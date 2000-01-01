В 2016 году в Кузбассе без вести пропали 19 детей, говорится в статистике поискового отряда «Лиза Алерт». Из них 16 ребятишек нашли живыми, троих — погибшими.

31 января 2017 года Новокузнецк потрясла новость о задержании подозреваемого в убийстве пропавшей Виктории Реймер. 1 февраля нашли тело погибшей девочки. Город ждёт похорон, чтобы оплакать Викторию.

Редакция ВашГород.ру вспомнила самые громкие случаи пропажи детей в Новокузнецке, когда о ребёнке беспокоился весь город.

октябрь 2011, Лена Полунина

История Лены Полуниной всколыхнула город. 12-летняя девочка пропала в Кузнецком районе Новокузнецка рано утром 22 октября. Она проводила младших сестрёнок в школу и собиралась зайти к маме, работающей в киоске. Но, не дойдя каких-то 100 метров до цели, девочка пропала.

Девочку шесть суток искали полицейские с собаками, волонтёры «Лизы Алерт» и просто неравнодушные горожане. Затем полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний новокузнечанин, ранее судимый за изнасилование. Он признался, что, угрожая Лене ножом, завёл её в подвал дома, изнасиловал и убил. Там её и нашли.

Лену похоронили на деньги, собранные новокузнечанами. Проститься с девочкой пришли многие горожане.

Отметим, горожане до сих пор вспоминают трагедию с Леной Полуниной, когда в городе пропадают дети.

май 2016, Виктор Яшкузин

Днём 11 мая в Орджоникидзевском районе 13-летний подросток Виктор ушёл из школы и пропал.

Мальчика искали две недели. 16 мая похожего ребёнка увидели в магазине в Кузнецком районе. Но это был не Витя — 27 мая его тело нашли в воронке в заброшенной шахте.

Выяснилось, что Витя с друзьями после школы пошёл к шахте, где оступился и упал в воду. Друзья пытались спасти мальчика, искали длинные палки, чтобы подать ему, но ребёнок утонул. Затем мальчишки спрятали рюкзак Вити, испугавшись наказания.

Отметим, во время поисков Следком возбудил дело по статье «Убийство малолетнего». Также проверяли всех судимых жителей близлежащих домов.

сентябрь 2016, Роман Шилинцев

Поиски пропавшего в Орджоникидзевском районе Романа Шилинцева заняли почти 2 месяца. 15-летний мальчик уехал 30 сентября в художественную школу на Метёлкина и не вернулся.

Весь город был оклеен ориентировками во время поисков Романа. Полицейские проверяли подвалы, чердаки домов, заброшенные объекты. Оставалась надежда, что Рома сбежал из дома.

28 ноября мальчика нашли погибшим. Это произошло благодаря случайности: собака одного из жителей принесла домой ботинок. Мужчина вызвал полицию, и в лесополосе Орджоникидзевского района нашли останки мальчика. Он покончил с собой.

декабрь 2016, Маша, Даша и Настя из Новоильинского района

Вечером 5 декабря 2016 года соцсети Новокузнецка запестрили сообщениями о пропаже трёх школьниц. Девочки в возрасте от 8 до 12 лет утром ушли в школу, но так там и не появились. Вечером родные забили тревогу.

И, хотя девочек искали всего несколько часов, жители Новоильинского района успели переволноваться. Холодным вечером, когда дул сильный ветер и метель застилала глаза, со школьницами могло случиться недоброе.

К счастью, в тот же день девочек нашли в загородном домике в посёлке Телеуты. Постройка принадлежит семье одной из школьниц. Родственники не стали предавать огласке, почему девочки уехали туда. Но когда девочек нашли, радовался добрая часть Новоильинского района.

Хотя у этой истории счастливый конец, для некоторых новокузнечан она стала уроком, и теперь они на улицах обращают внимание на одиноких детей.

И совсем недавно в Новокузнецке нашли погибшей 12-летнюю Викторию Реймер. Предварительно, ребёнка сбил на транспортном средстве местный житель, после чего сбросил её в штрек шахты.

Многие до последнего отказывались верить в печальный исход, надеялись, что девочка всё-таки жива. Поиски ребёнка сплотили пол-Новокузнецка: горожане клеили объявления, обращали внимание на одиноких детей на улицах, следили за последними новостями.

Сейчас родные Виктории собирают деньги на её похороны, как уже писал ВашГород.ру.

Все эти истории, во-первых, доказывают, что несмотря на громкие высказывания о современном равнодушии, когда пропадают дети, горожане объединяются и поддерживают друг друга. Во-вторых, это ещё одно напоминание взрослым, что нужно быть внимательнее с детьми, и не только со своими. Ведь, как говорится, чужих детей не бывает.