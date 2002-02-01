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Что вы знаете о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне — тест

02 февраля 11:10
1349

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

В России день 2 февраля получил официальный статус Дня воинской славы на основании президентского указа образца 1995 года. В этот день Волгоград становится центром торжеств, посвящённых освобождению города от нацистской нечисти, ставившей своей целью осуществить волжский прорыв и выход к нефтеносным районам Кавказа с одновременным отсеканием юга СССР от его центральных территорий.

Однако с течением времени всё меньше и меньше остается прямых свидетелей тех событий. ВашГород.ру решил узнать насколько потомки помнят о подвиге советских солдат и офицеров.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 24warez.ru
великая отечественная война ВОВ Сталинград тест от ВашГород.ру

Комментарии (21)

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6+1
12 3
Тоже еще все помню, сказывается Советская школа.
В сегодняшних учебниках такой информации все меньше и меньше.
Думаю скоро вообще уберут, заменив на религиозный предмет, а так же описание того как героически, во время чеченской войны, полупьяный прздент помаячил в глубоком тылу наших войск, а так же, как он героически не мог вылезти пьяный из самолета и пообщаться с президентом Исландии. Как пьяный плясал, опять же пьяный дирижировал. Ну и прочих подобных подвигов.
ответить
Не важно
5 0
Паулюс не был дворянином, поэтому "фон" тут неверна и неуместна.
ответить
Н.
3 0
Можно было бы посложнее и поинтереснее придумать. А то совсем бледненько.
ответить
6+1
3 0
Можно было бы посложнее и поинтереснее придумать. А то совсем бледненько.
Проба пера.
ответить
тьфу
8 3
Тоже еще все помню, сказывается Советская школа.
В сегодняшних учебниках такой информации все меньше и меньше.
Думаю скоро вообще уберут, заменив на религиозный предмет, а так же описание того как героически, во время чеченской войны, полупьяный прздент помаячил в глубоком тылу наших войск, а так же, как он героически не мог вылезти пьяный из самолета и пообщаться с президентом Исландии. Как пьяный плясал, опять же пьяный дирижировал. Ну и прочих подобных подвигов.
За это ему сегодня целый мемориал построили.
ответить
хи
11 2
Можно было бы посложнее и поинтереснее придумать. А то совсем бледненько.
Что смог нарыть в интернетах служащий 27-й армии геббельса шестаков, тем и довольствуйтесь. )))
ответить
Точняк!
2 2
Что смог нарыть в интернетах служащий 27-й армии геббельса шестаков, тем и довольствуйтесь. )))
Скоро и этого не будет.
ответить
Седой 10708
2 0
и выход к нефтеносным районам Кавказа
--------------------
Так вот почему до сих пор торжества и официоз.
На святое покушались.
А ведь могли и без пречистой углеводородицы оставить нынешних.
Ну что ж...
Давайте дружно-Спасибо деду....
ответить
!
9 4
Скоро и этого не будет.
Таких тупых "тестов" и сейчас не надо даже забесплатно!
ответить
!!
3 11
Таких тупых "тестов" и сейчас не надо даже забесплатно!
Само ты тупое!!
ответить
служивый
11 6
Два выродка, затеяли в прошлом вторую мировую бойню , за ради своего величия, а третьему нынче их «дос тижения» не дают жить, и пытается недомерок , своим маразмом великости, ввергнуть мир в Ад.
ответить
Ха-ха-ха!
10 7
Два выродка, затеяли в прошлом вторую мировую бойню , за ради своего величия, а третьему нынче их «дос тижения» не дают жить, и пытается недомерок , своим маразмом великости, ввергнуть мир в Ад.
Тупой ты, а еще служивый!
ответить
Митрич
3 0
Дон Хенаро:
4 из 5
Что, Хренушко, сам себя не похвалишь - никто не похвалит? :-)))
Прям как девица красная, ломаешься как мятный пряник.... :-)))

P.S. Завтра пятница, будешь снова орать на форуме что-нить типа "Ура! До конца рабочей недели осталось 5, 4.. 3., 2, 1......"?
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Жора
0 0
Показывали бы больше документальных фильмов, а то включишь national geographik так там про немцев рассказывают, что как делалось, что как нападалось, что как делилось
ответить
...
0 0
Показывали бы больше документальных фильмов, а то включишь national geographik так там про немцев рассказывают, что как делалось, что как нападалось, что как делилось
Зачем?! Когда достаточно один раз в год на 9 Мая посидеть на пластиковом стуле сбоку от задрапированого Мавзолея. -( Парад принимают но от той поры демонстративно открещиваются.
Зашли на архивный сайт министерства обороны посмотреть хронику про наших солдат той войны, а там - деньги вперед! Нигде нет в свободном доступе хроники про наших солдат, про немцев - море.
ответить
тупому
0 0
Тупой ты, а еще служивый!
хлебалом сопли пускать ,морду бульдозером и пальцы веером это тебе не воевать.

ответить
Миша
0 0
Зачем?! Когда достаточно один раз в год на 9 Мая посидеть на пластиковом стуле сбоку от задрапированого Мавзолея. -( Парад принимают но от той поры демонстративно открещиваются.
Зашли на архивный сайт министерства обороны посмотреть хронику про наших солдат той войны, а там - деньги вперед! Нигде нет в свободном доступе хроники про наших солдат, про немцев - море.
В переводе на современный новояз - фашисты - это освободители от тирании, и шли в СССР как инвесторы и работодатели. Похоже они как раз и пришли. "Мечты сбываются" - знакомый лозунг?
ответить
Митрич
0 0
Показывали бы больше документальных фильмов, а то включишь national geographik так там про немцев рассказывают, что как делалось, что как нападалось, что как делилось
Смотрите почаще "Звезду" и будет вам большое счастье... :-))))
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