена родственников подозреваемого? Вы полагаете что такие "присяжные" способны вынести действительно непредвзятое решение?
Институт присяжных заседателей - вещь, конечно, хорошая, но в условиях нашего российского менталитета, это очень опасная "игрушка"! У нас в обществе напрочь отсутствует правовая культура, у нас люди склонны принимать радикальные решения, не задумываясь головой над их последствиями..
Так что если и говорить об использовании этого института, то уж никак не в таких сложных вопросах как педофилия и насилие над несовершеннолетними! Проконтролировать решение судьи по данному вопросу и, при возможности, исправить его - гораздо проще, чем исправить ошибку присяжных заседателей. Для менее ответственных дел - пожалуйста, но не таких громких - это однозначно.
ответить
Ди
4 0
Суды ведь происходят после приведения доказательной базы арестованному лицу? Следовательно, суд должен происходить ОТКРЫТО, (возможно с вещанием по центральным каналам), а чтобы это не было предвзятым , на таких резонансных и чудовищных делах, должны быть присяжные. Моё мнение таково... Тогда и будет вероятность ошибки сведена к нулю.
Вы сначала почитайте УПК, а потом стройте свое мнение, ст. 31 почитайте, там указаны составы преступлений при которых возможно рассмотрение с участием присяжных. при этом, рассмотрение с участием присяжных в этом случае является правом подсудимого.
ответить
Мама погибшего шахтёра
9 0
Только вот иметь надо ввиду, что судить надо и не только убийц преступников одиночек, но и преступников директоров шахт , которые идут на сделку со своей совестью ради наживы и массово предумышленно заживо убивают людей . На шахте Ульяновская в 20007 году погибли 110 шахтёров, следом на Юбилейной, далее на Распадской 98 шахтеров. А среди них и многие сыновья в 20 и более лет. Для нас они так и остались детьми. А данные подонки убийцы получили срока мене их прожитой жизни. Только вдумайтесь сколько жизней отняли эти преступники у наших детей.
ответить
Екарный Бабай
0 0
СМИ отказываются вещать данную информацию! Во всех странах мира, согласно Международному нормативно-правовому документу по МКБ-10, состояние людей-зеркальников является вариантом НОРМЫ. И только в родном КУЗБАССЕ, существует единственный человек которому данное состояние было обозначено, как - врождённая аномалия соединительной ткани! Само заболевание естественно исключено полностью, причём всё это сделали врачи после сорока лет человеку. И только лишь за то что, заведующий-кардиолог не смог услышать образовавшегося порока сердца-ревматизма. В защиту профессора и врача включились не только другие профессора, но и прокуратура и следственные органы. Человеку сломали всю жизнь! В течении 15 лет вот так гнобить человека, по сути, не за что, как по-вашему это нормальное явление? Как психически здоровые тётки и дядьки, могут так себя вести? Это люди или маньяки, которые глумясь, получают удовольствие над беззащитными людьми? А мы обсуждаем убийц их простого народа! Почему мы требуем казни для простого убийцы, а убийцы из служащего аппарата, должны оставаться без всяких наказаний? Где справедливость???????
Татьяна,ну ссиипала уже.
ответить
Вадим Иванов
0 0
Да давно уже пора! И вообще не стоило отменять.
ответить
Вадим Иванов
1 0
Мараторий был введен вовсе не из-за невинно убиенных, а из-за того чтоб нас приняли в Пасе и ВТО
В Совет Европы.
ответить
Василий
0 0
Что такое смертная казнь,это кто-то выстрелил в и нет того,кто,что-то совершил.А вот пожизненно, это всю оставшеюся жизнь сидеть и знать,что сдохнешь здесь.Это я прекрастно понимаю психику того.Вот когда его крутят и должен сидеть с подобными себе.Да это смерти подобно.
ответить
Серый
0 2
Вы сначала почитайте УПК, а потом стройте свое мнение, ст. 31 почитайте, там указаны составы преступлений при которых возможно рассмотрение с участием присяжных. при этом, рассмотрение с участием присяжных в этом случае является правом подсудимого.
Может вы и профессионал, но профессионал невнимательный. К тому-же женщина. Я раскрыл своё видение решения проблемы, а не то что изложено в УПК. А казни нужно вернуть, только по той причине, что психология человека такова, так как он в любом случае боится СВОЕЙ СМЕРТИ, а не чужой. Надеюсь, что хоть сейчас мне не будете тыкать УПК?! Кстати, а кто его составлял???
ответить
6+1
0 0
Что такое смертная казнь,это кто-то выстрелил в и нет того,кто,что-то совершил.А вот пожизненно, это всю оставшеюся жизнь сидеть и знать,что сдохнешь здесь.Это я прекрастно понимаю психику того.Вот когда его крутят и должен сидеть с подобными себе.Да это смерти подобно.
Ну да, самого корми, одевай, обувай, жилплощадь, медицинское обеспечение, вертухаев куча, и все за наш счет! Пожизненных то еще не много, ну так остальных много, наверно не меньше миллиона сидит.
Да и начальство у вертухаев вороватое, вон директора их, целого генерал-полковника и кучу его холуев в прошлом году закрыли.
ответить
Стас
2 0
Расстрел, это слишком мягко для этих Извергов!!!! Пожизненная Каторга, на урановых рудниках, на хлебе и воде, Вот единственная альтернатива для них!!! У меня трое внучек, дайте мне умереть спокойно, Примите такой Закон!!!!
ответить
Митрич
7 2
Подумаю еще, но наверное НЕ буду подписывать. Причина? Козла отпущения сделают при желании любого, лишь бы крайнего найти и премию получить за раскрытие. И не надо думать, что меня это никогда не коснется. А тюрьмы и от сумы не зарекайся
Аналогично. Введение смертной казни за панацею не принимаю, и вовсе не потому что кто-то там ошибется и расстреляет невиновного: все это бред! А потому что никакая смертная казнь не остановит маньяка-безумца! Это - животные, у них вообще нет никакой социальной ответственности за свои поступки и деяния: им что есть смертная казнь, что ее нет - они даже не заморочатся! Так же как и блохи не заморачиваются, есть ли жизнь на Марсе или нет. Хочу заметить, что в СССР, несмотря на смертную казнь, маньяки тоже были! Но их было реально меньше вовсе не из-за смертной казни, а из-за того что государство держало их в изоляции от общества, в психушках! Сегодня же им дали такие же гражданские права как и всем остальным: сегодня без согласия психа его нельзя положить в стационар! Это нормально?
Нужно в корне менять государственный и общественный подход к системе учета людей с психическими отклонениями, выявлять их и, соответственно, изолировать.
Вот на что нужно обращать внимание, а не на пресловутую смертную казнь!
ответить
Павел Фомин
2 1
Аналогично. Введение смертной казни за панацею не принимаю, и вовсе не потому что кто-то там ошибется и расстреляет невиновного: все это бред! А потому что никакая смертная казнь не остановит маньяка-безумца! Это - животные, у них вообще нет никакой социальной ответственности за свои поступки и деяния: им что есть смертная казнь, что ее нет - они даже не заморочатся! Так же как и блохи не заморачиваются, есть ли жизнь на Марсе или нет. Хочу заметить, что в СССР, несмотря на смертную казнь, маньяки тоже были! Но их было реально меньше вовсе не из-за смертной казни, а из-за того что государство держало их в изоляции от общества, в психушках! Сегодня же им дали такие же гражданские права как и всем остальным: сегодня без согласия психа его нельзя положить в стационар! Это нормально?
Нужно в корне менять государственный и общественный подход к системе учета людей с психическими отклонениями, выявлять их и, соответственно, изолировать.
Вот на что нужно обращать внимание, а не на пресловутую смертную казнь!
С вашим постом согласен, только хочу обратить внимание, что в 50-е г.г. смысл в смертную казнь вкладывался не тот, что сегодня, и называлась она высшей мерой социальной защиты, т.е. речь шла не о наказании преступника за содеянное, а о защите от него государства и народа.
ответить
Татьяна
2 0
Аналогично. Введение смертной казни за панацею не принимаю, и вовсе не потому что кто-то там ошибется и расстреляет невиновного: все это бред! А потому что никакая смертная казнь не остановит маньяка-безумца! Это - животные, у них вообще нет никакой социальной ответственности за свои поступки и деяния: им что есть смертная казнь, что ее нет - они даже не заморочатся! Так же как и блохи не заморачиваются, есть ли жизнь на Марсе или нет. Хочу заметить, что в СССР, несмотря на смертную казнь, маньяки тоже были! Но их было реально меньше вовсе не из-за смертной казни, а из-за того что государство держало их в изоляции от общества, в психушках! Сегодня же им дали такие же гражданские права как и всем остальным: сегодня без согласия психа его нельзя положить в стационар! Это нормально?
Нужно в корне менять государственный и общественный подход к системе учета людей с психическими отклонениями, выявлять их и, соответственно, изолировать.
Вот на что нужно обращать внимание, а не на пресловутую смертную казнь!
Людей с психическими отклонениями надо выявлять и изолировать от общества. Вам не кажется что у нас нет столько клиник, сколько есть психов среди нас! В лучшем случае каждый третий у нас псих, а то и каждый второй! И очень очень много из них, социально опасных для общества. Людей стравливают и вызывают у них злобу специально. Следствия криминала для некоторых органов, это зарабатывание денег. И чем выше преступность, тем больше заработка.
ответить
Наташа
0 0
Никакой им смертной казни!Пускай твари мучаются пожизненно в самых страшных условиях! Смерть для них слишком легкое избавление
ответить
Митрич
3 0
С вашим постом согласен, только хочу обратить внимание, что в 50-е г.г. смысл в смертную казнь вкладывался не тот, что сегодня, и называлась она высшей мерой социальной защиты, т.е. речь шла не о наказании преступника за содеянное, а о защите от него государства и народа.
Павел, а что это в корне меняет? А изоляция маньяка в психушке - это разве не мера социальной защиты общества? Только, в отличие от смертной казни, эта мера без тяжелых последствий, т.е. никто никого еще не убил, но уже "закрыт"... Так что, как ни крути, но защищать общество уже после того как трагедия совершилась - это не лучший способ... Гораздо более действенно выявлять маньяков и психов на начальной стадии и "запирать" далеко и надежно, нежели казнить уже после того, как они совершили свое злодеяние....
ответить
Митрич
6 0
Людей с психическими отклонениями надо выявлять и изолировать от общества. Вам не кажется что у нас нет столько клиник, сколько есть психов среди нас! В лучшем случае каждый третий у нас псих, а то и каждый второй! И очень очень много из них, социально опасных для общества. Людей стравливают и вызывают у них злобу специально. Следствия криминала для некоторых органов, это зарабатывание денег. И чем выше преступность, тем больше заработка.
Нет, не кажется! Беру за пример Новокузнецк: психбольницу никто не закрывал, никто ее не "оптимизировал", а реально больных сегодня в ней меньше чем раньше, при совдепии. И все - из-за того, что сейчас человека без его согласия положить в стационар невозможно.... А много вы видели маньяков, которые сами изъявляют желание изолироваться таким способом от общества?
Про "каждого третьего": вы знаете, если так разобраться, то подобного рода комментарии на форумах, когда призывают "из самых гуманных побуждений" "оторвать я....ца, чтоб мучился", " заколоть вилами, чтоб умирал медленно " и пр. - тоже своего рода психическое отклонение - вы не находите? Нормальный адекватный, не лишенный христианской морали человек никогда не опуститься до того чтобы желать зла, смерти и мучений кому-то другому, пусть даже и за дело! Так что тут вы, вероятно, правы, не просто каждый третий, а и каждый второй! И начинать можно прямо сейчас, с форумчан данного портала....
Вот вы пишете, людей специально "назюкивают" друг на друга, воспитывая злобу и нетерпимость по отношению друг к другу.... Согласен, тоже наблюдаю это.... И в этом вопросе "большое спасибо" надо сказать нашим журналюгам, в том числе, и портала ВГ: ради рейтинга и сомнительной популярности на все готовы!
Только мы-то, люди, прекрасно все это понимая, почему ведемся на это? Почему оправдываем собственное невежество тем, что "нас вынуждают" и пр.? То, что нас вынуждают делать зло, нисколько не снимает с нас ответственности за него! А я бы даже сказал, напротив, увеличивает, поскольку мы САМИ ПОНИМАЕМ что делаем зло, и ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ! Маньяк - это животное, он не осознает что творит, а мы осознаем! Так кто из нас бОльший злыдень: полоумный маньяк или хладнокровный адекватный человек, творящий зло сознательно?
ответить
Житель
0 0
СМИ отказываются вещать данную информацию! Во всех странах мира, согласно Международному нормативно-правовому документу по МКБ-10, состояние людей-зеркальников является вариантом НОРМЫ. И только в родном КУЗБАССЕ, существует единственный человек которому данное состояние было обозначено, как - врождённая аномалия соединительной ткани! Само заболевание естественно исключено полностью, причём всё это сделали врачи после сорока лет человеку. И только лишь за то что, заведующий-кардиолог не смог услышать образовавшегося порока сердца-ревматизма. В защиту профессора и врача включились не только другие профессора, но и прокуратура и следственные органы. Человеку сломали всю жизнь! В течении 15 лет вот так гнобить человека, по сути, не за что, как по-вашему это нормальное явление? Как психически здоровые тётки и дядьки, могут так себя вести? Это люди или маньяки, которые глумясь, получают удовольствие над беззащитными людьми? А мы обсуждаем убийц их простого народа! Почему мы требуем казни для простого убийцы, а убийцы из служащего аппарата, должны оставаться без всяких наказаний? Где справедливость???????
Вы думайте что пишите, "простой убийца, или убийца из служащего аппарата"-это УБИЙЦА, у него градации на название
ответить
Татьяна
0 0
Вы думайте что пишите, "простой убийца, или убийца из служащего аппарата"-это УБИЙЦА, у него градации на название
А вам не кажется что, в течении многих лет, отстаивая своё беззаконие выдавая за истину, наносит пострадавшему более тяжкие моральные страдания, чем нежели убивают сразу? Ведь таким образом должностные лица доводят и надеются что человек закончит суицидом или психически сдвинится и не будет ни какого дела. Просто у нас не все могут быть подсудны и отвечать за свои действия. Справедливости нет!
ответить
Оставить комментарий
Реклама от YouDo
ВСЕ НОВОСТИ