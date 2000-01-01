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Родные Виктории Реймер собирают деньги на похороны

02 февраля 11:32
9644

Родственники 12-летней Виктории Реймер объявили о сборе средств на похороны девочки. Сообщение с просьбой о помощи опубликовано в соцсети «Одноклассники», пишет SU.

К неравнодушным жителям обратилась старшая сестра погибшей новокузнечанки Алёна Леушкина. Посмотреть реквизиты можно здесь.

Напомним, Виктория Реймер пропала 26 января. В среду, 1 февраля, тело ребёнка было поднято из вентиляционного штрека. Подозреваемому в убийстве девочки предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: inters.ru
деньги похороны сбор ВикторияРеймер

Комментарии (47)

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Гриша
128 41
Я извиняюсь конечно, но "давайте всем собирать деньги на похороны". У меня недавно друг погиб, деньгами помогли только родственники. Я сочувствую родным за потерю ребенка, но давайте не будем превращать это во всемирный траур. Похороны обойдутся примерно в 60-70 тр. А на карту могут перевести и 200тр. На что? Все мы когда то теряли близких, но побирушки в интернете не устраивали.
ответить
Бусина
63 74
Я извиняюсь конечно, но "давайте всем собирать деньги на похороны". У меня недавно друг погиб, деньгами помогли только родственники. Я сочувствую родным за потерю ребенка, но давайте не будем превращать это во всемирный траур. Похороны обойдутся примерно в 60-70 тр. А на карту могут перевести и 200тр. На что? Все мы когда то теряли близких, но побирушки в интернете не устраивали.
Гриша, ты здоровый лоб!!! А девочку воспитывала одна мама, и вряд ли она вдова погибшего шахтера в первой строчке Форбс!!! Так что для одинокой мамы, 60-70 тыс руб на похороны- сумма большая!!! И после трагедии она еще долго будет приходить в себя, здоровье уж не то после такого горя.Жалко тебе 50 руб, так их у тебя никто не просит!!! Помогут те, кто сочувствует горю.А сколько соберут- не твое дело, ибо не фиг считать чужие деньги!!! Жмот хренов!!!
ответить
*
93 17
Гриша, ты здоровый лоб!!! А девочку воспитывала одна мама, и вряд ли она вдова погибшего шахтера в первой строчке Форбс!!! Так что для одинокой мамы, 60-70 тыс руб на похороны- сумма большая!!! И после трагедии она еще долго будет приходить в себя, здоровье уж не то после такого горя.Жалко тебе 50 руб, так их у тебя никто не просит!!! Помогут те, кто сочувствует горю.А сколько соберут- не твое дело, ибо не фиг считать чужие деньги!!! Жмот хренов!!!
Гриша прав. Мы все сочувствуем трагедии, но другие люди справляются своими силами или силами родственников и друзей. Когда начинают выкладывать подобные объявления, это выглядит как спекуляция на смерти родного человека. Простите.
ответить
Кореш
31 35
А отчимов мама девочки сменила сколько????меняла мужиков как перчатки, жила своей жизнью ребенка одного отправила из дома так поздно
ответить
Виктория
22 37
Да вы что такие скудные. Да не хотите не помогайте. Врятли на теле 100 рублей кто-то обеднеет. Это добровольно не хочешь не помогай .
ответить
сочувствую но.......
30 3
как то стыдно от такого, не по себе.....
ответить
123
37 3
Конечно дело каждого перечислять $ или нет. Но, когда видишь по рен тв сбор на лечение детей и показывают как они живут, просторная большая квартира с хорошим ремонтом, айфон и тд.. Вопрос : почему бы не продать то квартиру для своего же ребенка и переехать в комнату например? Зачем? можно же собрать! И собрали они 2мил. на тв. Так и все делают. Тоже давно рассказывали как ребята организовали сбор "типо на лечение" в соц сетя и собрали 700тр. После этого я никому не перечисляю.
ответить
Митрич
21 46
Гриша, ты здоровый лоб!!! А девочку воспитывала одна мама, и вряд ли она вдова погибшего шахтера в первой строчке Форбс!!! Так что для одинокой мамы, 60-70 тыс руб на похороны- сумма большая!!! И после трагедии она еще долго будет приходить в себя, здоровье уж не то после такого горя.Жалко тебе 50 руб, так их у тебя никто не просит!!! Помогут те, кто сочувствует горю.А сколько соберут- не твое дело, ибо не фиг считать чужие деньги!!! Жмот хренов!!!
Согласен с Вами!
Нечего считать чужие деньги! Главное, что никто никого не принуждает, это дело сугубо добровольное. Кто считает для себя возможным и уместным помочь - поможет, кто так не считает - не поможет. Только пусть он делает это молча!

Единственный момент, который лично у меня вызывает вопрос в подобной теме: а что, разве государство в подобных случаях не берет на себя никакой ответственности? Погибла маленькая девочка, ребенок, причем, погибла в результате откровенного криминала - куда смотрят все эти долбаные омбдусмены (или как их там?). То, значит, ребенка шлепнуть нельзя - сразу срок припаяют, а тут ребенка убили - и что? Тишина?
Считаю, что лучшей помощью семье погибшей девочки от юристов будет реальная помощь в отстаивании их моральных и материальных интересов перед государством, которое в первую голову виновато в происшедшем! Так, как это делается на том же западе.
ответить
Илья
10 28
Я извиняюсь конечно, но "давайте всем собирать деньги на похороны". У меня недавно друг погиб, деньгами помогли только родственники. Я сочувствую родным за потерю ребенка, но давайте не будем превращать это во всемирный траур. Похороны обойдутся примерно в 60-70 тр. А на карту могут перевести и 200тр. На что? Все мы когда то теряли близких, но побирушки в интернете не устраивали.
Никто ничего не устраивает!если кто то посчитает нужным помочь-поможет!а если ты не считаешь то промолчи а не пиши всякую чушь!
ответить
Читатель
22 9
Да вы что такие скудные. Да не хотите не помогайте. Врятли на теле 100 рублей кто-то обеднеет. Это добровольно не хочешь не помогай .
Номер карты скинуть? Мне тоже деньги нужны.
ответить
*
24 3
Гриша, ты здоровый лоб!!! А девочку воспитывала одна мама, и вряд ли она вдова погибшего шахтера в первой строчке Форбс!!! Так что для одинокой мамы, 60-70 тыс руб на похороны- сумма большая!!! И после трагедии она еще долго будет приходить в себя, здоровье уж не то после такого горя.Жалко тебе 50 руб, так их у тебя никто не просит!!! Помогут те, кто сочувствует горю.А сколько соберут- не твое дело, ибо не фиг считать чужие деньги!!! Жмот хренов!!!
Жанне Фриске собирали. В результате родственники устроили разборки, кому что достанется. Когда дело доходит до сбора денег, тем более после смерти человека, попахивает чем-то нехорошим... Особенно когда не сообщается, какую сумму нужно собрать.
ответить
Читатель
63 8
Существует такое понятие, как материальная помощь на погребение от соц защиты. Да, там маленькая сумма, но хотя бы часть покроет. Кроме того, нет денег - не устраивайте посиделки с застольями, помянуть может каждый блинчиком сам. А то у нас привыкли собирать как на свадьбу с тонной алкоголя (который, кстати, вообще запрещено по обряду пить)
ответить
Бусина
16 38
Жанне Фриске собирали. В результате родственники устроили разборки, кому что достанется. Когда дело доходит до сбора денег, тем более после смерти человека, попахивает чем-то нехорошим... Особенно когда не сообщается, какую сумму нужно собрать.
Это обсуждение тут попахивает очень противно!!!! Не думайте что соберут как Фриске 76 млн!!!! Стыдоба тут обсуждать такое!!!!!!!!!!!! Никто никого не принуждает отправлять 50-100 рублей на похороны ребенка!!! Все эти Гриши, читатели и др, лишнюю бутылку пива выпьют лучше, чем помогут, и так видно по отзывам!!! Так не фиг тут мысли свои скудные излагать, писучие друзья.
ответить
*
39 0
Это обсуждение тут попахивает очень противно!!!! Не думайте что соберут как Фриске 76 млн!!!! Стыдоба тут обсуждать такое!!!!!!!!!!!! Никто никого не принуждает отправлять 50-100 рублей на похороны ребенка!!! Все эти Гриши, читатели и др, лишнюю бутылку пива выпьют лучше, чем помогут, и так видно по отзывам!!! Так не фиг тут мысли свои скудные излагать, писучие друзья.
Почему вы считаете, что свои мысли можете излагать, а другим нельзя? Не устраивайте срач в данной теме. Очень некрасиво с вашей стороны. Вы переходили по ссылке?
В объявлении даже не поставили имя девочки в правильный падеж. Спасибо всем за поиски, нужны деньги на похороны Виктория Реймер и номер карты. В каких отношениях сестра с семьей? Она точно передаст деньги на похороны? Людям не жалко потратить свои деньги на помощь, только они должны знать, что реально помогают, а не платят очередному аферисту. А с каждым годом недобросовестных "собирателей" становится все больше, а мы своей халатностью им потакаем.
ответить
x
1 3
Почему вы считаете, что свои мысли можете излагать, а другим нельзя? Не устраивайте срач в данной теме. Очень некрасиво с вашей стороны. Вы переходили по ссылке?
В объявлении даже не поставили имя девочки в правильный падеж. Спасибо всем за поиски, нужны деньги на похороны Виктория Реймер и номер карты. В каких отношениях сестра с семьей? Она точно передаст деньги на похороны? Людям не жалко потратить свои деньги на помощь, только они должны знать, что реально помогают, а не платят очередному аферисту. А с каждым годом недобросовестных "собирателей" становится все больше, а мы своей халатностью им потакаем.
Номер карты мамы,а не сестры.
ответить
%
9 1
Согласен с Вами!
Нечего считать чужие деньги! Главное, что никто никого не принуждает, это дело сугубо добровольное. Кто считает для себя возможным и уместным помочь - поможет, кто так не считает - не поможет. Только пусть он делает это молча!

Единственный момент, который лично у меня вызывает вопрос в подобной теме: а что, разве государство в подобных случаях не берет на себя никакой ответственности? Погибла маленькая девочка, ребенок, причем, погибла в результате откровенного криминала - куда смотрят все эти долбаные омбдусмены (или как их там?). То, значит, ребенка шлепнуть нельзя - сразу срок припаяют, а тут ребенка убили - и что? Тишина?
Считаю, что лучшей помощью семье погибшей девочки от юристов будет реальная помощь в отстаивании их моральных и материальных интересов перед государством, которое в первую голову виновато в происшедшем! Так, как это делается на том же западе.
лебераст хренара под митрича косит или митрич в стан вражеских космополитов переметнулся?
ответить
Света
10 4
О чем спорите, администрация города могла бы помочь, вам так не кажется?
ответить
Мнение
20 5
Отец погиб на шахте. Вика его дочь. Как правило шахта помогает с похоронами. Зачем еще?
ответить
Сагид
29 6
"Люди" Вы куда **** скатились? Убили маленького ребенка, а вы тут какую х..ню обсуждаете. Посмотрите на его семью. Ни одного комментария. Почему? Если кто знает напишите где похороны будут
ответить
Ксения
34 3
В таких резонансных случаях всегда расходы, связанные с похоронами берет на себя городская администрация, вот увидите, так и будет. Поэтому непонятно, зачем семья деньги на похороны собирает.
ответить
Ксения
31 0
"Люди" Вы куда **** скатились? Убили маленького ребенка, а вы тут какую х..ню обсуждаете. Посмотрите на его семью. Ни одного комментария. Почему? Если кто знает напишите где похороны будут
Про дату и место похорон, пока ничего не известно. Еще проводится судебно-медицинская экспертиза, а вот когда будут ее результаты - тогда и с похоронами всё будет ясно. Я думаю через день-два.
ответить
Хомяк
2 0
Кристина Сергеева(Питель)
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Спасибо всем большое за помощь, что не остались равнодушными в тяжелую минуту, сбор средств окончен!!!Похороны Виктории Реймер в субботу 4 февраля.
ответить
алекс
1 13
Конечно дело каждого перечислять $ или нет. Но, когда видишь по рен тв сбор на лечение детей и показывают как они живут, просторная большая квартира с хорошим ремонтом, айфон и тд.. Вопрос : почему бы не продать то квартиру для своего же ребенка и переехать в комнату например? Зачем? можно же собрать! И собрали они 2мил. на тв. Так и все делают. Тоже давно рассказывали как ребята организовали сбор "типо на лечение" в соц сетя и собрали 700тр. После этого я никому не перечисляю.
Тебя вообще здесь никто ни о чём не просит, успокойся вата, стадо...или как там тебя.
ответить
Бусина
1 3
Сестра ее уже разместила пост на странице- сбор закрыт, поблагодарила всех за помощь в поисках и сборе денег.Похороны в субботу 4 февраля. Так что хватит уже мусолить тут их.
ответить
Митрич
8 7
Жанне Фриске собирали. В результате родственники устроили разборки, кому что достанется. Когда дело доходит до сбора денег, тем более после смерти человека, попахивает чем-то нехорошим... Особенно когда не сообщается, какую сумму нужно собрать.
А вам не приходит в голову, что строя подобные "догадки", вы компрометируете прежде всего самого себя? Возможно, что лично вы бы в подобной ситуации меннго так и поступили бы, как и приписываете другим....
А мне вот глубоко фиолетово до того, кто там будет мои пожертвования "пилить". Главное, что я сам для себя знаю для чего и кому я эти деньги переводил, и, что тоже немаловажно, ТАМ мне это зачтется (не без этого!) . А за откровенно неблаговидные поступки родственников их будет кому наказать и без меня!
ответить
Митрич
10 9
В таких резонансных случаях всегда расходы, связанные с похоронами берет на себя городская администрация, вот увидите, так и будет. Поэтому непонятно, зачем семья деньги на похороны собирает.
Дай-то Бог, но, честно говоря, сомневаюсь....
Когда 31 декабря 2015 года в одном из подъездов на Запсибе случился страшный пожар, и Кузя-разрушитель, и сам Тулей били себя в грудь: "поможем, отремонтируем, восстановим....."... И что-то потом как-то так сразу все "спустилось на тормозах" типа "а как же ваш фонд на кап.ремонт?", "а почему бы с жильцов не собрать на ремонт подъезда?" и все - в этом же духе.
Да и уместно ли с морально-этической точки зрения вам сейчас определять, сколько денег семье хватит на похороны, а сколько - нет? Не кажется ли вам это крайне неблагодарным занятием? Если вы лишитесь своего ребенка при подобных обстоятельствах, а кто-то рядом будет рассуждать типа "тебе и так город подаст!" , как вы к этому отнесетесь?
Имхо, никакими деньгами нельзя компенсировать родителям то горе, которое они сейчас переживают. Где та грань, которая определяет сколько денег им достаточно а сколько - нет? И самое последнее дело, сидя в теплом и мягком кресле, попивая пивко, рассуждать о "моральном облике матери", о количестве ее "сожителей" и прочей грязи.... Воистину, правильно в народе говорят: "Пока гром не грянет, дурак не перекрестится"....
ответить
Ника
3 6
Гриша прав. Мы все сочувствуем трагедии, но другие люди справляются своими силами или силами родственников и друзей. Когда начинают выкладывать подобные объявления, это выглядит как спекуляция на смерти родного человека. Простите.
Тебя же не заставляют давать деньги, лучше бы вообще молчали. Не дай Бог вам попасть в такую ситуацию

ответить
*
16 2
А вам не приходит в голову, что строя подобные "догадки", вы компрометируете прежде всего самого себя? Возможно, что лично вы бы в подобной ситуации меннго так и поступили бы, как и приписываете другим....
А мне вот глубоко фиолетово до того, кто там будет мои пожертвования "пилить". Главное, что я сам для себя знаю для чего и кому я эти деньги переводил, и, что тоже немаловажно, ТАМ мне это зачтется (не без этого!) . А за откровенно неблаговидные поступки родственников их будет кому наказать и без меня!
Да понимаете в чем дело, таким образом мы потворствуем тому, что аферистов становится все больше. А они не просто обманщики, они преступники. От нас с вами не убудет, а в следующий раз не помогут человеку, который действительно нуждается. И ещё таким образом мы расхолаживаем властей. Зачем им суетиться и чем-то помогать, выполнять свою работу, когда мы сами все за них делаем? Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Одну Тулеев отправляет на конкурс красоты на средства бюджета, а матери-одиночке не может помочь похоронить ребёнка, вы считаете это нормальным? да и чего греха таить, в такие сложные минуты нам помогают родственники, друзья, коллеги. Неужели родители одноклассников девочки не собрали бы деньги? Коллеги матери? Соседи? Не верю. Не считаю чужие деньги, пусть земля будет пухом ребёнку, ужасная траления, но сбор денег через интернет не понимаю. Но думаю, что обсуждение нужно заканчивать. Не тот случай, когда нужно это делать. Бог всем судья.
ответить
1
4 2
А отчет будет сколько собрано средств и куда потрачены?
ответить
Солнышко
20 0
СОЛНЫШКО! СПИ СПОКОЙНО! ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ! РАНО АНГЕЛОЧЕК ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ. ДА ЕЩЕ ТАК СТРАШНО. КОМ В ГОРЛЕ СЛОВ НЕТ. ДЕТКИ ВЫ НАШИ РОДНЫЕ, КАК СТРАШНО ЗА ВАС.
ответить
Участь Кузни
5 2
Сначала становится вдовой шахтера, а потом теряешь ребенка. Бегите люди из этого города.
ответить
я
2 0
жалко девочку,пусть земля ей будет пухом,но вот сестра поступила неэтично,потому что она была дочерью погибшего шахтера, а там платят очень и очень хорошую пенсию+различные доплаты,а так же ребенка будет хоронить шахта,где погиб ее отец
ответить
Митрич
4 0
Да понимаете в чем дело, таким образом мы потворствуем тому, что аферистов становится все больше. А они не просто обманщики, они преступники. От нас с вами не убудет, а в следующий раз не помогут человеку, который действительно нуждается. И ещё таким образом мы расхолаживаем властей. Зачем им суетиться и чем-то помогать, выполнять свою работу, когда мы сами все за них делаем? Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Одну Тулеев отправляет на конкурс красоты на средства бюджета, а матери-одиночке не может помочь похоронить ребёнка, вы считаете это нормальным? да и чего греха таить, в такие сложные минуты нам помогают родственники, друзья, коллеги. Неужели родители одноклассников девочки не собрали бы деньги? Коллеги матери? Соседи? Не верю. Не считаю чужие деньги, пусть земля будет пухом ребёнку, ужасная траления, но сбор денег через интернет не понимаю. Но думаю, что обсуждение нужно заканчивать. Не тот случай, когда нужно это делать. Бог всем судья.
Почему становится все больше и больше аферистов - спрашивать надо не с тех, кто неравнодушен к чужой трагедии, а с властей. Вот на них и обратите свой праведный гнев! Как говаривал небезызвестный Глеб Жеглов: "Порядок в стране определяется не количеством преступников, а умением властей их обезвреживать"! А по-вашему получается, что нам вообще не следует проявлять по отношению к другим ни чувств сострадания, ни милосердия - вообще ничего! Дабы не потворствовать жуликам? Вот и допотворствовались, что практически каждому первому, заметившему упавшего на улице человека, проще убедить себя в мысли, что он просто пьян, и стыдливо пройти мимо, чем броситься ему на помощь! Лично мне такое общество не импонирует, более того, скажу, что именно вот из-за таких "радетелей чистоты" как вы, мы и живем так бездушно по отношению друг к другу, а вовсе не из-за жуликов или аферистов!
Вы не заморачивайтесь вопросами типа "вот помогут сегодня аферисту, а завтра кому-то и впрямь понадобится помощь, а никто не поможет!" Этим вы успокаиваете собственную совесть, и делаете это, к слову говоря, очень топорно! Те, кто помогает сегодня этой семье, не задумываются над тем, над чем задумываетесь вы! Они помогают конкретной семье и ничего иного для них не существует! А потому именно они, а не вы, в следующий раз первыми протянут руку помощи кому-то другому. Вот в чем суть вопроса!
А вы, если уж и считаете что все это излишне, то думайте так "про себя": не нужно переубеждать и, тем более, упрекать, тех, для кого понятия "милосердие" и "взаимопомощь" - не пустые слова. Вас-то, к слову, никто силком этим заниматься не заставляет.
ответить
Митрич
2 1
А отчет будет сколько собрано средств и куда потрачены?
А кому отчет предоставлять? Вам что ли?
ответить
Митрич
1 1
Это обсуждение тут попахивает очень противно!!!! Не думайте что соберут как Фриске 76 млн!!!! Стыдоба тут обсуждать такое!!!!!!!!!!!! Никто никого не принуждает отправлять 50-100 рублей на похороны ребенка!!! Все эти Гриши, читатели и др, лишнюю бутылку пива выпьют лучше, чем помогут, и так видно по отзывам!!! Так не фиг тут мысли свои скудные излагать, писучие друзья.
Со свечой рядом стояли или кайф ловите от "обсасывания" столь пикантных подробностей?
Неужели это так приятно? :-(((
ответить
Алина
1 0
А кому отчет предоставлять? Вам что ли?
В интернет выложат пускай
ответить
Славик
1 0
А вам слабо отправлять деньги в общество защиты животных? Там хоть жизни спасете. А тут ребенка все равно не вернуть. И деньги пойдут куда надо.
ответить
Митрич
0 2
В интернет выложат пускай
Опять же вопрос - КОМУ? Вам что ли? А какое вы имеете к этим деньгам отношение?
ответить
Алина
1 1
Опять же вопрос - КОМУ? Вам что ли? А какое вы имеете к этим деньгам отношение?
Люди имеют право знать куда именно ушли эти деньги. Я допустим не хочу способствовать пьянке. А вы видимо ЗА. Я не уверена что все они ($) пойдут только на похороны.
ответить
Ксения
1 0
Скорблю вместе с вами. Безмерно жаль Вику.
Все расходы с похоронами взяла на себя администрация Новокузнецка.
ответить
Митрич
3 1
Люди имеют право знать куда именно ушли эти деньги. Я допустим не хочу способствовать пьянке. А вы видимо ЗА. Я не уверена что все они ($) пойдут только на похороны.
Видите ли, все эти "люди имеют право знать..." и пр., конечно, намерения благие, только, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад!
Вас, насколько я могу судить, между прочим, никто и не неволит сдавать какие-то деньги, а потому ваши претензии на "народ имеет право знать" как минимум, несуразны, а как максимум, просто невежественны. Вы-то какое отношение к этим деньгам имеете, чтобы совать свой нос? :-(((

Если бы я имел намерение *********** вам подобным, я бы несомненно пожелал бы вам пережить такое же горе, а кто-то рядом в это время будет искренне "не потакать пьянке", которую якобы вы собираетесь устроить, и посмотрел бы на вашу реакцию... Но я не так воспитан и даже для того, чтобы доказать вам всю абсурдность вашего мнения по данному вопросу, я никогда не пожелаю вам оказаться в той же ситуации, в которой сегодня оказались родные этой девочки.... Если вы гипотетически полагаете что они потратят эти деньги на пьянку, это означает только то, что вы на их месте именно так бы и поступили. Это закон психологии: судить о других по себе.
ответить
Митрич
1 0
Скорблю вместе с вами. Безмерно жаль Вику.
Все расходы с похоронами взяла на себя администрация Новокузнецка.
Если это правда, то слава Богу, хоть какая-то польза от чиновников.
ответить
Алина
1 0
Видите ли, все эти "люди имеют право знать..." и пр., конечно, намерения благие, только, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад!
Вас, насколько я могу судить, между прочим, никто и не неволит сдавать какие-то деньги, а потому ваши претензии на "народ имеет право знать" как минимум, несуразны, а как максимум, просто невежественны. Вы-то какое отношение к этим деньгам имеете, чтобы совать свой нос? :-(((

Если бы я имел намерение *********** вам подобным, я бы несомненно пожелал бы вам пережить такое же горе, а кто-то рядом в это время будет искренне "не потакать пьянке", которую якобы вы собираетесь устроить, и посмотрел бы на вашу реакцию... Но я не так воспитан и даже для того, чтобы доказать вам всю абсурдность вашего мнения по данному вопросу, я никогда не пожелаю вам оказаться в той же ситуации, в которой сегодня оказались родные этой девочки.... Если вы гипотетически полагаете что они потратят эти деньги на пьянку, это означает только то, что вы на их месте именно так бы и поступили. Это закон психологии: судить о других по себе.
Не дай бог вам пережить такое. (Маленький ребенок-ангелок в белом и в белом гробу) В нашем случае года не прошло
ответить
jil
0 0
Конечно дело каждого перечислять $ или нет. Но, когда видишь по рен тв сбор на лечение детей и показывают как они живут, просторная большая квартира с хорошим ремонтом, айфон и тд.. Вопрос : почему бы не продать то квартиру для своего же ребенка и переехать в комнату например? Зачем? можно же собрать! И собрали они 2мил. на тв. Так и все делают. Тоже давно рассказывали как ребята организовали сбор "типо на лечение" в соц сетя и собрали 700тр. После этого я никому не перечисляю.
Ну вот пусть животное-убийца продаст свои хату, дачу, айфоны, снегокат и возместить семье моральный вред.
ответить
jil
0 0
Я извиняюсь конечно, но "давайте всем собирать деньги на похороны". У меня недавно друг погиб, деньгами помогли только родственники. Я сочувствую родным за потерю ребенка, но давайте не будем превращать это во всемирный траур. Похороны обойдутся примерно в 60-70 тр. А на карту могут перевести и 200тр. На что? Все мы когда то теряли близких, но побирушки в интернете не устраивали.
Вы знаете наверное, что как правило люди, которые приходят на похороны всегда дают семье в которой трагедия какие-то деньги (и при этом не считают сколько ушло на похороны, а сколько останется). Эти деньги никто с них не вымогает, но так принято. Большинство людей в этой страшной ситуации разделяют горе, возможно хотят поддержать семью хоть как-то (возможно, что хотели бы проститься с Викой, но большинство не придут) , а эти 50-100 рублей перечислить для них не проблема.
ответить
Митрич
4 0
Не дай бог вам пережить такое. (Маленький ребенок-ангелок в белом и в белом гробу) В нашем случае года не прошло
Спасибо, конечно, за ваши пожелания, только сути вопроса это нисколько не меняет. Скорее, наоборот...
Из ваших слов я понял, что вам довелось пережить что-то подобное.... Не сочтите за цинизм: ну и как? Если бы в тот момент кто-то в ответ на собранные вам деньги начал бы говорить сейчас про ваши "пьянки", про "нецелевое растранжиривание" собранных вам средств - как бы вы к этому отнеслись?
Боюсь вас разочаровать, но всем остальным ДЕЛА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО до того, кто, сколько и куда собрал денег! Это могут потребовать только те, кто эти деньги собирал, и уж никак не совершенно посторонние люди!
ответить
Алина
0 0
Спасибо, конечно, за ваши пожелания, только сути вопроса это нисколько не меняет. Скорее, наоборот...
Из ваших слов я понял, что вам довелось пережить что-то подобное.... Не сочтите за цинизм: ну и как? Если бы в тот момент кто-то в ответ на собранные вам деньги начал бы говорить сейчас про ваши "пьянки", про "нецелевое растранжиривание" собранных вам средств - как бы вы к этому отнеслись?
Боюсь вас разочаровать, но всем остальным ДЕЛА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО до того, кто, сколько и куда собрал денег! Это могут потребовать только те, кто эти деньги собирал, и уж никак не совершенно посторонние люди!
Мы и не давали объявлений о сборе средств. Помогли только родственники и друзья. А мы добавляли. И никаких пьянок. Я не пьющая, и ненавижу тех кто пьет.

Я уже сталкивалась с тем что одним дальним знакомым мы с друзьями помогли с деньгами и они пошли на выпивку. Неприятный осадок. Я не говорю что все такие. Но желание что-то давать пропадает.
ответить
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