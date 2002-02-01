2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

В России день 2 февраля получил официальный статус Дня воинской славы на основании президентского указа образца 1995 года. В этот день Волгоград становится центром торжеств, посвящённых освобождению города от нацистской нечисти, ставившей своей целью осуществить волжский прорыв и выход к нефтеносным районам Кавказа с одновременным отсеканием юга СССР от его центральных территорий.

Однако с течением времени всё меньше и меньше остается прямых свидетелей тех событий. ВашГород.ру решил узнать насколько потомки помнят о подвиге советских солдат и офицеров.