Да понимаете в чем дело, таким образом мы потворствуем тому, что аферистов становится все больше. А они не просто обманщики, они преступники. От нас с вами не убудет, а в следующий раз не помогут человеку, который действительно нуждается. И ещё таким образом мы расхолаживаем властей. Зачем им суетиться и чем-то помогать, выполнять свою работу, когда мы сами все за них делаем? Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Одну Тулеев отправляет на конкурс красоты на средства бюджета, а матери-одиночке не может помочь похоронить ребёнка, вы считаете это нормальным? да и чего греха таить, в такие сложные минуты нам помогают родственники, друзья, коллеги. Неужели родители одноклассников девочки не собрали бы деньги? Коллеги матери? Соседи? Не верю. Не считаю чужие деньги, пусть земля будет пухом ребёнку, ужасная траления, но сбор денег через интернет не понимаю. Но думаю, что обсуждение нужно заканчивать. Не тот случай, когда нужно это делать. Бог всем судья.

Почему становится все больше и больше аферистов - спрашивать надо не с тех, кто неравнодушен к чужой трагедии, а с властей. Вот на них и обратите свой праведный гнев! Как говаривал небезызвестный Глеб Жеглов: "Порядок в стране определяется не количеством преступников, а умением властей их обезвреживать"! А по-вашему получается, что нам вообще не следует проявлять по отношению к другим ни чувств сострадания, ни милосердия - вообще ничего! Дабы не потворствовать жуликам? Вот и допотворствовались, что практически каждому первому, заметившему упавшего на улице человека, проще убедить себя в мысли, что он просто пьян, и стыдливо пройти мимо, чем броситься ему на помощь! Лично мне такое общество не импонирует, более того, скажу, что именно вот из-за таких "радетелей чистоты" как вы, мы и живем так бездушно по отношению друг к другу, а вовсе не из-за жуликов или аферистов!Вы не заморачивайтесь вопросами типа "вот помогут сегодня аферисту, а завтра кому-то и впрямь понадобится помощь, а никто не поможет!" Этим вы успокаиваете собственную совесть, и делаете это, к слову говоря, очень топорно! Те, кто помогает сегодня этой семье, не задумываются над тем, над чем задумываетесь вы! Они помогают конкретной семье и ничего иного для них не существует! А потому именно они, а не вы, в следующий раз первыми протянут руку помощи кому-то другому. Вот в чем суть вопроса!А вы, если уж и считаете что все это излишне, то думайте так "про себя": не нужно переубеждать и, тем более, упрекать, тех, для кого понятия "милосердие" и "взаимопомощь" - не пустые слова. Вас-то, к слову, никто силком этим заниматься не заставляет.